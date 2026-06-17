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Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

Tras escuchar por primera vez al expresidente, el magistrado concluye que sus justificaciones no alteran el criterio que le llevó a imputarle y mantiene abierta la investigación

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Alberto Ortega - Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Alberto Ortega - Europa Press)

José Luis Rodríguez Zapatero ha salido este martes del juzgado sin haber logrado, por ahora, alterar el criterio del magistrado que le investiga en el ‘caso Plus Ultra’. Después de escuchar durante horas la versión del expresidente del Gobierno, el juez José Luis Calama considera que su declaración no ha conseguido desmontar los indicios que motivaron su imputación por una presunta trama relacionada con el rescate público de la aerolínea.

La valoración aparece recogida en el auto dictado tras la comparecencia judicial de Zapatero y supone la primera respuesta del instructor a las explicaciones ofrecidas por el exlíder socialista. Lejos de apreciar que hayan debilitado la investigación, el magistrado sostiene que los elementos que justificaron su imputación continúan vigentes.

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“La declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación”, afirma el juez. Una conclusión especialmente relevante porque llega inmediatamente después de que Zapatero tuviera la oportunidad de responder por primera vez a las sospechas acumuladas durante meses de investigación.

La resolución refleja así que el instructor sigue considerando suficientemente consistentes los indicios que le llevaron el pasado mes de mayo a citar como investigado al expresidente. El magistrado rechaza, sin embargo, imponerle las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular, tales como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer en un juzgado cada 15 días o la prohibición de salir de España.

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Las pruebas que siguen sustentando la investigación

En su auto, Calama enumera los principales elementos que, a su juicio, continúan apuntalando la causa. Entre ellos menciona el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros practicados en noviembre de 2025, la información obtenida de distintas operaciones bancarias y la documentación recabada durante la investigación patrimonial desarrollada en los últimos meses.

Especial relevancia concede a la “trazabilidad” de diversas transferencias vinculadas a cuentas de Zapatero y relacionadas, según la investigación, con fondos procedentes de la ayuda pública concedida a Plus Ultra. El juez también destaca la utilización de varias sociedades mercantiles que, de manera indiciaria, habrían servido para canalizar esos movimientos económicos.

Durante su declaración, el expresidente ha rechazado cualquier vinculación irregular con el rescate de la compañía aérea. Según su versión, los pagos bajo sospecha respondían a trabajos de consultoría desarrollados para empresas privadas y no guardaban relación con gestiones realizadas ante organismos públicos.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

En particular, ha defendido que los 490.780 euros recibidos de la sociedad Análisis Relevante constituían una remuneración profesional y ha negado que se tratara de comisiones encubiertas relacionadas con la operación investigada.

Sin embargo, el juez considera que esas explicaciones no bastan por ahora para neutralizar los indicios existentes.

El capítulo de las joyas sigue abierto

Otro de los aspectos que continúan pesando en la investigación es el hallazgo de casi 80 piezas de joyería durante el registro de la oficina de Zapatero. Según recuerda el magistrado, los objetos localizados alcanzan un valor estimado superior a 1,3 millones de euros y, hasta la fecha, no se ha acreditado ni su procedencia ni la correspondiente regularización tributaria y aduanera.

Este asunto apenas ha sido abordado durante la declaración. El expresidente ha optado por no ofrecer explicaciones de fondo y ha solicitado tiempo para aportar posteriormente documentación y aclaraciones sobre el origen de las piezas.

La misma situación se ha producido con parte del material obtenido de los teléfonos móviles intervenidos en la investigación. La defensa cuestiona la autenticidad y validez de algunas conversaciones incorporadas a la causa y ha impugnado esos mensajes, por lo que Zapatero ha evitado pronunciarse sobre su contenido.

Entre esas comunicaciones figuran referencias al denominado “pana Zapatero” y conversaciones en las que directivos de Plus Ultra hablaban de la posibilidad de recurrir al expresidente para facilitar contactos o gestiones relacionadas con la obtención del préstamo público concedido a la aerolínea.

Una investigación todavía en fase inicial

Pese a la contundencia con la que defiende la existencia de indicios, el propio magistrado subraya que la investigación se encuentra todavía en una fase temprana. El auto define la causa como una investigación de carácter “embrionario” y señala que las diligencias pendientes deberán servir para determinar si los indicios actuales terminan consolidándose o, por el contrario, quedan desvirtuados por nuevas pruebas.

Jose Luís Rodríguez Zapatero sale del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tras su declaración ante el juez José Luís Calama por el caso Plus Ultra.

Esa precisión resulta especialmente significativa porque refleja el momento procesal en el que se encuentra el procedimiento. El juez no da por acreditados los hechos investigados, pero sí considera que existe una base indiciaria suficiente para continuar profundizando en las pesquisas.

Por eso, tras escuchar por primera vez al expresidente del Gobierno, la principal conclusión que extrae el instructor no afecta a su situación personal inmediata, sino al estado de la investigación: las sospechas que motivaron su imputación siguen, por ahora, intactas.

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