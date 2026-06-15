El Gobierno lanza la mayor convocatoria de la historia de oposiciones de Justicia con 700 plazas para jueces y fiscales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso de los Diputados. (Marta Fernández/Europa Press)

El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha activado una convocatoria de 700 plazas para jueces y fiscales y que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como ya venía anunciando el Gobierno, se trata de una medida ligada a la reorganización del sistema judicial y al plan para ampliar plantillas en las próximas semanas con el objetivo de reforzar la capacidad de los tribunales.

La convocatoria incluye 375 plazas de jueces y 200 de fiscales por turno libre y 125 de magistrados por el llamado cuarto turno, según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La oposición para jueces y fiscales arrancará en octubre, mientras que las plazas de magistrado las convocará el Consejo General del Poder Judicial.

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El anuncio llega después del mensaje publicado ayer por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños en su cuenta de X: “Mañana muy atentos al BOE”. La referencia, según ha detallado el departamento que dirige, apuntaba a esta macroconvocatoria y no a otra medida distinta.

En paralelo, el Ejecutivo ultima la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales mediante dos reales decretos que, según el ministerio, quedarán aprobados definitivamente en las próximas semanas tras incorporar las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los ministerios implicados.

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Del total anunciado, 575 plazas se cubrirán por oposición y 125 plazas corresponderán a magistrados por el denominado cuarto turno. Esa vía se articula como un concurso oposición dirigido a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional, de acuerdo con la información del ministerio.

La oposición ordinaria servirá para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales. El ministerio ha situado su inicio en octubre, mientras que la convocatoria de magistrados dependerá del Consejo General del Poder Judicial.

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El plan de ampliación de plantilla va más allá de esa convocatoria. Según el departamento de Bolaños, la creación de 500 nuevas plazas de jueces en un año supondrá un aumento del 8,5 % de la plantilla judicial y supera la suma de las plazas creadas durante la última década.

En el caso de la carrera fiscal, la plantilla crecerá un 7,1 % al pasar de 2.804 a 3.004 efectivos. El ministerio sostiene que se trata también de una cifra inédita, ya que en los últimos 20 años no se habían creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

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La reforma que abarata el coste de ampliar la plantilla judicial

Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la base de esta ampliación es la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma introduce un modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados integrados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia.

Esos tribunales de instancia son órganos colegiados formados por varios jueces y apoyados por una única Oficina Judicial de asistencia técnica. Ese esquema permite, según el ministerio, crear una plaza judicial sin necesidad de levantar un juzgado completo.

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El cambio tiene una traducción directa en el coste. Crear una plaza judicial con el nuevo modelo cuesta unos 100.000 euros, frente a los alrededor de 500.000 euros que exigía la creación de un juzgado tradicional, según los datos facilitados por el departamento de Félix Bolaños.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado con criterios de litigiosidad y población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado, las propuestas de las comunidades autónomas con competencias transferidas y las de los tribunales superiores de Justicia, según el ministerio.

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