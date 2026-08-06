Lo que esconden las bacterias intestinales: la dieta occidental alimenta el crecimiento de cáncer de colon

Una mujer comiendo una hamburguesa con patatas (Magnific)

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La alimentación no solo influye en el peso o en la salud cardiovascular, sino también en el equilibrio de las bacterias que habitan el intestino. Ahora, una investigación alemana ha identificado un mecanismo por el que una dieta occidental, caracterizada por un elevado consumo de grasas y carnes procesadas, podría favorecer el desarrollo del cáncer colorrectal al alterar la microbiota y aumentar la producción de determinados ácidos biliares.

El estudio, liderado por científicos del Instituto de Tecnología de Múnich y del RWTH University Hospital de Aachen y publicado en la revista Gut, aporta nuevas evidencias sobre el papel de ciertas bacterias intestinales en la aparición de este tipo de tumor. Los resultados proceden de experimentos realizados en cerdos y ratones, además del análisis de datos de más de 1.000 pacientes, lo que refuerza la relación entre dieta, microbiota y riesgo de cáncer.

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Para llevar a cabo el estudio, los científicos utilizaron cerdos modificados genéticamente con una mutación asociada al cáncer colorrectal. Durante tres meses, algunos animales siguieron una dieta occidental rica en carne roja y manteca de cerdo, mientras que otro grupo recibió una alimentación estándar. Paralelamente, los investigadores analizaron muestras de heces, tejido del colon y la composición de la microbiota intestinal mediante técnicas de secuenciación genética y espectrometría.

Los experimentos se complementaron con modelos de ratón libres de gérmenes, a los que se implantaron comunidades bacterianas humanas cuidadosamente seleccionadas. De esta forma, los investigadores pudieron comprobar qué especies eran responsables de transformar los ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios, especialmente el ácido desoxicólico (DCA), considerado clave en el desarrollo del proceso tumoral.

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Los resultados mostraron que la dieta occidental favorecía un incremento significativo de tumores colorrectales en los cerdos modificados genéticamente. Al mismo tiempo, estos animales presentaban entre dos y tres veces más concentración de ácido desoxicólico en las heces que aquellos alimentados con una dieta convencional. Además, se observó un aumento de la proliferación de las células del revestimiento del colon, un fenómeno relacionado con el desarrollo del cáncer.

Los alimentos ricos en sal abundan en la dieta occidental (Magnific)

Un fármaco que frena el crecimiento tumoral

El estudio también comprobó que la administración de colestiramina, un fármaco que impide la reabsorción de los ácidos biliares, reducía esa proliferación celular e impedía la aparición de nuevos pólipos en los animales alimentados con una dieta occidental. Según los investigadores, este hallazgo sugiere que bloquear la circulación de estos compuestos podría convertirse en una estrategia preventiva frente al cáncer colorrectal en personas con mayor riesgo.

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El análisis de más de 2.100 muestras humanas confirmó además que los pacientes con cáncer colorrectal presentaban una mayor presencia de genes bacterianos responsables de producir ácidos biliares secundarios. Entre las especies identificadas destacan Clostridium scindens y Clostridium hylemonae, cuya abundancia fue significativamente superior en comparación con personas sin la enfermedad.

Los experimentos en ratones reforzaron esta relación. La introducción de bacterias como Clostridium scindens o Extibacter muris incrementó tanto la producción de ácido desoxicólico como el número de tumores de colon. Por el contrario, cuando los investigadores utilizaron una cepa bacteriana modificada incapaz de producir este compuesto, la aparición de tumores disminuyó de forma notable.

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Episodio: Prevención del cáncer.

La aplicación en modelos de organoides humanos

En modelos de organoides humanos —cultivos tridimensionales de tejido de colon— el ácido desoxicólico también estimuló la proliferación celular con mayor intensidad que los ácidos biliares primarios, reforzando la hipótesis de que determinadas bacterias intestinales desempeñan un papel directo en el desarrollo del cáncer bajo determinadas condiciones dietéticas.

“Nuestros resultados proporcionan evidencia funcional para el papel causal de los ácidos biliares secundarios producidos por bacterias a través del mecanismo de 7α-desoxilación en el cáncer colorrectal bajo condiciones dietéticas adversas”, señalan los investigadores.

Los autores consideran que estos hallazgos podrían abrir la puerta a nuevas estrategias de prevención. Entre ellas, destacan la detección de bacterias específicas en muestras fecales para identificar a personas con mayor riesgo, el diseño de intervenciones dietéticas personalizadas para reducir la producción de ácidos biliares secundarios y el desarrollo de tratamientos dirigidos a modificar la microbiota intestinal o bloquear el metabolismo de estos compuestos. Aunque los resultados son prometedores, los investigadores subrayan que todavía será necesario confirmar estos hallazgos mediante ensayos clínicos en humanos antes de trasladarlos a la práctica clínica.

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