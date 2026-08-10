Adiós al spam telefónico: el prefijo 400 permitirá identificar las llamadas comerciales antes de contestar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta un avance de las consultas al servicio 017 ‘Tu ayuda en Ciberseguridad'. Ricardo Rubio / Europa Press

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Las llamadas comerciales tendrán desde el próximo otoño una señal que permitirá identificarlas de forma inmediata. El prefijo 400 para las comunicaciones telefónicas con fines comerciales entrará en vigor el 17 de octubre, según ha anunciado este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. A partir de esa fecha, las empresas deberán utilizar una numeración de nueve dígitos que comience por 400 para realizar este tipo de llamadas.

Óscar López ha informado en un encuentro con los medios de comunicación que desde que el Gobierno puso en marcha en marzo de 2025 el plan anti estafas telefónicas y por SMS -que obliga a los operadores a bloquear llamadas con intenciones fraudulentas-, se han bloqueado más de 300 millones de llamadas y 26,6 millones de mensajes, recoge Europa Press.

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López también ha hecho balance de las consultas ciudadanas en los primeros seis meses del año al servicio 017 ‘Tu ayuda en ciberseguridad’, un canal de comunicación que gestiona el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para ayudar a los usuarios de internet a resolver problemas de ciberseguridad. Así, el número de consultas atendidas durante los primeros seis meses del ejercicio -entre el 1 de enero y el 18 de junio- ascendió a 95.064, casi el doble de las del pasado año durante el mismo periodo y prácticamente las mismas que durante todo 2024.

Consultas sobre estafas y compras fraudulentas, las más numerosas

Las consultas más numerosas son sobre estafas en las que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de una persona legítima o personal de confianza y tratan de robar información a través del teléfono (‘vishing’), de sms (‘smishing’) o de correos electrónicos (‘pishing’).

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Los ciudadanos llaman al 017 también para denunciar compras fraudulentas (un 13 %) o la suplantación de la identidad (un 9,5 %), según el ministro, quien ha subrayado el aumento del interés y la preocupación por los delitos de índole económico.

Así, en el primer semestre del año se han producido 300 consultas por falsas inversiones y criptomonedas, lo que multiplica por siete las que hubo en el año 2022; aumentaron también (un 175 % con respecto a las cifras de 2023) las consultas por noticias falsas o bulos; y se han recibido en ese servicio cuatro veces más consultas sobre fraudes bancarios que en el año 2022.

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Otras consultas procedentes de empresas tratan sobre suplantación de identidad (20 %), cuando un ciberdelincuente desarrolla una web o un perfil falso en redes sociales copiando los de la empresa; y el ‘fraude CEO’ (9,8 %), en el que el ciberdelincuente se hace pasar por un alto cargo de la empresa.

Una persona escucha atentamente una llamada desconocida en su smartphone, simbolizando el creciente problema de las estafas telefónicas y el fraude cibernético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crece la ‘sextorsión’ entre los menores

En el caso de los menores de edad, el mayor número de consultas (17,5%) se refieren a privacidad y reputación online, pero, por primera vez desde 2022, las consultas sobre ‘sextorsión’ prácticamente las igualan (17%). Este es un delito de chantaje en el que un atacante amenaza con publicar fotos o videos íntimos de una persona para exigir dinero, más contenido sexual o favores.

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El tercer motivo de consulta más frecuente entre los menores es la suplantación de identidad (10,7%) y durante el primer semestre el 5 % estuvieron relacionadas con el ciberacoso, que se ha colocado como quinto motivo de consulta más común.

A juicio del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, las consultas han aumentado porque ha mejorado el conocimiento que la sociedad tiene de este servicio gratuito (el 017) y porque a medida que avanza la sociedad digital surgen también nuevos delitos.

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Medidas para reconocer un spam de manera inmediata

En ese escenario, Óscar López ha enmarcado las medidas para proteger a la ciudadanía impulsadas por el Gobierno, entre ellas el plan anti estafas telefónicas y por SMS, el impulso de la regulación de la inteligencia artificial o la protección del menor en los entornos digitales. El despliegue de este plan se completará, ha anunciado, con la entrada en vigor de dos nuevas medidas.

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La primera iniciativa está dirigida a afrontar las estafas en las que se suplanta la identidad de empresas, marcas u organizaciones públicas a través de un SMS. Para ello, desde el 15 de septiembre los operadores también bloquearán los SMS que no estén incluidos en una base de datos elaborada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esa forma, solo les llegarán a los usuarios los mensajes con alias previamente inscritos en el Registro y asociados a entidades legítimas.

Asimismo, el 17 de octubre, todas las llamadas comerciales deberán usar una numeración de nueve dígitos que empezará con el prefijo 400, y los usuarios reconocerán el spam telefónico de forma inmediata y los operadores bloquearán cualquier llamada comercial que no utilice ese código asignado.

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