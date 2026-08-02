Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 3 al 7 de agosto: Gabriel pierde apoyos y una inesperada despedida cambia varias vidas

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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Sueños de libertad comienza una nueva semana con importantes movimientos tanto en la fábrica como en la vida personal de sus protagonistas. La polémica generada por la reformulación de los perfumes sigue pasando factura a Gabriel, mientras las tensiones familiares y empresariales amenazan con provocar un cambio de rumbo en Perfumerías De la Reina.

Al mismo tiempo, varias historias sentimentales continúan evolucionando. Claudia intenta recuperar a Miguel, Paula recibe una propuesta que podría cambiar su vida para siempre y Marisol se prepara para cerrar una etapa muy importante. Unos capítulos en los que las despedidas, las reconciliaciones y las decisiones empresariales serán las grandes protagonistas.

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Lunes 3 de agosto: Gabriel se queda cada vez más solo

La semana arranca con nuevas complicaciones para Gabriel. La publicación de las críticas de la duquesa de Valdezarza perjudica seriamente la imagen de Perfumerías De la Reina, aunque él continúa negándose a rectificar su decisión de modificar las fórmulas de los perfumes.

Mientras tanto, Begoña comunica que dejará de viajar a Pelahustán para centrarse por completo en el cuidado de Juanito, una decisión que provoca el enfado de Beatriz, convencida de que está quedando relegada a un segundo plano.

En el ámbito sentimental, Miguel visita a Marisol tras la insistencia de Nieves, mientras Claudia intenta comprender los motivos que han llevado al médico a poner fin a su relación. Además, Bianca anuncia que prolongará su estancia en España y propone a Fina encargarse del reportaje fotográfico de su próxima exposición.

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Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Martes 4 de agosto: Marisol toma una decisión definitiva

El segundo capítulo de la semana trae consigo una importante despedida. Marisol comunica que ha decidido reconciliarse con sus padres y regresar junto a ellos, una noticia que emociona a quienes la rodean y lleva a Damián a animar a Pablo para que pueda despedirse de ella.

Por otro lado, Beatriz sorprende a Begoña confesándole que mantiene una relación sentimental y le muestra el broche que Gabriel le regaló. Cuando él descubre lo sucedido, su reacción no es precisamente la esperada.

Mientras tanto, Gabriel vuelve a enfrentarse a Tasio al negarse rotundamente a que La Industrial se convierta en proveedor de la empresa familiar, una decisión que alimenta todavía más las tensiones internas.

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Miércoles 5 de agosto: Andrés mueve ficha contra Gabriel

El episodio del miércoles marca un importante punto de inflexión para el futuro de la fábrica. Andrés decide plantar cara a Gabriel por la gestión de la crisis generada con la duquesa y toma la iniciativa de contactar directamente con Hugo Brossard para intentar reconducir la delicada situación.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Paralelamente, Pablo y Nieves visitan a Marisol antes de su marcha definitiva. El encuentro sirve para cerrar heridas, ya que Pablo aprovecha para pedir perdón tanto a ella como a su esposa por todo el sufrimiento vivido durante los últimos meses.

En el plano personal, Claudia reúne el valor suficiente para sincerarse con Miguel y contarle el drama que marcó su pasado, mientras Doña Clara sorprende a Paula ofreciéndole acompañarla en un viaje por Europa que podría cambiar completamente su futuro.

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Jueves 6 de agosto: Gabriel recibe el golpe más duro

La situación de Gabriel empeora notablemente cuando Hugo Brossard comunica su decisión de recuperar las fórmulas originales de los perfumes para frenar el deterioro de la imagen de la empresa.

Aunque Gabriel insiste en mantener su autoridad dentro de la compañía, la decisión supone un importante revés para su estrategia y deja claro que cada vez cuenta con menos respaldo.

Al mismo tiempo, Valentina decide dar un paso adelante y declara sus sentimientos a Andrés con la intención de superar definitivamente los fantasmas de su pasado. Por su parte, Miguel reconoce a Claudia que sigue enamorado de ella, aunque considera que todavía no está preparado para iniciar una nueva relación.

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'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Viernes 7 de agosto: un nuevo comienzo para varios protagonistas

La semana concluye con una noticia muy esperada para la familia De la Reina. Andrés comunica que Hugo Brossard ha confirmado oficialmente el regreso de las fórmulas tradicionales, poniendo fin a la controvertida etapa impulsada por Gabriel y devolviendo la tranquilidad a la empresa.

En paralelo, Paula toma una decisión definitiva sobre la propuesta de Doña Clara tras compartir una intensa noche junto a Tasio, mientras Marta afronta la lectura del testamento de Pelayo, un momento cargado de emoción e incertidumbre.

Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además, Damián solicita la ayuda de Fina para contactar con Bianca con un encargo muy especial, y Mabel intenta mediar para que Miguel recapacite después de comprobar el delicado estado anímico de Claudia.

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Con importantes cambios empresariales, varias despedidas y nuevas oportunidades para algunos de sus protagonistas, Sueños de libertad despide la semana dejando abiertas varias tramas que prometen seguir dando mucho que hablar en los próximos capítulos.