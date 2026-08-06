El mejor queso de España lo elaboran 13 amigos en un pequeño pueblo de Badajoz: los supermercados donde comprarlo por unos 10 € dentro y fuera de Extremadura

Cremositos del Zújar, un queso de oveja merina premiado en 2026 como el mejor de España (Instagram / @cremositos)

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España es un país de quesos. Con más de 150 variedades diferentes, 26 quesos con DOP y tres con IGP, es fácil encontrar riquísimas opciones artesanas estemos en la zona que estemos. Es por ello que elegir el mejor de todos parece, cuanto menos, una tarea complicada. A ello se aventuran año tras año desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, buscando el mejor queso del año para sus premios Alimentos de España.

En esta edición, la decimocuarta desde que comenzaran a entregarse los galardones, ha habido un claro ganador. Este 2026, los Premios Alimentos de España han reconocido la excelencia de Cremositos del Zújar, presentado por Arteserena S.L. y producido en Campanario (Badajoz). Un queso madurado de oveja que ha obtenido la mayor puntuación global entre todos los productos presentados al concurso, por encima incluso de los galardonados de cada una de las cinco categorías existentes.

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Un queso para poner en valor un territorio

La leche cruda de oveja merina y el cuajo vegetal obtenido del cardo son dos de las características que definen la identidad de Cremositos del Zújar, un queso elaborado en Campanario, en la comarca pacense de La Serena, con un proceso tradicional que nació con el objetivo principal de aportar valor a las explotaciones ganaderas de la zona.

El proyecto surgió a raíz de la poca rentabilidad para las cabañas ganaderas de raza merina en la zona, pérdidas que surgían por factores como la depreciación de la lana, la bajada del precio del cordero y la sequía. Una mañana, tomando café en un bar del pueblo de Campanario, un grupo de 13 amigos, entre los que había ganaderos, comerciales y un maestro quesero, tuvieron una idea: construir una planta de elaboración de queso con materia prima de la Serena. Con esta propuesta conseguirían incrementar el valor añadido a las explotaciones ganaderas y asegurar la venta de la leche para el ganadero.

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Un proyecto que ha acabado convirtiéndose en lo que hoy es Arteserena, una de las queserías más premiadas de todo el país. La elaboración de su queso se apoya en la leche de rebaños propios de raza merina que pastorean en libertad en este bellísimo territorio de dehesas. A diferencia de las ovejas de raza Lacaune, utilizadas por otros queseros por su gran producción lechera, la oveja merina solo da medio litro de leche al día. Una leche que se caracteriza por tener mucha grasa y muchas proteínas, haciéndola perfecta para la elaboración de este queso.

Además de esta leche, los Cremositos se elaboran con cuajo vegetal natural y sal común. El cuajo procede de la maceración de los pistilos de la flor del cardo Cynara cardunculus, un elemento que forma parte del método tradicional de las queserías locales de antaño. La maduración sigue también ese esquema y exige un periodo mínimo de 60 días. A partir de ese punto, el producto puede presentar perfiles de textura distintos según el tiempo de afinado.

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Cremositos del Zújar, un queso de oveja merina premiado en 2026 como el mejor de España (Instagram / @cremositos)

La versión de pasta muy blanda, casi licuada, corresponde a una maduración de 2 meses. En ese estado, la pieza presenta una corteza fina y muy sensible a la manipulación, con una textura muy suave y fundente. La textura blanda, cremosa y untuosa aparece con una maduración de 3 meses. En este caso, la corteza resulta más estable y firme. Esta presentación también se conoce como ‘Torta Asentada’. Cuando la curación supera los 12 meses, el queso adquiere una textura dura al corte. En esa fase pierde su característica de untabilidad y pasa a comportarse como un queso duro.

El resultado es una torta cremosa y llena de sabor, que, además del reconocimiento de Alimentos de España, ya acumula otros premios internacionales como la medalla de plata en los World Cheese Awards. Además de su Cremosito más premiado, la empresa Arteserena elabora otras tortas con sabores añadidos como trufa negra, escamas de pimentón o jamón ibérico.

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Dónde comprarlo

En la actualidad, el mejor queso de España se distribuye a nivel nacional en los Supermercados de El Corte Inglés (9,90 €) y Makro (19,65 €/kg). En Extremadura es posible comprarlo en otros distribuidores como Mercadona (10,92 €) o Dia (14,39 €).

Otros quesos premiados por Alimentos de España

Además de este queso de oveja, ganador absoluto por haber obtenido la mayor puntuación global, otros productos españoles celebran hoy un nuevo reconocimiento. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicaba este jueves en el Boletín Oficial del Estado el resto de los premios Alimentos de España a los mejores quesos de 2026. Otras cuatro categorías que reconocen a productores repartidos por todo el territorio español.

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Queso madurado de vaca: Alcaidús, de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mahón-Menorca, de la sociedad Alcaidús, de Alaior (Illes Balears).

Queso madurado de cabra: Tío Resti, de la DOP Queso de Murcia al Vino, de Especialidades Lácteas, de Caravaca de la Cruz (Murcia).

Queso madurado de mezcla: Pajarete con manteca y romero, de Lopicomo, de Villamartín (Cádiz).

Queso madurado con mohos o queso azul: Savel, de Airas Moniz, de Chantada (Lugo).

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

Son los premiados de una edición en la que han participado 133 muestras procedentes de toda España, distribuidas en cinco modalidades. El proceso de selección ha incluido un riguroso análisis físico-químico, microbiológico y de las especies, así como una valoración sensorial realizada por paneles de expertos catadores. Durante la valoración se ha garantizado en todo momento la trazabilidad y el anonimato de las muestras.

El objetivo de premios como este, dicen desde el Ministerio, es “promocionar y dar visibilidad a los quesos de mayor calidad y propiedades organolépticas, incentivar a los productores a mejorar sus procesos y posicionamiento en el mercado, al tiempo que se fomenta entre los consumidores el conocimiento y la valoración de estos productos”.

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