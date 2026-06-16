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Pastel de calabacín al horno con jamón y queso, una cena facilísima y saludable para cualquier día de la semana

Los pasteles salados son una excelente opción para solucionar una cena rápida entre semana

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Pastel de calabacín al horno con jamón y queso (Magnific)
Pastel de calabacín al horno con jamón y queso (Magnific)

Para muchos, las cenas se convierten semana tras semana en un auténtico quebradero de cabeza. Buscamos recetas que sean fáciles, ricas pero saludables, que se preparen en poco tiempo y que, a ser posible, no nos dejen la cocina llena de cacharros por limpiar. Muchos requisitos que parecen imposibles de cumplir con una sola receta.

Este pastel de calabacín al horno con jamón cocido y queso es una apuesta segura para rellenar todas las casillas, un plato rico y facilísimo que conquistará a toda la familia. Su agradable textura, el aroma del queso fundido y el sabor salado del jamón crean una combinación irresistible que, además, suma el toque suave del calabacín para un bocado perfecto.

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No solo hablamos de un plato rico y sencillo de preparar, sino que encima se trata de una opción muy nutritiva para acabar el día con buen pie. Este pastel de calabacín con jamón y queso combina proteínas de alta calidad, grasas saludables y un aporte moderado de hidratos de carbono. El calabacín aporta fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el potasio, mientras que el jamón y el queso incrementan el contenido en proteínas y calcio, que ya es elevado gracias al huevo. Si prefieres una versión sin nata, puedes sustituirla por leche evaporada para una receta aún más ligera.

Receta de pastel de calabacín al horno con jamón y queso

El pastel de calabacín al horno con jamón y queso es una especie de quiche sin masa, donde los calabacines se mezclan con huevos, jamón cocido y queso rallado. Se hornea hasta cuajar y dorar la superficie, logrando una textura jugosa y un sabor suave, con el punto salado del jamón.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos (aprox. 500 g)
  • 150 g de jamón cocido (en daditos o tiras)
  • 150 g de queso rallado (emmental, gouda o mezcla)
  • 4 huevos
  • 100 ml de nata líquida para cocinar o leche evaporada
  • 1 cebolla pequeña (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • Aceite de oliva o mantequilla para el molde

Cómo hacer pastel de calabacín al horno con jamón y queso, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
  2. Lava y seca los calabacines. Córtalos en rodajas finas o medias lunas.
  3. Pela y pica la cebolla si decides añadirla.
  4. Calienta el aceite en una sartén y rehoga la cebolla hasta que esté blanda. Añade el calabacín, salpimenta y cocina durante 8-10 minutos, hasta que el calabacín pierda parte de su agua. Deja templar.
  5. Bate los huevos en un bol grande. Incorpora la nata líquida o la leche evaporada y mezcla bien.
  6. Añade el jamón cocido y el queso rallado al bol.
  7. Agrega el calabacín (y la cebolla si la usaste) escurridos. Mezcla suavemente.
  8. Unta un molde (redondo o rectangular) con mantequilla o aceite de oliva para que no se pegue.
  9. Vierte toda la mezcla en el molde. Alisa la superficie con una espátula y añade una capa de queso rallado para conseguir un toque gratinado y crujiente.
  10. Hornea durante 30 minutos o hasta que el pastel esté dorado y cuajado. Al pinchar con un palillo, debe salir limpio.
  11. Deja reposar 5 minutos antes de desmoldar para que se asiente y no se rompa.
  12. Sirve caliente, templado o incluso frío, según prefieras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones generosas (puede estirarse a 6 si es como tapa o entrante).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 250 kcal
  • Proteínas: 16 g
  • Grasas: 17 g
  • Hidratos de carbono: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pastel se conserva en la nevera hasta 3 días, cubierto con film o en un recipiente hermético. Se puede recalentar en microondas o comer frío.

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