La construcción busca trabajadores: las empresas compiten por ‘fichar’ a albañiles, peones y electricistas a golpe de salario

Varios albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

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La construcción vuelve a ganar peso en el mercado laboral español. El empleo en los oficios cualificados del sector ha alcanzado su nivel más alto de toda la serie histórica, con 1.418.367 trabajadores en el primer trimestre de 2026. La cifra supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior y confirma el avance de unas ocupaciones que durante los últimos años han recuperado terreno tras el mínimo registrado en 2020. Estos profesionales cada vez son más demandados por las empresas, que compiten para contratar a los mejores profesionales a golpe de salario.

El crecimiento no se reparte por igual entre todos los perfiles. Los trabajos directamente vinculados a la ejecución de obra son los que están tirando con mayor fuerza del empleo. Los peones de la construcción y la minería son los que más han aumentado en términos interanuales, un 29,2%, hasta alcanzar los 206.739 ocupados. Los albañiles y profesionales afines, por su parte, han crecido un 13,7%, hasta los 396.384 trabajadores, según recoge el informe Mercado de trabajo de oficios cualificados en construcción, elaborado por Randstad Research, que analiza 13 de los perfiles con mayor demanda del sector.

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En conjunto, estas ocupaciones superan en más de 338.000 trabajadores el nivel mínimo registrado en 2020. “Esta evolución refleja el dinamismo de estos perfiles y la relevancia que siguen teniendo profesionales especializados”, señala Lourdes Benito, responsable de la división de Oficios Cualificados de Construcción de Randstad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Madrid concentra casi uno de cada siete empleos

La Comunidad de Madrid ocupa una posición destacada dentro de este mapa laboral. Los 13 oficios analizados reúnen en la región 186.200 ocupados, lo que la sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de empleo en estos perfiles. Madrid concentra así el 13,2% del empleo nacional, por detrás de Andalucía, con el 18%, y Cataluña, con el 16%, y por delante de la Comunidad Valenciana, con el 12,7%.

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Dentro de la región, los albañiles y profesionales afines son, con diferencia, el colectivo más numeroso. El promedio de los últimos cuatro trimestres sitúa en 50.169 el número de ocupados en esta categoría. Le siguen los trabajadores de otras obras estructurales de construcción, con 27.231 profesionales, y los peones, que alcanzan los 26.289. Los electricistas suman 20.609 trabajadores y los pintores, empapeladores y profesionales afines, 12.448.

A escala nacional, los albañiles también mantienen el liderazgo. Representan el 27,9% del empleo de las 13 ocupaciones analizadas, seguidos por los peones de la construcción y la minería, con el 14,6%; los electricistas de la construcción y afines, con el 11,6%, y los trabajadores de obras estructurales, con el 11%. Estos cuatro grupos concentran por sí solos el 65% de todo el empleo estudiado.

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El buen momento no se limita a las dos ocupaciones con mayor crecimiento. Otros oficios tradicionales de la construcción también han incrementado sus plantillas durante el último año. Los carpinteros aumentaron un 5,9%, hasta los 124.496 ocupados, mientras que los fontaneros e instaladores de tuberías crecieron un 7,6%, hasta los 77.505 trabajadores. Los pintores, empapeladores y profesionales afines sumaron un 5,7%, hasta alcanzar los 102.287 ocupados.

Los problemas del sector

El sector de la construcción también presenta problemas estructurales. Uno de ellos es la escasa presencia de mujeres. De los más de 1,4 millones de trabajadores contabilizados en las ocupaciones analizadas, 1.379.679 son hombres, el 97,3% del total, frente a 38.688 mujeres, apenas el 2,7%.

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El empleo femenino, eso sí, creció más que el masculino en el último año. Aumentó un 7,1%, frente al 3,9% registrado entre los hombres. El avance no ha sido suficiente para cambiar sustancialmente la composición del sector: el número de mujeres ocupadas en estos oficios se mantiene por debajo de las 41.000 durante los últimos años.

El reto pendiente: atraer a trabajadores jóvenes

La edad de los profesionales constituye otro de los desafíos. El grupo más numeroso es el de trabajadores de entre 45 y 54 años, con 449.331 ocupados. A continuación aparecen los profesionales de 35 a 44 años, con 352.759, y los de 55 a 64 años, que reúnen 307.581 trabajadores.

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En el extremo más joven, los trabajadores de entre 16 y 24 años suman 75.283 ocupados, mientras que los de 25 a 34 años alcanzan los 211.570. La concentración del empleo en las franjas de mayor edad plantea así la cuestión del relevo generacional en unos oficios que están experimentando una creciente demanda.

Hay, sin embargo, señales que apuntan a una incorporación progresiva de jóvenes en algunas ocupaciones. El empleo de albañiles y profesionales afines de entre 16 y 24 años creció un 37,3% interanual, hasta los 9.828 trabajadores. Entre los carpinteros, el incremento fue todavía mayor, del 38,2%, hasta acercarse a los 9.000 ocupados.

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Albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Más de medio millón de extranjeros

La transformación del mercado laboral de la construcción también se refleja en la nacionalidad de sus trabajadores. En el primer trimestre de 2026, los profesionales extranjeros y con doble nacionalidad alcanzaron los 504.581 ocupados, frente a los 913.786 trabajadores de nacionalidad española.

Su peso es especialmente elevado en algunas de las ocupaciones que están impulsando el crecimiento del sector. Entre los albañiles y profesionales afines, los extranjeros y trabajadores con doble nacionalidad representan el 47,6% del total. Este colectivo aumentó un 32,4% en un año, frente al 0,7% registrado entre los trabajadores españoles.

La diferencia es todavía mayor entre los peones de la construcción y la minería. Los trabajadores extranjeros y con doble nacionalidad ya representan el 52,6% del empleo en esta ocupación, después de crecer un 30,2% interanual. También aumentó el número de trabajadores españoles, un 28,2%.

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