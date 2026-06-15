España

Benedetta Rossi, cocinera italiana: “Esta pasta al horno con calabacín es deliciosa, fácil de preparar y tiene una costra crujiente para chuparse los dedos”

La cocinera y creadora de contenido nos ofrece, además, una alternativa para preparar esta pasta en la freidora de aire, ahorrando tiempo y también energía

Guardar
Google icon
La receta de pasta con calabacín de Benedetta Rossi, cocinera italiana (Instagram / @fattoincasadabenedetta)
La receta de pasta con calabacín de Benedetta Rossi, cocinera italiana (Instagram / @fattoincasadabenedetta)

El calabacín es uno de los productos por excelencia de la temporada estival, una verdura suave, ligera y sabrosa que queda de maravilla cocinada en miles de formas. Salteado, al horno, frito y en tempura, en espirales... También como acompañante en pastas como esta, una riquísima fuente de mezze maniche (una especie de macarrones) gratinada al horno.

La autora de esta receta es Benedetta Rossi, cocinera italiana y creadora de contenido con más de 3 millones de seguidores en plataformas como YouTube. Nacida y crecida en el campo italiano, más concretamente en Porto San Giorgio, en la provincia de Fermo, la cocinera explica el sencillo paso a paso para esta pasta: “Deliciosa y muy fácil de preparar”, asegura.

PUBLICIDAD

Esta receta se basa en una pasta corta acompañada de un salteado de cebolla y calabacín; todo ello se acompaña de tres tipos de queso diferentes, conformando una salsa láctea, simple pero con mucho sabor. “Yo la preparo así, sencilla, pero se le puede añadir speck, jamón cocido, panceta o salchicha”, explica la cocinera. En cuanto a los quesos, el primero de ellos es el robiola, un queso fresco italiano con una consistencia blanda y cremosa y un sabor agradable e intenso.

“En lugar de robiola, también vale la ricotta, un queso untable o incluso la nata”, explica Benedetta en su vídeo. A este queso se añaden otros dos: la mozzarella fresca y el queso rallado, que podemos variar a nuestra elección. Una vez integrada la pasta con la salsa, esta se introduce en el horno o freidora de aire para gratinar la superficie y conseguir un riquísimo contraste de sabores y texturas. “Está riquísima porque es suave y, además, esa costra crujiente está para chuparse los dedos”, concluye la autora de la receta.

PUBLICIDAD

Receta de pasta al horno con calabacines y queso

La pasta al horno con calabacines y quesos es un plato de pasta corta (mezze maniche, penne, rigatoni...) mezclada con calabacín salteado y una mezcla de quesos untuosos (robiola o ricotta, mozzarella y queso rallado), todo ello gratinado hasta dorar. La técnica principal es el gratinado al horno, que crea una capa crujiente irresistible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 cebolla mediana
  • 2 calabacines medianos
  • 320 g de pasta corta (mezze maniche, penne, rigatoni...)
  • 100 g de queso robiola (o ricotta, queso untable o nata)
  • 250 g de mozzarella
  • 80 g de queso rallado tipo parmesano o grana padano
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Opcional: 100 g de speck, jamón cocido, panceta o salchicha para dar un toque extra de sabor

Cómo hacer pasta al horno con calabacines, paso a paso

  1. Pocha la cebolla picada en una sartén grande con un chorrito de aceite de oliva hasta que esté dorada.
  2. Añade los calabacines troceados directamente en la sartén. Salpimienta y cocina 7-8 minutos removiendo.
  3. Mientras, cuece la pasta en abundante agua con sal la mitad del tiempo recomendado.
  4. Incorpora el queso robiola a los calabacines y derrítelo con un cucharón del agua de cocción de la pasta.
  5. Escurre la pasta y mézclala en la sartén con la salsa de calabacín y robiola.
  6. Añade la mozzarella bien escurrida y en trocitos y parte del queso rallado. Remueve bien.
  7. Vierte la mezcla en una fuente de horno. Espolvorea el resto del queso rallado por encima.
  8. Gratina en horno precalentado a 190 ºC durante 20 minutos hasta que la superficie esté dorada y crujiente. Vigila el gratinado para lograr esa costra sin que se queme. Si quieres prepararla en freidora de aire, reduce cantidades a la mitad y cocina a 160 ºC durante 10 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 450 kcal aprox.
  • Proteína: 18 g
  • Grasas: 20 g
  • Hidratos de carbono: 50 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Recalentar en el horno para mantener la textura crujiente.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

El Tribunal Constitucional admite el recurso del PP y estudiará nueve artículos de la norma aprobada en 2025 por PSC, ERC, Comuns y la CUP

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Cuándo es el solsticio de verano 2026 y por qué ya no coincide con la noche de San Juan

El inicio del verano se define por ese preciso instante en el que la Tierra pasa por el punto de su órbita en el que el Sol presenta su máxima declinación norte

Cuándo es el solsticio de verano 2026 y por qué ya no coincide con la noche de San Juan

Así es la estricta dieta que siguen los luchadores de la UFC como Ilia Topuria: “Se mide hasta el agua que tomas”

El luchador de élite se somete a pautas alimentarias muy restrictivas como parte de su entrenamiento

Así es la estricta dieta que siguen los luchadores de la UFC como Ilia Topuria: “Se mide hasta el agua que tomas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El PSOE contempla denunciar a Cerdán y Leire Díez y mantiene su defensa de la gerente Ana María Fuentes

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia sobre las joyas de su despacho y declarar solo por el rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

DEPORTES

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

El Ejército de Tierra anima a Ilia Topuria tras su derrota en la Casa Blanca: “En los momentos difíciles es cuando se mide el valor”

Los debuts de la selección española en los Mundiales: de la derrota ante Países Bajos por 5-1 a la goleada de La Roja ante Costa Rica por 7-0

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Justin Gaethje se ríe de Ilia Topuria tras su victoria en la Casa Blanca: “Es un chico tan bonito...”