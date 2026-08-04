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La princesa Isabella empieza la mili: así será la nueva vida de la hija de Federico y Mary de Dinamarca

La princesa danesa inicia una de las etapas más exigentes de su vida al incorporarse al nuevo servicio militar de Dinamarca, una reforma histórica que amplía la instrucción a once meses

Isabella de Dinamarca, a su llegada al cuartel. (MADS CLAUS RASMUSSEN | EFE)
Isabella de Dinamarca, a su llegada al cuartel. (MADS CLAUS RASMUSSEN | EFE)
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La vida de la princesa Isabella de Dinamarca da un giro radical. La segunda hija de los reyes Federico X y Mary ha comenzado este lunes una experiencia que marcará un antes y un después en su formación: su incorporación al servicio militar. A sus 19 años, la joven deja atrás durante unos meses la comodidad del palacio para convertirse en una recluta más dentro de las Fuerzas Armadas danesas, en un momento especialmente significativo para el país, que acaba de estrenar un nuevo modelo de “mili” adaptado a los desafíos de la seguridad europea.

La presencia de Isabella ha convertido el inicio de esta nueva etapa militar en uno de los acontecimientos más comentados de Dinamarca. Aunque forma parte de la familia real y ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono, la princesa realizará la misma formación que el resto de jóvenes de su promoción.

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De hecho, desarrollará su instrucción en el cuartel de Antvorskov, situado cerca de Slagelse, al oeste de Copenhague, donde compartirá el día a día con otros reclutas.

La princesa Isabela llega al cuartel de Antvorskov, en la localidad danesa de Slagelse, para iniciar su formación militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT)
La princesa Isabela llega al cuartel de Antvorskov, en la localidad danesa de Slagelse, para iniciar su formación militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT)

La incorporación de Isabella coincide con la entrada en vigor de una de las mayores reformas del servicio militar danés de las últimas décadas. A partir de ahora, la instrucción pasa de cuatro a once meses y está abierta tanto a hombres como a mujeres, en una apuesta del Gobierno por reforzar la capacidad defensiva del país en un contexto internacional marcado por la creciente tensión en Europa.

En esta primera promoción participan alrededor de 1.600 jóvenes repartidos en 14 cuarteles de todo el país. Aunque, por el momento, todos se han incorporado de forma voluntaria, el nuevo sistema prevé que, si no se cubren las plazas disponibles, hombres y mujeres puedan ser llamados mediante un sorteo al cumplir la mayoría de edad.

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La hija de los reyes ha querido afrontar esta experiencia con total normalidad. Como el resto de sus compañeros, recibirá formación militar básica, aunque ha renunciado al salario que le correspondería como recluta, un gesto con el que ha querido reforzar el carácter institucional de su incorporación.

La princesa Isabela llega al cuartel de Antvorskov, en la localidad danesa de Slagelse, para iniciar su formación militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT)
La princesa Isabela llega al cuartel de Antvorskov, en la localidad danesa de Slagelse, para iniciar su formación militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT)

Así será la nueva mili de Dinamarca

Durante los cinco primeros meses, los nuevos soldados recibirán formación en disciplinas tradicionales como entrenamiento físico, manejo de armas, primeros auxilios y orientación sobre el terreno. Sin embargo, la gran novedad de esta reforma reside en la segunda parte del programa, destinada a preparar a los reclutas para los nuevos escenarios de conflicto.

Los seis meses posteriores estarán dedicados al servicio operativo y permitirán a muchos de ellos desempeñar funciones relacionadas con la vigilancia, el control del territorio o el apoyo a situaciones de emergencia. Además, algunos podrán especializarse en áreas cada vez más relevantes para la defensa moderna, como el manejo de drones o la ciberseguridad, aprendiendo técnicas de protección de redes, detección de vulnerabilidades informáticas y prevención de ciberataques.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Las Fuerzas Armadas danesas consideran que esta formación permitirá liberar a los militares profesionales de determinadas tareas, al tiempo que incrementará la capacidad de respuesta del país. Incluso se contempla que, tras completar la instrucción, los reclutas puedan participar en misiones operativas dentro del reino de Dinamarca y, de forma voluntaria, en despliegues internacionales.

La princesa Isabela llega al cuartel de Antvorskov, en la localidad danesa de Slagelse, para iniciar su formación militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT)
La princesa Isabela llega al cuartel de Antvorskov, en la localidad danesa de Slagelse, para iniciar su formación militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT)

La incorporación de la princesa Isabella supone, además, un importante gesto simbólico para la monarquía danesa. La Casa Real vuelve a mostrar así su implicación con las instituciones del Estado y con una reforma que busca reforzar la defensa nacional en un momento especialmente delicado para Europa. Durante los próximos once meses, la joven cambiará los actos oficiales y la agenda institucional por la disciplina militar, los entrenamientos diarios y la convivencia en el cuartel, iniciando una etapa inédita que la acercará a la realidad que viven miles de jóvenes daneses.

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