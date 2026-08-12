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¿Se emiten hoy ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ en La 1? La decisión de TVE este miércoles 12 de agosto y el cambio en la programación por el eclipse total

Las ficciones diarias de La 1 vuelven a perder su hueco en la parrilla tras el Mundial 2026

Avance de 'La Promesa' del 10 al 14 de agosto (RTVE)
Avance de 'La Promesa' del 10 al 14 de agosto (RTVE)
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RTVE ha cancelado este miércoles 12 de agosto la emisión no solo de sus exitosas series diarias de época, Valle Salvaje y La Promesa, sino también Malas lenguas en La 1 para volcar su tarde en la cobertura del primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en 114 años, previsto sobre las 20:30 y considerado un acontecimiento astronómico inédito en más de un siglo.

Es por ello que la parrilla de La 1 quedará sustituida por un especial que arrancará a las 15:50 con Directo al grano y continuará de 18:30 a 21:00 con Aquí la Tierra, de modo que no habrá nuevos capítulos de las dos series ni la emisión habitual del programa de actualidad durante la tarde del 12 de agosto. La normalidad sí regresará al día siguiente para Valle Salvaje y La Promesa, que emitirán sus episodios en sus horarios habituales.

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El dispositivo especial podrá seguirse en La 1, el Canal 24 Horas, RNE, RTVE Play y RTVE.es. La corporación ha reorganizado su programación vespertina por el carácter histórico del eclipse, que España observará sobre las 20:30 del miércoles. Por ello, ninguna de las dos series emitirá un episodio nuevo ese día. TVE reservará su franja de tarde y primera noche a una programación especial centrada en el eclipse, mientras Directo al grano mantendrá su emisión, aunque ampliada y dedicada también al fenómeno.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La programación de TVE durante el eclipse

Ese despliegue empezará a media tarde con el magacín presentado por Marta Flich y Martín Barreiro, que conectará desde las 15:50 horas con reporteros repartidos por toda España para mostrar cómo se viven las horas previas al eclipse e incluirá contenidos divulgativos sobre el fenómeno. Después tomará el relevo un especial de Aquí la Tierra conducido por Jacob Petrus desde plató. El programa se extenderá hasta las 21:00 horas y ocupará el hueco que habitualmente corresponde a las ficciones de sobremesa.

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Marc Santandreu se desplazará al Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los actos oficiales de observación. Desde allí entrevistará a especialistas para explicar el fenómeno y se emitirán dos señales de alta precisión: una en luz blanca y otra con filtro H-Alpha. La segunda de esas señales permitirá distinguir la superficie del Sol y sus protuberancias. La cobertura sumará además conexiones simultáneas desde plazas, playas, montañas, calles y otros observatorios, sobre todo en las zonas donde la totalidad del eclipse será visible.

Avance de 'Valle Salvaje' del 10 al 14 de agosto (RTVE)
Avance de 'Valle Salvaje' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ no se emitirán

El especial incorporará datos meteorológicos actualizados, información sobre el estado de las carreteras facilitada por la DGT, grafismos, recreaciones en tres dimensiones y recomendaciones para observar el eclipse sin riesgos. RTVE también ha previsto una retransmisión accesible para personas con discapacidad visual a través del canal de audiodescripción de La 1. Durante los 20 minutos centrales del eclipse, ese canal permitirá ‘escuchar’ el fenómeno en tiempo real. La iniciativa busca que las personas con discapacidad visual puedan seguir cómo se oscurece el cielo durante el momento central del evento.

No es la primera interrupción que sufren este año las series de sobremesa de la cadena pública. En las últimas semanas ya se habían cancelado emisiones por los partidos del Mundial de Fútbol 2026 y por el Tour de Francia, dos citas deportivas que reunieron a millones de personas pero también provocaron quejas ante la Defensora de la audiencia por los parones en las ficciones.

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