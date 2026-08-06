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Detenidas tres personas por matar a tiros a un lince y a otros animales protegidos en Cuenca: eliminaban depredadores para aumentar el rendimiento de un coto de caza

El Seprona puso en marcha la Operación “Lincu” tras localizar el cadáver del felino. Encontraron cadáveres de gatos monteses y meloncillos, además de medios cinegéticos prohibidos y no selectivos como cepos, jaulas o sustancias venenosas

Imagen de archivo de un lince ibérico. (Europa Press)
Imagen de archivo de un lince ibérico. (Europa Press)
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La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 52, 59 y 50 años por la muerte de un lince ibérico hallado en abril de 2026, abatido por disparos, en el límite de los términos de Huelves y Barajas de Melo, en la provincia de Cuenca, un caso que derivó en la desarticulación de una organización criminal dedicada presuntamente a la eliminación sistemática de depredadores silvestres.

Según el Instituto Armado, los agentes comprobaron que los hechos no eran aislados y que se trataba de una actividad continuada durante más de un año para eliminar depredadores y favorecer las poblaciones de caza menor, con el objetivo de obtener un mayor rendimiento económico del coto.

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Operación “Lincu”

Efectivos del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca pusieron en marcha la Operación “Lincu” tras localizar el cadáver del animal. Las primeras gestiones permitieron hallar en un coto de caza “numerosos” medios prohibidos y no selectivos: cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas, así como cadáveres de especies otras especies protegidas como gatos monteses y meloncillos.

En la finca ubicada en Malagón (Ciudad Real), perros, walabíes, terneros y corzos convivían con plantaciones de marihuana y cadáveres en avanzado estado de descomposición. (Vídeo: Policía Nacional).

La Guardia Civil informó que las necropsias del Centro de Investigación y Recuperación de Fauna Silvestre (CIARS) de Albaladejito concluyeron que varios ejemplares habían sido abatidos con arma de fuego y presentaban similitudes entre sí.

Dos empresas investigadas

Tras las autorizaciones judiciales, los agentes realizaron entradas y registros en dos viviendas situadas en la finca e intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación. La operación dejó además un investigado de 33 años y dos personas jurídicas investigadas vinculadas a la gestión y explotación de la finca.

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A los encausados se les atribuyen, entre otros delitos, caza mediante medios prohibidos, caza de especies protegidas, caza no autorizada y pertenencia a organización criminal. La investigación fue coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Tarancón.

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