Los peores desastres medioambientales de España: del hundimiento del Prestige a los grandes incendios forestales

Un mapa visualiza las diez mayores catástrofes ecológicas de España, detallando sus impactos ambientales y las ubicaciones clave desde el vertido del Prestige hasta la 'sopa verde' del Mar Menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de España, lamentablemente, está ligada a la destrucción de ecosistemas. Catástrofes naturales, accidentes y años de contaminación han modificado el paisaje del territorio del país, afectando a la naturaleza, la economía local y la salud humana.

Pese a que en la actualidad existe una mayor concienciación sobre la importancia del cuidado del medioambiente, todavía persisten muchos casos en los que ciertos intereses —políticos, económicos...— prevalecen por encima de la protección de la naturaleza, arrasando hábitats clave y destruyendo la biodiversidad que se encuentra en ellos.

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En este mapa se muestran algunos de los desastres medioambientales más importantes de España, desde el hundimiento del Prestige frente a la costa gallega a la eutrofización del Mar Menor que llevó a una explosión masiva de algas en 2016, pasando por los grandes incendios forestales que cada año calcinan montes y campos.

Desastre de Aznalcóllar, 1998, Sevilla

Entorno minero de Aznalcóllar, en Sevilla (Europa Press)

Considerado como uno de los mayores accidentes ecológicos a nivel europeo, la rotura de la balsa de residuos de la mina de Los Frailes, ubicada en el municipio sevillano de Aznalcóllar, provocó el vertido de alrededores de 6 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas.

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Esta catástrofe inutilizó temporalmente miles de hectáreas agrícolas y afectó al río Guadiamar. Además, estuvo a punto de alcanzar el Parque Nacional y Natural de Doñana, uno de los espacios naturales más importantes del país.

Asociaciones ecologistas como Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción o WWF denuncian que 28 años después se pretende reabrir la mina de Aznalcóllar, lo que supondría el vaciado y vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados —cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio— al estuario del Guadalquivir.

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Hundimiento del Prestige, 2002, A Coruña

Grupos de voluntarios limpian la costa de la localidad gallega de Muxía de petroleo después de que la marea arrastrara el chapapote hacia la costa gallega tras el derrame provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)

Tras casi seis días de incertidumbre, el petrolero Prestige se hundió a unos 250 kilómetros de la costa gallega el 19 de noviembre de 2002. Al accidentarse por una tormenta y partirse progresivamente por la mitad, el barco vertió 77 toneladas de fuel pesado.

La gran marea negra, que afectó a 786 playas, según cifras del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), llegó a las costas española, portuguesa y francesa. A su paso, el petróleo del Prestige dejó un reguero de miles de aves marinas muertas, así como pérdidas millonarias en la actividad pesquera.

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La labor de los voluntarios fue clave para la limpieza de los vertidos, aunque la imagen del agua y las rocas negras por el chapapote todavía sigue presente en el recuerdo de los españoles, especialmente de los gallegos.

Accidente nuclear de Palomares, 1996, Almería

Detalle de la parcela contaminada por el accidente nuclear en Palomares, a 29 de mayo de 2023 en Almería (Andalucía, España). (Rafael González/Europa Press)

60 años han pasado desde la caída de cuatro bombas de hidrógeno sobre el litoral almeriense, pero los ecologistas denuncian que la descontaminación completa de la zona afectada por el accidente de Palomares todavía no se ha realizado.

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En la mañana del lunes 17 de enero de 1996, un B-52 del ejército de Estados Unidos y un avión nodriza colisionaron en pleno vuelo, en una maniobra de repostaje que se enmarcaba en la operación Chrome Dome, durante la Guerra Fría.

Al liberarse la carga nuclear de dos de las bombas, se transmitió a la atmósfera un aerosol radiactivo que el viento esparció por los alrededores. La bomba que cayó al mar no fue encontrada hasta casi tres meses después.

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DANA de Valencia, 2024

Un vehículo en un campo de arrozales en las inmediaciones de la Albufera, a un mes del paso de la DANA por Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

El 29 de octubre de 2024, las lluvias torrenciales y las tormentas de la DANA dejaron 237 víctimas mortales, a lo que se sumaron los daños materiales de ciudades y pueblos que quedaron anegados por el agua y el barro.

La riada también provocó importantes impactos medioambientales, ya que arrastró enormes cantidades de residuos y lodos a campos agrícolas, ecosistemas costeros y el Parque Natural de la Albufera, uno de los humedales más importantes del país.

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Rotura de la presa de Vega de Tera, 1959, Zamora

Panorámica del embalse de Vega de Tera. (Raiden32/Wikimedia Commons)

En la madrugada del 9 de enero de 1959, la rotura de la presa de Vega de Tera por graves fallos en el diseño y en la construcción de la infraestructura supuso una de las mayores tragedias hidráulicas de la historia de España.

La catástrofe provocó la destrucción parcial del pueblo de Ribadelago y la muerte de 144 personas. La gran mayoría de los cuerpos nunca se recuperaron y se dieron por desaparecidos en las profundidades del lago de Sanabria.

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La liberación repentina de millones de metros cúbicos de agua también provocó efectos medioambientales en el valle del río Tera y el entorno del actual lago, ya que grandes superficies quedaron cubiertas de lodo, piedras y sedimentos.

“Sopa verde” del Mar Menor, 2016, Murcia

"Sopa verde" del Mar Menor en 2016. (MITECO)

La conocida como “sopa verde” del Mar Menor fue el resultado del deterioro ambiental provocado en la zona durante años, alcanzando su punto crítico en el año 2016.

La eutrofización por el exceso de nitratos agrícolas provocó una explosión masiva de microalgas, ya que estos nutrientes actuaron como fertilizante y generaron un crecimiento descontrolado.

Esto deterioró la calidad del agua y supuso una grave pérdida de biodiversidad marina. El problema continuó durante los siguientes años, provocando episodios de falta de oxígeno en 2019 y 2021 que derivaron en mortandades masivas de peces y crustáceos.

Contaminación del embalse de Flix, 2004, Tarragona

Vista del embalse de Flix, con la fábrica electroquímica al fondo. (SergiC/Wikimedia Commons)

Durante décadas, la actividad de la fábrica química de Flix provocó el vertido de residuos industriales al río Ebro, algo que terminaría confirmándose tras varios análisis en 2004. Cuando se construyó la presa, los contaminantes se acumularon en los sedimentos del embalse.

Algunas de las sustancias tóxicas identificadas fueron los PCB y los metales pesados como el mercurio. Supuso la mayor inversión en una obra de descontaminación en España.

Contaminación por lindano de Sabiñánigo, 1975, Huesca

Antigua fábrica de lindano de Sabiñánigo. (Gobierno de Aragón)

De 1975 a 1989, la actividad de la fábrica de lindano de Sabiñánigo provocó uno de los mayores casos de contaminación por pesticidas de Europa, ya que dejó tras de sí decenas de miles de toneladas de residuos tóxicos que contaminaron suelos, aguas subterráneas y el entorno del río Gállego.

Este pesticida fue utilizado durante décadas en agricultura y ganadería, aunque terminó prohibiéndose por su elevada toxicidad, persistencia en el medioambiente y capacidad de bioacumulación.

Más de tres décadas después del cierre de la antigua fábrica de Inquinosa, continúan las actuaciones de control y descontaminación, sin que todavía se haya derribado por completo la abandonada infraestructura.

Derrumbe del vertedero de Zaldívar, 2020, Vizcaya

Varios operarios trabajan en las labores de búsqueda de los dos trabajadores sepultados tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar. (H.Bilbao/Europa Press)

El 6 de febrero de 2022, el colapso de millones de toneladas de residuos en el vertedero de Zaldívar provocó la muerte de dos trabajadores, el colapso de la AP-8 y la emisión de gases y partículas contaminantes, como el amianto.

Diversas investigaciones apuntaron a una posible sobrecarga del vertedero y a problemas de estabilidad del terreno.

Grandes incendios forestales, 2025

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

Cada verano, España se llena de humo y cenizas a medida que sus montes y campos se calcinan. El fuego arrasa miles de hectáreas cada año, ennegreciendo el paisaje y matando la biodiversidad que se encuentra a su paso.

Aunque este desastre medioambiental que afecta a la naturaleza, la economía y la salud humana se repite cada año, los grandes incendios forestales de 2025 fueron especialmente importantes: más de 350.000 hectáreas quedaron arrasadas, por lo que se convirtió en el peor año de las últimas tres décadas.

La campaña antiincendios de 2026 ya ha comenzado con grandes fuegos como el de Villanueva de los Castillejos (Huelva), cuyo impacto supera con crecer la superficie afectada en toda Andalucía por las llamas a estas alturas del año pasado.