Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

La presión migratoria lleva a varios supermercados y tiendas a cerrar temporalmente sus puertas. (Efe)

Guardar

La llegada de alrededor de 2.000 personas desde Marruecos por vía marítima en los últimos días ha puesto a Ceuta ante una situación límite, con los servicios de emergencia y los recursos de acogida bajo una fuerte presión, especialmente el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra saturado y con cientos de personas esperando en sus alrededores para poder acceder a sus instalaciones.

La presión migratoria también se ha trasladado a las calles de Ceuta, donde numerosos grupos de personas se han dejado ver, especialmente en las zonas próximas a la frontera del Tarajal y a los centros de acogida. Este escenario ha llevado a varios comercios e instalaciones a adoptar medidas preventivas y cerrar temporalmente sus puertas, entre ellos el Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día y Carrefour y las tiendas Kiabi y MGI.

PUBLICIDAD

Además, según medios locales, la Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) ha anunciado el cierre de sus instalaciones deportivas durante esta tarde y la jornada de mañana por orden de la Ciudad Autónoma. El AD Ceuta FC también ha comunicado a través de sus redes sociales el cierre temporal de la tienda oficial del club durante la tarde de este jueves.

Imágenes impactantes que muestran a miles de migrantes intentando cruzar la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La multitud se agolpa en la valla y nada en un intento desesperado por llegar a territorio europeo. (X: @karimprim)

La preocupación también se ha trasladado a las redes sociales, donde vecinos de Ceuta han compartido mensajes y vídeos sobre la situación. Una usuaria de TikTok asegura que “las calles de Ceuta dan miedo” y señala que también se habría cerrado la tienda de ropa Zara. Según ha adelantado el medio Portal de Cádiz, se habrían producido robos en algunos comercios.

PUBLICIDAD

Los servicios de acogida están desbordados

La mayor presión se concentra en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra por encima de su capacidad mientras cientos de personas esperan poder acceder a sus instalaciones. Según Europa Press, alrededor de 800 personas permanecen en los alrededores del centro a la espera de ingresar, mientras que en el interior ya se alojan más de 700 residentes pese a que el recinto cuenta con 512 plazas.

Según fuentes policiales citadas por Efe, la continua entrada de personas por el espigón fronterizo sur del Tarajal ha complicado el acceso al centro. Antes de la llegada masiva, unas 400 personas se encontraban en el exterior del CETI, una cifra que habría aumentado hasta superar el millar en las últimas horas. Las mismas fuentes apuntan que parte de las personas que han entrado en Ceuta no se ha dirigido al centro de acogida, sino que permanece en distintos puntos de la ciudad o se ha trasladado a viviendas de familiares residentes en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Más de 800 personas se encuentran en el exterior del CETI. (Europa Press)

Los servicios de acogida de menores también se han visto obligados a ampliar su capacidad. El área de Menores de la Ciudad Autónoma ha reabierto dos naves para atender la llegada de nuevos niños y adolescentes. Según Europa Press, durante la mañana de este jueves estos recursos acogían a unos 700 menores, después de que más de un centenar entrara en la ciudad durante la pasada madrugada.

La situación también ha generado una reacción ciudadana. A través de las redes sociales se han difundido convocatorias improvisadas de concentraciones ante la llegada de migrantes a la ciudad. La primera está prevista para este jueves a las 20:00 horas frente a la Delegación del Gobierno, aunque ya se han compartido imágenes de vecinos mostrando su inquietud y reclamando una respuesta ante la situación que vive la ciudad.

PUBLICIDAD