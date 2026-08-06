Julián Contreras Jr. carga contra ‘Y ahora Sonsoles’ y lanza un dardo a Nacho Gay: “¿En qué momento pensáis que voy a hablar con vosotros?”

Julián Contreras en una imagen de archivo. (Mediaset)

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La serie sobre la vida de Carmina Ordóñez que escribió su hijo Julián Contreras Jr. sigue sin encontrar una productora que la lleve a la pantalla, pero el proyecto ha vuelto a convertirse en noticia después del cruce de declaraciones entre el hijo de la recordada socialité y el programa Y ahora Sonsoles. Lo que comenzó como una información sobre el estado del guion ha terminado derivando en un enfrentamiento público con el colaborador Nacho Gay.

Todo comenzó cuando el espacio de Antena 3 desveló algunos detalles de la ficción que Julián escribió hace años inspirándose en la vida de su madre. Lejos de quedarse en silencio, el escritor y colaborador decidió responder a través de su canal de YouTube, donde dejó claro que no le molesta que se hable del proyecto, aunque sí el interés del programa por contar con él.

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Según explicó, cualquier publicidad puede ser positiva si sirve para que alguna productora vuelva a interesarse por la serie. Sin embargo, descartó por completo acudir al programa presentado por Sonsoles Ónega. “Me escribieron varias personas del programa de Sonsoles. No sé en qué momento pensáis que voy a hablar con vosotros. Lo digo de verdad. No me llaméis, que no tengo ningún interés”, afirmó de forma tajante.

Julián Contreras en el programa 'Y ahora Sonsoles' en junio de 2024. (Atresmedia)

Sus palabras no se quedaron ahí. Julián también cargó directamente contra Nacho Gay, colaborador encargado de ofrecer parte de la información sobre el proyecto. “Me escribe Nacho Gay... ¿En qué momento crees que voy a hablar contigo? Si no me funciona el 112 y tengo que llamarte a ti, da igual, me atengo a las consecuencias”, ironizó, dejando patente su malestar.

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La respuesta no tardó en llegar. Desde el plató de Y ahora Sonsoles, Nacho Gay replicó al hijo de Carmina Ordóñez y comenzó corrigiendo la forma en la que había pronunciado su apellido antes de entrar de lleno en el fondo del asunto. El periodista aseguró que intentó seguir uno de los vídeos publicados por Contreras, aunque reconoció que abandonó el intento pocos minutos después. “Me da muchísima pereza este chico. Me intenté ver su programa, pero a los cinco minutos estaba dormido”, comentó.

Pero el momento más contundente llegó cuando habló del guion de la serie. Gay aseguró que había sido especialmente prudente el día anterior para no perjudicar el proyecto, aunque finalmente terminó desvelando las opiniones que, según él, recibió la obra entre quienes pudieron leerla. “Cada una de las personas que vio tu proyecto de serie dijo literalmente que era “una mierda”, afirmó.

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El colaborador fue incluso un paso más allá al sostener que el libreto nunca llegó a completarse porque Julián dejó de escribir cuando dejó de existir financiación para el proyecto. “Además, eres un vago (...) Ayer lo que hicimos en este programa fue matizar la verdad”, sentenció.

La serie sobre Carmina Ordóñez que nunca llegó a rodarse

Carmina Ordóñez en una imagen de archivo. (Europa press)

El enfrentamiento ha vuelto a poner el foco sobre una ficción que lleva años intentando salir adelante. Según explicó Y ahora Sonsoles, Julián Contreras Jr. escribió una serie de siete capítulos basada en la vida de su madre, Carmina Ordóñez, un proyecto que incluso llegó a despertar el interés de la productora de Los Javis.

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Sin embargo, la ficción nunca terminó de materializarse. Nacho Gay aseguró que una de las razones fueron las condiciones planteadas por el propio autor, quien, según explicó, reclamaba una remuneración tanto por su trabajo como guionista como por los derechos de imagen vinculados a la figura de su madre. Además, sostuvo que Julián no aceptaba modificar “ni una frase” del libreto.

Julián Contreras en uno de sus videos de YouTube. (@juliancontrerasjr YouTube)

El programa también reveló algunos detalles creativos del proyecto. Según contaron, la serie utilizaba el color como elemento narrativo: Carmina aparecía vestida con tonos vivos durante sus etapas más felices, recurría al negro en los momentos más difíciles y la imagen pasaba al blanco y negro en los episodios más dramáticos de su vida.

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Por el momento, el futuro de la serie sigue siendo incierto, pero la polémica generada en torno al proyecto ha vuelto a situar el nombre de Julián Contreras Jr. en el centro de la actualidad televisiva.