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Raquel Bollo celebra los 18 años de su hijo más desconocido con una emotiva carta: “Nunca pierdas tu esencia”

La colaboradora de televisión ha dedicado unas cariñosas palabras a Samuel Bollo, el menor de sus tres hijos, coincidiendo con su mayoría de edad

Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)
Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)
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Raquel Bollo está de celebración. Su hijo menor, Samuel Bollo, ha cumplido 18 años y la colaboradora de televisión ha querido compartir públicamente la emoción que siente ante un momento tan especial. A diferencia de sus hermanos mayores, Alma Cortés y Manuel Cortés, el joven siempre ha mantenido un perfil muy discreto y alejado del foco mediático, por lo que su cumpleaños ha servido para mostrar una de las facetas más personales de la sevillana.

A través de sus redes sociales, Raquel publicó varias imágenes de la fiesta organizada para el joven en un complejo con piscina de Mairena del Alcor, acompañadas de una extensa carta en la que recordó cómo ha sido verle crecer y expresó el orgullo que siente por la persona en la que se ha convertido.

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La emotiva felicitación de Raquel Bollo

La colaboradora comenzó su mensaje confesando que el paso del tiempo resulta especialmente difícil de asumir cuando se trata de un hijo. “Hay días que una madre desearía detener el tiempo… y hoy es uno de ellos. Hoy mi pequeño cumple 18 años. Y aunque la vida me recuerda que ya es un hombre, mi corazón sigue viendo en tus ojos a ese niño que llenó mi vida de amor desde el primer instante”, escribió.

Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)
Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)

Raquel recordó cada etapa compartida junto a Samuel y aseguró sentirse profundamente orgullosa del camino que ha recorrido hasta alcanzar la mayoría de edad. “Solo deseo que nunca pierdas tu esencia, que luches por tus sueños, que seas feliz y que la vida te devuelva todo el amor que das”, añadió en uno de los fragmentos más destacados de la publicación.

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La felicitación recibió rápidamente cientos de mensajes de cariño por parte de sus seguidores y de rostros conocidos como Anabel Pantoja, Marisa Martín Blázquez o José Antonio León, que quisieron sumarse a la celebración.

Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)
Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)

El hijo más discreto de la familia

Samuel nació en 2008, fruto de la relación de Raquel Bollo con José Miguel “Semi” Hiraldo. Aunque la pareja puso fin a su relación en 2012, el joven siempre ha permanecido lejos de la exposición mediática que sí han vivido sus hermanos mayores.

Mientras Alma y Manuel han desarrollado parte de su trayectoria profesional en televisión y la música, Samuel ha preferido mantenerse al margen de los focos. De hecho, son pocas las ocasiones en las que aparece en las publicaciones de su madre.

Hace apenas unas semanas, la propia Raquel hablaba de él en una entrevista y explicaba que, tras la independencia de Alma y Manuel, era el hijo con el que compartía el día a día. “El pequeñín ya es un gran hombre”, comentaba entonces, reconociendo que el tiempo había pasado mucho más rápido de lo que imaginaba.

El cariño de Alma y Manuel

Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)
Samuel, el hijo pequeño de Raquel Bollo ha cumplido 18 años y su familia le ha felicitado en las redes sociales. (Instagram)

La mayoría de edad de Samuel también fue celebrada por sus hermanos. Alma Cortés compartió una fotografía junto a un cariñoso mensaje en el que reconocía lo rápido que ha pasado el tiempo y le deseaba toda la felicidad en esta nueva etapa.

Por su parte, Manuel Cortés también le dedicó unas emotivas palabras, destacando su calidad humana y recordándole que siempre contará con él. Unas felicitaciones que reflejan la estrecha relación que mantienen los tres hermanos y la unión de una familia que Raquel Bollo siempre ha definido como una auténtica piña.

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