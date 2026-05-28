Comienza el juicio contra Rafa Mir por agresión sexual: “Le dije que me quería ir, pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo”

El futbolista Rafa Mir en la Audiencia Provincial de Valencia, a 28 de mayo de 2026, en Valencia, en el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una joven en 2024. (Jorge Gil - Europa Press)

La Audiencia Provincial de Valencia ha comenzado este jueves el juicio contra Rafa Mir, futbolista murciano acusado por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia). La vista ha comenzado con la declaración de una de las víctimas, una joven de 23 años que ha descrito los hechos ocurridos en agosto de 2024.

La agresión habría ocurrido en una piscina dentro de la casa del deportista. Según ha explicado ante el tribunal, Mir la tiró al agua vestida. “Me impidió salir del agua, no me soltaba, estaba pegado a mí; le dije que me quería ir, pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo y me metió los dedos en la vagina”, ha dicho la demandante, que por aquel entonces tenía 21 años.

PUBLICIDAD

La chica logró zafarse y salir de la casa, a la espera de que su padre la recogiera, pero se dio cuenta de que no llevaba el bolso y volvió a entrar a la vivienda. En ese momento, Mir volvió a retenerla: “Me coge del brazo, me lleva hasta un baño al lado de la puerta, cierra el pestillo y me empieza a hacer lo mismo que en la piscina; me altero, me pongo a llorar, me cuesta respirar, le digo que pare, que me deje, tenía miedo, volvió a besarme y a meterme los dedos”, ha descrito.

La Fiscalía pide 10 años de cárcel

El futbolista Rafa Mir a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde junto a su compañero Pablo Jara, serán juzgados este jueves por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024. (EFE/ Biel Alino)

El futbolista Rafa Mir fue detenido en septiembre de 2024 por la agresión sexual a dos mujeres en el municipio valenciano de Bétera. La policía también arrestó a su compañero, Pablo Jara, que habría colaborado en los abusos. El jugador, que por aquel entonces jugaba en el Valencia, habría conocido a una de las mujeres en una discoteca. Posteriormente, la joven acudió a casa de Mir junto con una amiga, donde estarían el futbolista y dos amigos suyos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía mantiene que Mir tuvo relaciones sexuales consentidas con una de las denunciantes en uno de los cuartos de la casa. Después, el futbolista salió de la habitación y cogió a la otra joven en brazos, la lanzó a la piscina vestida y procedió a realizarle tocamientos. La mujer salió de allí de forma apresurada, pero regresó para recuperar su bolso. Según la acusación pública, fue entonces cuando el procesado la obligó a entrar en un cuarto de baño para forzarla sexualmente.

Mientras todo esto ocurría, Pablo Jara habría aprovechado para agredir a la otra mujer. La joven estaba entonces dándose un baño en la piscina cuando, según el Ministerio Público, Jara se aproximó y comenzó a tocarle sus partes íntimas, hasta que la denunciante le apartó y le pidió que parara.

PUBLICIDAD

La Fiscalía ha pedido condenas de 10 años y medio de prisión para el primero y de 3 años para el segundo. Hasta ahora, Rafa Mir ha mantenido su inocencia y asegura que las relaciones sexuales que mantuvo fueron consentidas.