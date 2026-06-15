España

El futbolista Rafa Mir condenado a 8 años y seis meses de prisión por doble agresión sexual y lesiones a una joven de 21 años en su chalé de Bétera (Valencia)

En la causa también se ha dictado sentencia para los hechos denunciados contra Pablo Jara, quien debe cumplir dos años y seis meses de prisión

Guardar
Google icon
El futbolista Rafa Mir a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde junto a su compañero Pablo Jara, serán juzgados este jueves por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024.
El futbolista Rafa Mir a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde junto a su compañero Pablo Jara, serán juzgados este jueves por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024. (EFE/ Biel Alino)

Más de dos semanas después de que arrancase el juicio contra Rafa Mir, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al futbolista a 8 años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual. A esto se suman también delitos de lesiones a dos mujeres de Bétera. Los hechos se remontan al 31 de agosto de 2024, cuando una joven que entonces tenía 21 años salió corriendo de la piscina del jugador. “Me impidió salir del agua, no me soltaba, estaba pegado a mí; le dije que me quería ir, pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo y me metió los dedos en la vagina”, describió en el primer día del juicio.

Cuando la joven salió de la casa, se quedó fuera esperando a que su padre la recogiera. Al notar que no tenía su bolso, volvió a entrar en la vivienda del ahora jugador del Sevilla, quien intentó retenerla: “Me coge del brazo, me lleva hasta un baño al lado de la puerta, cierra el pestillo y me empieza a hacer lo mismo que en la piscina; me altero, me pongo a llorar, me cuesta respirar, le digo que pare, que me deje, tenía miedo, volvió a besarme y a meterme los dedos”, describió el pasado 28 de mayo.

PUBLICIDAD

Pese a que la Fiscalía pedía una pena de 10 años y medio de prisión, el juzgado ha dejado la condena en 8 años y seis meses. Por su parte, el futbolista, que en ese momento estaba en la plantilla del Valencia FC, siempre ha negado las acusaciones de la joven y ha afirmado que las relaciones fueron consentidas: “La noche fluyó así”. Recordemos también que su entonces compañero, Pablo Jara, figura en la causa judicial por realizar tocamientos no consentidos a otra joven de 25 años en la misma piscina. En su caso, la Fiscalía pedía 3 años de prisión y el pago de una multa compensatoria. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha sentenciado así que Rafa Mir debe indemnizar a una de las víctimas con 64.000 euros por “las lesiones y los daños morales”, mientras que Jara deberá pagar a la otra denunciante con 6.280 euros.

Imagen O6RKSDH6C5CHJEYADNMFXSWOWM

Una versión “sin fisuras” frente al bajo “razonamiento lógico” de los acusados

La resolución judicial detalla además el desglose exacto de las penas y las medidas accesorias impuestas por la Audiencia Provincial. En el caso del primer condenado, los ocho años y medio de prisión se dividen en siete años por el delito de agresión sexual y un año y medio adicional por el delito de lesiones. A esto se suma la imposición de una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante 13 años, así como siete años de libertad vigilada que deberán cumplirse tras la pena de cárcel. El fallo también especifica que los 64.000 euros de su indemnización se desglosan en 14.000 euros por las lesiones causadas y 50.000 euros por los severos daños morales.

PUBLICIDAD

Por su parte, la pena de dos años y medio de prisión para Jara se fundamenta en un delito de agresión sexual (dos años) y un delito contra la integridad moral (seis meses). Según los hechos probados, tras agredir sexualmente a la segunda joven en la piscina, este la echó del chalé a empujones, dejándola semidesnuda en la calle. Sus medidas accesorias incluyen cinco años de libertad vigilada, siete años y medio de orden de alejamiento y prohibición de comunicación, y una multa por un delito leve de lesiones. Los 6.280 euros de su indemnización corresponden a 280 euros por lesiones y 6.000 por daño moral.

Para dictar este fallo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha concluido que las pruebas practicadas en el juicio acreditaron “sin fisuras” la versión de las acusaciones. Los magistrados otorgaron plena “prevalencia probatoria” a las declaraciones de las dos víctimas, calificando sus testimonios de “convincentes, consistentes y coherentes”. Y es que las jóvenes mantuvieron su relato de manera invariable a lo largo de toda la instrucción; algo que también fue corroborado por datos periféricos, como las declaraciones de otros testigos y los informes forenses psicológicos elaborados por peritos.

El futbolista murciano Rafa Mir y su compañero de profesión Pablo Jara han llegado este jueves a las 9:30 de la mañana a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgados por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024. (EUSEBIO CALATAYUD/EFE)

En contraste, el tribunal ha dictaminado que ninguna de las alegaciones presentadas por las defensas gozaba de un “sustrato fáctico” ni de un “razonamiento lógico” válido. De esta forma, el tribunal ha ordenado una medida adicional contundente: deducir testimonio contra tres policías locales de Bétera que declararon durante el juicio oral. Se abrirá una investigación para determinar si estos agentes incurrieron en un delito de falso testimonio, dada la “flagrante contradicción” entre su versión de lo ocurrido y la de las víctimas, cuya credibilidad ha quedado plenamente respaldada por la Justicia.

Temas Relacionados

Violencia de GéneroFútbol EspañaFútbolTribunales EspañaTribunalesJusticiaJuiciosEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ tiene los días contados: esto es lo que se sabe sobre la nueva prueba final que se estrena el viernes

Telecinco ya está preparando un concurso paralelo para su parrilla que incorporará la prueba circular

‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ tiene los días contados: esto es lo que se sabe sobre la nueva prueba final que se estrena el viernes

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El magistrado de la Audiencia Nacional propone sentar en el banquillo a 16 investigados por una trama que habría utilizado una red de empresas vinculadas a Gaslow y Nascor para defraudar cerca de 148 millones de euros a Hacienda entre 2018 y 2021

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

Resultados del Super Once del 15 junio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Super Once del 15 junio

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 15 al viernes 19 de junio: Paula vive momentos límite y Fina abandona la casa

La ficción diaria de Antena 3 afronta sus días más intensos tras la detención de Nieves

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 15 al viernes 19 de junio: Paula vive momentos límite y Fina abandona la casa

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia para reunir la documentación sobre las joyas encontradas en su despacho

La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

ECONOMÍA

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

DEPORTES

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Justin Gaethje se ríe de Ilia Topuria tras su victoria en la Casa Blanca: “Es un chico tan bonito...”

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026