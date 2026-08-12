La DGT publica qué hacer si el eclipse te pilla conduciendo: prohibido parar en el arcén y nada de usar las gafas especiales al volante

Vista de archivo de un eclipse de sol total. EFE/ERIK S. LESSER

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Esta tarde llega el esperado eclipse solar y mucha gente ha hecho planes verlo. Ante este movimiento esperado, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una serie de recomendaciones para que tanto conductores como peatones puedan disfrutar del eclipse sin sobresaltos en la carretera.

El eclipse ha sido catalogado por la DGT como un Evento de Alta Afectación al Tráfico, lo que significa que se prevé bastante movimiento de coches y posibles atascos en algunas zonas. Por eso, uno de los primeros consejos es muy sencillo: si desde casa, el barrio o el pueblo se puede ver el eclipse en condiciones, lo mejor es no desplazarse y evitar viajes innecesarios. Si hay que moverse, lo recomendable es organizar el viaje con tiempo, mirar el estado de las carreteras y consultar el tiempo y la información oficial por si surge algún imprevisto.

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Para ver el eclipse, las comunidades autónomas han preparado más de 360 puntos oficiales con zonas de aparcamiento y accesos preparados, pensados para evitar problemas en carreteras secundarias. Tráfico recomienda priorizar estos lugares y, además, mirar los mapas de visibilidad para saber desde dónde se verá mejor. En zonas con riesgo de incendio, piden tener especial cuidado.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

Reglas al volante: sin distracciones, móviles ni gafas especiales

Una de las advertencias más claras de la DGT es que está totalmente prohibido parar el coche en el arcén o en plena carretera para ver el eclipse. El mensaje es directo: “Tráfico prohíbe a los conductores estacionar su vehículo en las vías de circulación para ver el eclipse, para lo que ofrece los puntos habilitados”. El objetivo es no crear atascos ni situaciones peligrosas en la carretera.

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Mientras dura el eclipse, Tráfico pide máxima atención al volante. Recomiendan aumentar la distancia con el coche de delante y adaptar la velocidad. Además, queda prohibido usar el móvil, sacar fotos, grabar vídeos o ponerse las gafas del eclipse mientras se conduce. Otro consejo práctico: llevar las luces de cruce encendidas durante la fase de oscuridad para que todos puedan ver y ser vistos.

En los puntos donde se espera que haya más gente, sobre todo peatones, se aconseja conducir despacio y estar atentos, ya que puede haber personas cruzando o cerca de la carretera. Cuando termine el eclipse, la DGT recomienda volver a casa de forma escalonada y con calma, para evitar atascos y accidentes.

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Las autoridades también insisten en que hay que respetar las normas especiales de tráfico que puedan poner en marcha en zonas concretas, como en Cataluña, Navarra o Euskadi. Toda la información en tiempo real sobre el tráfico y las incidencias se puede consultar en el mapa interactivo de la DGT, en sus redes sociales o en la web del Ministerio del Interior y el Instituto Geográfico Nacional.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

La vigilancia del tráfico estará a cargo de los Centros de Gestión de Tráfico, la Unidad de Medios Aéreos y la Guardia Civil, que vigilarán las rutas hacia los puntos de observación, facilitarán el paso de ambulancias y harán controles de alcohol y drogas. También evitarán que la gente aparque en lugares no autorizados.

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Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, entre 400.000 y 1,5 millones de coches podrían desplazarse para ver el eclipse. De ese total, un 8,4% tiene pensado ir a otra provincia. Entre el 10 y el 16 de agosto, se espera que lleguen unas 446.700 personas a las zonas de observación, de las cuales 164.000 vendrán de otros países y 282.700 serán visitantes nacionales.

Protección Civil también ha dado algunos consejos para que la observación sea segura. Solo recomiendan usar gafas homologadas (ISO 12312-2) para mirar el eclipse, nunca hacerlo con cámaras, prismáticos o telescopios sin filtro solar especial y, si se puede, utilizar métodos de proyección indirecta. A los niños hay que vigilarlos bien para que no miren directamente al sol.

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Por último, queda prohibido encender fuego o aparcar sobre vegetación seca en zonas de riesgo de incendio. Recomiendan no saturar espacios sensibles y no dejar basura. Además, puede que durante el eclipse haya problemas de cobertura móvil por la cantidad de gente conectada a la vez. De seguir todas estas indicaciones, además de no mirar fijamente el sol a ojo destapado, todo debería salir perfectamente.