Espana agencias

La familia de un fallecido en Sevilla pide 223.000 euros a un seguro por presunta mala praxis en una operación

Guardar
Google icon
Imagen DL5DPEGMVVGHDOM7ABD2L2WJVU

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS

La esposa e hijos de un hombre que falleció con 74 años reclaman a un seguro de salud un total de 223.863,85 euros por los daños y perjuicios derivados de una presunta mala praxis médica durante dos operaciones de cáncer de colon que, sostienen, resultó en su fallecimiento.

PUBLICIDAD

Así, según consta en la demanda dirigida por el letrado Pedro Arnaiz, el 26 de junio de 2024 el afectado acudió a un hospital de la ciudad hispalense por "un cuadro de disfagia alta y alteración del tránsito intestinal con heces pastosas y malolientes", por lo que la doctora responsable solicitó "la realización de gastroscopia y colonoscopia".

De esta forma, el 3 de julio de 2024 se le practicaron estas pruebas diagnósticas y se identificó una lesión tumoral "situada a 45 centímetros del margen anal", por lo que se tomaron biopsias y se realizó un tatuaje endoscópico con tinta china "en la zona adyacente de la lesión".

PUBLICIDAD

Según la reclamación, el informe anatomopatológico confirmó una adenocarcinoma infiltrante de colon, esto es un tipo de cáncer de colon. El 10 de julio, una semana después, el hombre acudió nuevamente a la consulta, donde se solicitó un estudio mediante TAC que mostró un "engrosamiento asimétrico de la pared del colon descendente".

El letrado dicta que el 16 de julio de 2024, finalmente, se le practicó una intervención programada. Durante la misma, se localiza la marca endoscópica en una zona anatómica distinta, concretamente en el colon transverso. Así, el cirujano "cambia la técnica y practica una hemicolectomía derecha". Arnaiz describe en este sentido que "sin verificar la causa de la discrepancia de localización, se practicó una hemicolectomía de una zonza diferente y alejada de la inicialmente prevista".

Posteriormente, un estudio anatomopatológico de la pieza extirpada informó "que el cáncer no había sido eliminado, ya que el segmento resecado no contenía la lesión tumoral diagnosticada previamente", según relata el letrado.

Tal y como consta en el referido escrito, el 3 de septiembre de este año el hombre "se ve obligado a ingresar nuevamente para una nueva intervención quirúrgica programada", en la que "sí se localizó finalmente el tumor en la zona descrita inicialmente por las pruebas diagnósticas".

Tras la segunda operación, prosigue el abogado, el paciente sufrió "graves complicaciones postoperatorias", y desarrolló un shock séptico que "obligó a una tercera intervención urgente y a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos". Finalmente falleció el 6 de septiembre de 2024.

La demanda dirigida por Arnaiz se apoya en un informe pericial "que concluye que la secuencia asistencial no se ajustó plenamente a la lex artis, al existir una discordancia relevante entre las pruebas diagnósticas, colon descendente, y la localización del marcaje quirúrgico en colon transverso, sin que conste una verificación adicional antes de realizar la primera resección con una colonoscopia durante la intervención que aclarase la discrepancia".

Según el Letrado, "la realización de una segunda cirugía mayor incrementó significativamente el riesgo quirúrgico acumulado al que fue sometido el paciente, estableciendo una relación causal indirecta entre los errores detectados en el proceso asistencial y el desenlace final".

Sostiene, por tanto, que "de haberse verificado correctamente la localización del tumor durante la primera intervención, la segunda operación nunca habría sido necesaria, habiéndose evitado las complicaciones que llevaron a su fallecimiento". Por ello, reclaman una indemnización de 223.863,85 euros por los daños y perjuicios.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Banderas y camisetas, estrellas del Mundial en las 54.000 tiendas de 'souvenirs' en España

Infobae

Más de 13.500 personas murieron en listas de espera de la dependencia en cinco meses

Infobae

El IBEX sube el 1,44 % y toca máximos en los 19.000 puntos, tras el acuerdo de paz en Irán

Infobae

El turismo de compras generó un gasto superior a los 11.000 millones en 2025, un 4,7 % más

Infobae

Banderas y camisetas, 'estrellas' del Mundial en las 54.000 tiendas de souvenir en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

DEPORTES

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde