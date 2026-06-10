Ana María Gutiérrez, cocinera y miembro de la Academia del Gazpacho Andaluz: “El gazpacho hidrata, aporta fibra y no lleva pan, solo un poco de aceite de oliva crudo”

Gazpacho tradicional andaluz (Magnific)

El gazpacho es una de las recetas por excelencia del verano, también una de las elaboraciones más sencillas que encontramos en nuestro recetario tradicional. Esto no quiere decir, sin embargo, que prepararlo no tenga su misterio. Esta sopa fría, a base de tomates maduros y hortalizas frescas, requiere de un sabor, una textura y un aliño concretos para expresarse en su mejor versión.

Salvaguardar esta tradicional receta y defender su integridad e historia es el trabajo de la Asociación del Gazpacho Andaluz, una agrupación de cocineros, nutricionistas, comunicadores y empresarios hosteleros. Acudimos a su sabiduría para comprender cómo hemos de preparar un buen gazpacho andaluz, siguiendo el paso a paso de uno de sus miembros.

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Ana María Gutiérrez, autora del blog y libro Cocinando entre olivos, forma parte de esta asociación en título de vicepresidenta. Por ello, hablamos de una voz más que autorizada para hablar de esta delicia veraniega, de su elaboración y de sus beneficios. “Ahora que se han puesto de moda los batidos verdes y las bebidas detox, decir que el gazpacho andaluz es la bebida isotónica y antioxidante por excelencia”, escribía la cocinera en una de las publicaciones de su blog.

“Un buen vaso de gazpacho frío nos hidrata y nos recupera del calor, nos aporta fibra, vitaminas y minerales; además, este no lleva pan y solo un poco de aceite de oliva virgen extra, que en crudo nos aporta todos los beneficios”. Una lista de bondades nutricionales a las que se suman otras dos: el gazpacho es fácil de hacer y muy económico. Un manjar que lo tiene todo.

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A continuación, la experta explica su receta particular de gazpacho, aunque aclara que existen variaciones que añaden, por ejemplo, pan o pimiento rojo a la ecuación. “Antiguamente, el gazpacho se servía con todo picado y mezclado con el agua fría o se majaba con el mortero, pero hoy día, teniendo las batidoras, los vasos americanos o robots de cocina, no hay ni que pelar el tomate y queda con una textura perfecta”, explica Gutiérrez. Así comienza su explicación, una receta facilísima que todos podemos recrear en casa.

Receta de gazpacho andaluz de Ana María Gutiérrez

El gazpacho andaluz es una sopa fría elaborada a base de tomate, pimiento verde, pepino, cebolleta, ajo, vinagre de Jerez y aceite de oliva virgen extra. La técnica principal consiste en triturar todos los ingredientes frescos hasta obtener una mezcla muy fina, que se enfría y se sirve con guarniciones opcionales.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos Preparación de ingredientes: 10 minutos Triturado y mezclado: 10 minutos (Opcional) Enfriado: 1-2 horas en nevera



Ingredientes

1 kg de tomates rojos maduros

1 pepino

1 pimiento verde

1 cebolleta pequeña

1 diente de ajo

1 cucharadita de sal

1-2 cucharadas de vinagre de Jerez

2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Agua (al gusto, para ajustar la textura)

Cómo hacer gazpacho andaluz, paso a paso

Lava bien los tomates, el pepino y el pimiento verde. Trocea el pimiento verde y colócalo en el vaso de la batidora. Añade los tomates en trozos. Si tu batidora es de baja potencia, pélalos antes. Incorpora la cebolleta y el pepino, ambos pelados y cortados. Añade el ajo pelado y la sal. Vierte el vinagre de Jerez. Elige vinagre de manzana si prefieres un sabor más suave. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Añade el aceite de oliva virgen extra y mezcla suavemente. Si prefieres el gazpacho más líquido, añade agua poco a poco y vuelve a mezclar. Guarda en la nevera hasta el momento de servir y mezcla antes de presentar. Sirve el gazpacho muy frío, acompañado de verduras picadas y un chorro extra de aceite de oliva virgen extra. Si lo quieres tomar en vaso, añade más agua o incluso un par de cubitos de hielo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120-150 kcal

Grasas: 7-10 g

Hidratos de carbono: 12-15 g

Proteínas: 2-3 g

Fibra: 2-3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El gazpacho andaluz se conserva en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Remueve bien antes de servir. No se recomienda congelarlo, ya que cambia la textura.

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