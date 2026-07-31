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Se escuchan disparos en la frontera de Melilla mientras decenas de personas intentan entrar a Marruecos

El paso fronterizo de Beni Enzar permanece cerrado mientras la Policía y la Guardia Civil se despliegan en la zona

La frontera de Melilla sigue cerrada y se acumulan cientos de coches del Paso del Estrecho. (EFE/Paqui Sánchez)
La frontera de Melilla sigue cerrada y se acumulan cientos de coches del Paso del Estrecho. (EFE/Paqui Sánchez)
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La frontera de Beni Enzar, en Melilla, permanece cerrada ante los intentos de entrada registrados en la ciudad autónoma. Un periodista de RTVE desplazado hasta el paso fronterizo ha informado en directo de que se han escuchado “disparos” y “detonaciones” en la zona situada detrás de la frontera, que, según ha explicado, corresponderían a medios disuasorios utilizados por la Policía Nacional.

“Hace unos minutos no paramos de escuchar disparos, detonaciones que vienen de la parte de detrás del paso fronterizo de Beni Enzar, donde nos encontramos ahora mismo”, ha relatado el reportero. La reapertura del paso estaba prevista para esos momentos, pero finalmente se ha decidido retrasarla ante la situación que se estaba produciendo en la zona.

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Medio millar de personas permanecen desde esta mañana en las inmediaciones del paso fronterizo de Beni Enzar. Se trata de viajeros de la Operación Paso del Estrecho que esperan poder cruzar hacia Marruecos, pero que no pueden hacerlo debido al cierre temporal de la frontera. Ante esta situación, se han desplegado varios vehículos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el entorno del paso.

Un cierre que mantiene bloqueados a cientos de viajeros

Durante la mañana de este viernes, cientos de viajeros de la Operación Paso del Estrecho permanecían bloqueados en las inmediaciones del paso fronterizo de Beni Enzar a la espera de poder cruzar hacia Marruecos. Según Efe, alrededor de un millar de personas y más de 500 vehículos se encontraban en la zona después de que el cierre de la frontera se prolongara durante horas.

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Muchos de los afectados llegaron a Melilla en barco durante la noche del jueves y la mañana del viernes con la intención de continuar su viaje hacia Marruecos para pasar sus vacaciones. Familias con niños pequeños y personas mayores aguardaban en las zonas de embolsamiento habilitadas junto al paso fronterizo, sin conocer cuándo podría reabrirse el tránsito.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, explicó entonces que la reapertura dependería de cuestiones de seguridad y de que el perímetro fronterizo quedara despejado para garantizar el tránsito de usuarios y la actuación de las fuerzas de seguridad.

Un pabellón para acoger a los afectados por el cierre

Ante la incertidumbre sobre la reapertura de la frontera, la Ciudad Autónoma de Melilla ha habilitado el pabellón Lázaro Fernández para alojar a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho que han quedado atrapados por el cierre. El recinto, situado cerca del paso fronterizo de Beni Enzar, dispone de camas instaladas por Cruz Roja y equipos de climatización para mitigar las altas temperaturas.

Además, el comité de crisis creado por el Gobierno local ha reforzado la atención a los afectados con el reparto de 900 bolsas con bocadillos, agua y zumos, la instalación de 11 puntos de agua, 20 carpas, 500 sillas, 200 hamacas y un mayor número de aseos portátiles. También se ha movilizado a Protección Civil, Cruz Roja y servicios médicos para atender a las cerca de mil personas que continúan esperando la reapertura del paso fronterizo.

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