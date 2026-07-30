Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

Dovima Nurmi ha desaparecido. (Montaje Infobae)

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La desaparición de Rafael De Lorente, conocido artísticamente como Dovima Nurmi, ha generado una movilización en la comunidad LGTBIQ+ y en el entorno del espectáculo español. El pasado 29 de julio, los Mossos d’Esquadra confirmaron que no se tienen noticias del paradero de este artista desde su última aparición en la ciudad de Sabadell. Dovima, de treinta años, fue vista por última vez vistiendo una gorra, camiseta y pantalones vaqueros de color negro y con deportivas negras. La policía autonómica catalana ha solicitado la colaboración ciudadana y ha habilitado sus canales oficiales para recibir cualquier información relevante que ayude a localizarlo.

La noticia ha trascendido rápidamente el ámbito policial y se ha instalado con fuerza en redes sociales. Figuras destacadas del espectáculo y compañeros de Drag Race España han intensificado la difusión del caso. El periodista Javi Hoyos ha publicado un vídeo en el que solicita la implicación de la ciudadanía, buscando amplificar el alcance de la alerta y sensibilizar sobre la urgencia de encontrar a Rafael. En su intervención, Hoyos muestra imágenes de Dovima, detalla la última vestimenta conocida y explica cómo contactar con los Mossos d’Esquadra si alguien dispone de datos útiles.

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La solidaridad no se ha hecho esperar entre las exconcursantes de Drag Race España. Sagittaria y Arantxa Castilla La Mancha, quienes compartieron pantalla con Dovima en la primera temporada del programa, han alzado la voz en sus perfiles sociales para pedir ayuda en la búsqueda. Ambas han compartido fotografías, mensajes de apoyo y recordatorios constantes de los canales habilitados para aportar información.

Detalles de la desaparición y operativo de búsqueda

La alerta sobre la desaparición de Rafael De Lorente fue difundida oficialmente por los Mossos d’Esquadra el mismo día 29 de julio tras no lograr establecer contacto con él. En el comunicado se especifica la descripción física y la indumentaria que llevaba en el momento de su desaparición. La policía ha instado a la colaboración ciudadana, subrayando la necesidad de actuar con rapidez en este tipo de situaciones donde cada hora puede ser determinante.

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Comunicado de la desaparición. ( Mossos d'esquadra)

Además, se han difundido vídeos de Dovima actuando y fotografías recientes para facilitar su identificación. La reacción de la comunidad drag y de la audiencia de Drag Race España ha sido inmediata. Las publicaciones en redes sociales incluyen instrucciones precisas sobre cómo contactar con las autoridades, hashtags específicos para dar visibilidad al caso y recordatorios frecuentes de la urgencia que supone la desaparición de una persona adulta en circunstancias poco claras.

Respaldo de la comunidad y figuras públicas

El apoyo a la familia y el entorno de Rafael De Lorente ha sido una constante desde que se conoció la noticia. Sagittaria, compañera de Dovima en la primera edición de Drag Race España, ha publicado varias historias y mensajes en plataformas como Instagram y Twitter, donde solicita la colaboración de sus seguidores y comparte la información oficial de los Mossos d’Esquadra. Arantxa Castilla La Mancha se ha sumado a la petición, recordando la complicidad y la amistad que las unió durante el programa y apelando a la empatía y el sentido de comunidad.

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Tráiler de la quinta edición de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Los mensajes de apoyo y preocupación se han multiplicado en cuestión de minutos en los comentarios del vídeo de Javi Hoyos. El caso de la desaparición de Dovima Nurmi pone en evidencia la capacidad de reacción del entorno digital y la importancia de la solidaridad entre artistas y seguidores cuando se produce una situación de riesgo.