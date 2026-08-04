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España defiende ante los socios de la UE su modelo de “éxito” migratorio y asegura que se ha impuesto la solidaridad “frente a intereses partidistas”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que el espacio Schengen “nunca ha estado en peligro” con la crisis de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación tras la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis en Ceuta. (Europa Press)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación tras la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis en Ceuta. (A. Pérez Meca-Europa Press)
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha participado este martes en una reunión extraordinaria con sus homólogos europeos para analizar las repercusiones de la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta el pasado 30 de julio, un episodio que, según datos oficiales, ha dejado al menos 88 personas fallecidas, y que también ha provocado una tormenta política alimentada por la difusión de desinformación en redes sociales. En rueda de prensa tras este encuentro por videoconferencia, Marlaska ha defendido el modelo de “éxito” migratorio de España, que aplica una política preventiva y “ofrece resultados estables y sólidos” gracias a la cooperación con países de origen y tránsito y también con Marruecos, al que considera un socio leal.

La reunión con los ministros del Interior de la UE se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo pidiera por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al tiempo que expresó su “profunda preocupación” por la reacción de algunos gobiernos europeos como el de Italia, que ha suspendido temporalmente el régimen de libre circulación del espacio Schengen con España alegando motivos de seguridad nacional y protección de las fronteras europeas. Otros 22 Estados miembros también solicitaron esta reunión de emergencia para coordinar una respuesta común del bloque.

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“Somos un país de éxito frente a la lucha contra la migración irregular y frente a las mafias”, ha destacado Marlaska en rueda de prensa, al tiempo que ha explicado que los ministros de Interior de UE han coincidido en reforzar las fronteras exteriores, los retornos, la cooperación con terceros países y la capacidad de anticipación ante futuras crisis tras la crisis migratoria de Ceuta.

Los socios de la UE también han expresado su “firme solidaridad” con España y han dado por controlada la situación al constatar que la gran mayoría de las personas que cruzaron de forma irregular ya han sido devueltas y que no se han producido movimientos posteriores hacia otros Estados miembro. “Se ha impuesto la solidaridad frente a los intereses partidistas”, ha indicado Marlaska.

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Asimismo, los Veintisiete han abogado por mejorar la capacidad de anticipación del bloque mediante el desarrollo de sistemas de alerta temprana, incluido un mayor intercambio de información y el seguimiento de las redes sociales para detectar posibles campañas de desinformación o movimientos coordinados que puedan derivar en nuevas llegadas masivas.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

El ministro ha asegurado que ya han regresado a Marruecos 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta la semana pasada y ha añadido que se estudiarán el resto de los casos para que sean devueltos quienes no tengan derecho a permanecer en España. También ha defendido que España es “un socio fiable”. “Si no lo fuéramos, Marruecos no habría aceptado el retorno de estas personas”, ha detallado ante la prensa.

Espacio Schengen y CNI

Marlaska ha asegurado que “el espacio Schengen no ha estado en riesgo en modo alguno" con la crisis de Ceuta. “Ha quedado claro que este espacio no ha quedado comprometido en ningún momento, ha quedado claro que Ceuta tiene un régimen en especial desde 1991 en sentido de que nadie puede salir de la ciudad sin control efectivo documental”, ha añadido. Asimismo se ha mostrado confiado en que Italia levante “a la mayor brevedad” los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España.

El ministro ha reconocido el trabajo que lleva a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al destacar su “papel esencial para la seguridad de todos”, pero también ha asegurado que “no hubo ningún informe ni aviso” que alertara de la magnitud de la crisis vivida en Ceuta. “De haber sido así, se habría enviado un informe a las más altas instancias”, ha precisado.

Ante las preguntas de la prensa, Marlaska también ha asegurado que en España “se respetan los derechos fundamentales de los menores” que llegaron a Ceuta la pasada semana y “también se respetan los de los mayores de edad”.

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