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Indemnizan con 25.000 euros a una médica de Andalucía que sufrió una baja por ansiedad causada por el exceso de pacientes

El Servicio Andaluz de Salud negó que la crisis de ansiedad sufrida durante su jornada fuera un accidente laboral

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Una doctora y una paciente sentadas en una consulta con un portátil, y un pasillo lleno de pacientes esperando en fila fuera de la puerta.
Una médica conversa con una paciente, mientras una fila de personas espera su turno, imagen generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una médico de familia de Granada sufrió en marzo de 2024 una crisis de ansiedad durante su jornada laboral debido a una elevada sobrecarga de pacientes, lo que derivó en una baja médica de dos meses. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) negó inicialmente que se tratara de un accidente laboral, pero ahora un tribunal ha condenado al organismo a indemnizarla con casi 25.000 euros por vulneración de derechos fundamentales.

Un tribunal de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Granada ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 24.585 euros a una médica de familia al considerar probado que sufrió una vulneración de sus derechos fundamentales derivada de una sobrecarga laboral continuada en su puesto de trabajo.

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La facultativa comenzó a trabajar en un centro de salud de la provincia de Granada en abril de 2021. Durante su desempeño profesional, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, tuvo que asumir en numerosas jornadas una carga asistencial superior a la establecida en los acuerdos de planificación sanitaria vigentes, lo que acabó teniendo consecuencias directas en su salud.

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Consulta médica. (Freepik)

El episodio más grave se produjo en marzo de 2024, cuando la médica sufrió una crisis de ansiedad mientras trabajaba. Este hecho motivó un proceso de incapacidad temporal por “reacción aguda de estrés” que se prolongó hasta el 14 de mayo de ese mismo año, es decir, alrededor de dos meses de baja.

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Un informe médico emitido tras el inicio de la baja relacionó directamente el cuadro de ansiedad con la presión laboral y la sobrecarga de pacientes. Sin embargo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) rechazó en un primer momento que el episodio pudiera considerarse un accidente laboral.

El Servicio Andaluz de Salud negó que se tratara de un accidente laboral

Posteriormente, la mujer denunció la situación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en enero de 2025 concluyó que el SAS había incurrido en una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales. El informe señalaba el incumplimiento del pacto firmado en marzo de 2023, que fijaba límites máximos de pacientes y cargas de trabajo para los facultativos.

El análisis del propio SAS sobre la actividad de la profesional reflejó que, de los 148 días evaluados, únicamente en 48 jornadas atendió a 35 pacientes o menos, cifra considerada como referencia máxima. En el resto de días, la carga fue superior: en numerosas ocasiones superó los 40 pacientes diarios y en algunos casos llegó a más de 50, aunque sin alcanzar el tope de 60.

Un paciente y una doctora sentados frente a un escritorio blanco en una consulta médica, con la doctora escribiendo y el paciente escuchando en un consultorio luminoso.
Una médica junto a un paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal considera que estos datos evidencian un incumplimiento “persistente” de las medidas de prevención y de los acuerdos de organización del trabajo, sin que la administración haya logrado desvirtuar las pruebas presentadas por la demandante.

En su resolución, el juzgado concluye que existe una relación directa entre la sobrecarga laboral y el deterioro de la salud de la médica, por lo que aprecia la vulneración de sus derechos fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo. La sentencia, que aún puede ser recurrida, obliga al SAS a indemnizar a la facultativa con 24.585 euros por los daños sufridos.

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