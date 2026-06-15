Benedetta Rossi, cocinera italiana: “Esta pasta al horno con calabacín es deliciosa, fácil de preparar y tiene una costra crujiente para chuparse los dedos”

La receta de pasta con calabacín de Benedetta Rossi, cocinera italiana (Instagram / @fattoincasadabenedetta)

El calabacín es uno de los productos por excelencia de la temporada estival, una verdura suave, ligera y sabrosa que queda de maravilla cocinada en miles de formas. Salteado, al horno, frito y en tempura, en espirales... También como acompañante en pastas como esta, una riquísima fuente de mezze maniche (una especie de macarrones) gratinada al horno.

La autora de esta receta es Benedetta Rossi, cocinera italiana y creadora de contenido con más de 3 millones de seguidores en plataformas como YouTube. Nacida y crecida en el campo italiano, más concretamente en Porto San Giorgio, en la provincia de Fermo, la cocinera explica el sencillo paso a paso para esta pasta: “Deliciosa y muy fácil de preparar”, asegura.

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Esta receta se basa en una pasta corta acompañada de un salteado de cebolla y calabacín; todo ello se acompaña de tres tipos de queso diferentes, conformando una salsa láctea, simple pero con mucho sabor. “Yo la preparo así, sencilla, pero se le puede añadir speck, jamón cocido, panceta o salchicha”, explica la cocinera. En cuanto a los quesos, el primero de ellos es el robiola, un queso fresco italiano con una consistencia blanda y cremosa y un sabor agradable e intenso.

“En lugar de robiola, también vale la ricotta, un queso untable o incluso la nata”, explica Benedetta en su vídeo. A este queso se añaden otros dos: la mozzarella fresca y el queso rallado, que podemos variar a nuestra elección. Una vez integrada la pasta con la salsa, esta se introduce en el horno o freidora de aire para gratinar la superficie y conseguir un riquísimo contraste de sabores y texturas. “Está riquísima porque es suave y, además, esa costra crujiente está para chuparse los dedos”, concluye la autora de la receta.

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Receta de pasta al horno con calabacines y queso

La pasta al horno con calabacines y quesos es un plato de pasta corta (mezze maniche, penne, rigatoni...) mezclada con calabacín salteado y una mezcla de quesos untuosos (robiola o ricotta, mozzarella y queso rallado), todo ello gratinado hasta dorar. La técnica principal es el gratinado al horno, que crea una capa crujiente irresistible.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

1 cebolla mediana

2 calabacines medianos

320 g de pasta corta (mezze maniche, penne, rigatoni...)

100 g de queso robiola (o ricotta, queso untable o nata)

250 g de mozzarella

80 g de queso rallado tipo parmesano o grana padano

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Opcional: 100 g de speck, jamón cocido, panceta o salchicha para dar un toque extra de sabor

Cómo hacer pasta al horno con calabacines, paso a paso

Pocha la cebolla picada en una sartén grande con un chorrito de aceite de oliva hasta que esté dorada. Añade los calabacines troceados directamente en la sartén. Salpimienta y cocina 7-8 minutos removiendo. Mientras, cuece la pasta en abundante agua con sal la mitad del tiempo recomendado. Incorpora el queso robiola a los calabacines y derrítelo con un cucharón del agua de cocción de la pasta. Escurre la pasta y mézclala en la sartén con la salsa de calabacín y robiola. Añade la mozzarella bien escurrida y en trocitos y parte del queso rallado. Remueve bien. Vierte la mezcla en una fuente de horno. Espolvorea el resto del queso rallado por encima. Gratina en horno precalentado a 190 ºC durante 20 minutos hasta que la superficie esté dorada y crujiente. Vigila el gratinado para lograr esa costra sin que se queme. Si quieres prepararla en freidora de aire, reduce cantidades a la mitad y cocina a 160 ºC durante 10 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 450 kcal aprox.

Proteína: 18 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 50 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Recalentar en el horno para mantener la textura crujiente.