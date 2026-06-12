Las Lagunas de Ambroz, un oasis de biodiversidad en peligro de extinción: la prórroga minera de sepiolita amenaza un enclave único en la ciudad de Madrid

Las lagunas de Ambroz, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

A unos 30 minutos en coche del centro de Madrid, se ubica un enclave único en una ciudad dominada por el asfalto y el hormigón. Las Lagunas de Ambroz, dentro del distrito de San Blas-Canillejas y cercanas a Vicálvaro, es un espacio natural que alberga una rica biodiversidad.

Además de ello, este enclave es un ejemplo exitoso de la forma en la que la vida se abre paso cuando la presencia humana se retira: anteriormente una mina de sepiolita a cielo abierto (entre 1977 y 2007), tras su abandono, las aguas subterráneas comenzaron a emerger a la superficie y en cuestión de años se formó un humedal de gran valor medioambiental.

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Aprovechando este proceso de renaturalización espontánea, la idea era crear una gran zona verde al integrarse en el Bosque Metropolitano y el Corredor Verde del Este. Sin embargo, finalmente no será así: en las Lagunas de Ambroz ya ha comenzado el proceso de extinción después de que la Comunidad de Madrid haya dado luz verde a la prórroga de explotación minera de Tolsadeco, lo que supondría la destrucción del enclave.

Dos ejemplares de Somormujos Lavancos en las lagunas de Ambroz, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

Una mina de sepiolita a cielo abierto

La reactivación de esta actividad permitirá la obtención de sepiolita, un mineral del que España es el único productor de la Unión Europea. En la zona se encuentran las últimas reservas conocidas de máxima pureza, que permiten desarrollar aplicaciones de alta tecnología vinculadas a la transición energética y a la autonomía industrial europea.

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Esta arcilla de gran capacidad absorbente se utiliza habitualmente en productos tan cotidianos como la arena para animales domésticos. Sin embargo, se están desarrollando otros usos en sectores diversos, como la agricultura, la industria química o la descontaminación ambiental. Desde la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid señalan que la sepiolita de alta pureza puede servir para aditivos retardantes de llama que sustituyen al óxido de antimonio importado de China, electrodos para baterías de vehículos eléctricos, catalizadores para la transición energética y biocidas inorgánicos patentados, desarrollos tecnológicos definidos como “prioritarios” para la Unión Europea.

El Gobierno regional indica que el proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental favorable, el Plan de Restauración informado y el estudio de valoración de riesgos para la salud humana con informe favorable. Además, explica que los trabajos de explotación y restauración proyectados son técnicamente viables, que no hay impactos irreversibles sobre el medio hidrogeológico y que en el ámbito afectado hay una capacidad de restauración aceptable.

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Cartel informativo en las lagunas de Ambroz, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

La prórroga amenaza especies protegidas

“Las vecinas y vecinos que viven en el entorno padecerán las molestias y perjuicios para su salud de vivir junto a una mina a cielo abierto —no hay que olvidar que la explotación estaría a menos de 200 metros de los campos de fútbol del polideportivo de Vicálvaro y 400 metros de numerosas viviendas y de un centro educativo, en la dirección de los vientos dominantes en la zona— y que, además, quedarán privadas de una zona seminatural utilizada habitualmente por muchas personas para pasear o hacer deporte", denuncian desde Ecologistas en Acción.

Este proyecto minero supondrá el vaciado de la Laguna Grande y también la destrucción de taludes y de buena parte de su entorno, que “alberga poblaciones de aves acuáticas como somormujos, fochas, gallinetas, o zampullines, además de una importante colonia de cría de avión zapador”, un ave incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y catalogado en el Convenio de Berna como especie estrictamente protegida a nivel europeo.

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La resolución contempla que, una vez finalice en periodo de concesión en 2037, se creen nuevas lagunas permanentes “con un potencial ecológico superior al actualmente existente”. Esto, sin embargo, no ocurriría hasta pasadas varias décadas, más allá de mediados de este siglo.

Los trabajos para la reactivación de la mina en las Lagunas de Ambroz ya han comenzado. (FRAVM/Instagram)

Más Madrid lleva el caso ante la Fiscalía

Desde Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y el Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz (GTLSA) no descartan emprender futuras acciones judiciales para que esta prórroga no sea efectiva.

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Sin embargo, los trabajos de acondicionamiento del terreno ya han comenzado en la zona con el vaciado y la tala de árboles en su perímetro. Esto ha provocado que esta semana Más Madrid presente una denuncia ante la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid al considerar el daño ambiental “irreparable” que puede estarse causando.

José Luis Nieto, concejal de Más Madrid, ha señalado que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ha decidido “sacrificar un ecosistema único” y que lo han hecho “con una prórroga concedida a toda prisa, con informes caducados y obviando los estudio que demuestran la biodiversidad extraordinaria de las Lagunas de Ambroz”.

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el Ayuntamiento del Madrid, que ha multado con 600 euros a vecinos de Montecarmelo por protestar contra la tala de árboles

“Desde el 1 de junio está vaciando la laguna y arrasando su entorno: crías de conejos sepultadas, aviones zapadores que abandonan su nidos y especies protegidas por el Convenio de Berna destruidas”, ha denunciado, indicando que estas obras se están llevando a cabo en plena época reproductora.

La previsión es que, a medida que avancen las obras, se vea afectada —o, más aún, completamente destruida— la rica biodiversidad de las Lagunas de Ambroz, que cuenta con más de 1.800 taxones, según el inventario del GTLSA, entre las que figuran mamíferos como el zorro (Vulpes vulpes), aves como el búho real (Bubo bubo) y el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) o especies raras como el hongo Coprinus xerophyllus.

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