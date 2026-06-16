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Sopa fría de pepino, una receta ligera y aromática para combatir el calor

Esta sencillísima receta consiste en triturar todos los ingredientes y dejar la crema enfriándose en la nevera hasta el momento de servir

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Sopa fría de pepino (Magnific)
Sopa fría de pepino (Magnific)

Refrescante, ligera y perfecta para sobrevivir al calor, esta crema fría de pepino es una receta infalible para solucionar una cena de verano. Es la opción ideal para esos amantes del gazpacho y el salmorejo que basan su alimentación veraniega en estas sopas frescas y ligeras. Esta versión se prepara a base de pepino y agua, una mezcla a la que se añade un toque de yogur para conseguir una cremosidad.

Una vez lista, solo tendremos que dejar que se enfríe hasta lograr la temperatura refrescante que tanto deseamos en estas fechas. Ideal como entrante o como acompañamiento en una cena ligera, esta crema se puede servir sola o acompañada de picatostes crujientes y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, o incluso darle un toque diferente con unos trozos de mozzarella fresca o de tomates secos.

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Una receta fácil y saludable que se prepara en pocos minutos, y que puede cocinarse con antelación, para dejarla en la nevera y que esté bien fría cuando vaya a consumirse. Una explosión de aromas frescos, con matices dulces y salados y un toque picante gracias al ajo.

Receta de sopa fría de pepino

La sopa fría de pepino es una crema ligera elaborada principalmente a base de pepino, pan, ajo, aceite de oliva y, a menudo, un toque de yogur o nata para suavizar la mezcla. Se prepara triturando todos los ingredientes y dejando reposar en la nevera hasta el momento de servir, lo que potencia su frescura.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Reposo en nevera: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 pepinos grandes
  • 1 yogur natural o 100 ml de nata líquida
  • 1 diente de ajo pequeño
  • 2 rebanadas de pan del día anterior (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre de vino blanco
  • 200 ml de agua fría
  • Sal al gusto
  • Pimienta blanca al gusto
  • Eneldo o menta fresca para decorar (opcional)

Cómo hacer sopa fría de pepino, paso a paso

  1. Pela los pepinos y córtalos en trozos medianos.
  2. Pon en el vaso de la batidora los pepinos, el yogur (o la nata), el diente de ajo, el pan troceado y el agua fría.
  3. Añade el aceite de oliva, el vinagre, una pizca de sal y pimienta blanca.
  4. Tritura todo hasta obtener una crema fina y homogénea. Si queda muy espesa, añade un poco más de agua fría.
  5. Prueba y ajusta de sal y vinagre si es necesario.
  6. Guarda la sopa en la nevera al menos 5 minutos para que esté bien fría antes de servir.
  7. Sirve en boles individuales y decora con eneldo o menta fresca picada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 95 kcal
  • Proteínas: 2,2 g
  • Grasas: 6,4 g
  • Hidratos de carbono: 7,5 g
  • Fibra: 1,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La sopa fría de pepino se puede guardar en la nevera, en un recipiente hermético, durante 2 días. Remueve antes de servir y no congeles, ya que pierde textura.

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