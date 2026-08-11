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La Guardia Civil blinda la frontera de Ceuta y lanza un mensaje a los migrantes que están en Marruecos: “Si la pasas, te devuelven”

El Instituto Armado advierte de que existen nuevas barreras de contención en la frontera y siguen de cerca el rastro de los grupos que se organizan en Facebook, WhatsApp, Telegram e Instagram para un nuevo cruce masivo el 15 de agosto

Colocación de la boya flotante para delimitar las aguas jurisdiccionales de la playa del Tarajal de Ceuta que la separa a Marruecos. (EFE/ Reduan)
Colocación de la boya flotante para delimitar las aguas jurisdiccionales de la playa del Tarajal de Ceuta que la separa a Marruecos. (EFE/ Reduan)
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La Guardia Civil ha lanzado un mensaje en francés para advertir a quienes siguen la nueva convocatoria que circula en redes sociales marroquíes para intentar acceder de forma masiva a Ceuta el próximo 15 de agosto. “Ni la frontera con España está abierta, ni se abrirá. Hay nuevas barreras de contención. Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar”, señala el Instituto Armado en una publicación difundida a pocos días de la fecha que los promotores de la movilización han marcado en el calendario.

El aviso llega después de que durante las últimas semanas se multiplicaran en Facebook, WhatsApp, Telegram e Instagram los llamamientos para repetir un intento de entrada irregular similar al que puso en jaque la frontera de Ceuta a finales de julio. La convocatoria, que inicialmente circulaba de forma abierta en redes, ha ido trasladándose progresivamente a grupos privados de mensajería en los que los usuarios intercambian información sobre el supuesto plan y sobre las condiciones de la frontera.

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan días siguiendo esta actividad. La Guardia Civil considera que existe un riesgo real de que se produzca un nuevo intento de entrada, aunque la magnitud del eventual movimiento sigue siendo incierta y no está confirmado que la convocatoria vaya finalmente a materializarse. Más de una decena de grupos que reúnen en conjunto a unos 400.000 usuarios han difundido contenidos relacionados con el llamamiento, según la información manejada por el Instituto Armado.

Ahora, la respuesta de la Guardia Civil llega directamente al espacio en el que se está desarrollando parte de esa movilización. Y lo hace en francés, con un mensaje breve y tajante que busca desmontar una de las ideas que aparecen asociadas a la convocatoria: que la frontera pueda encontrarse abierta o que exista alguna posibilidad de atravesarla sin ser interceptado.

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La Embajada de España en Marruecos ha difundido otro mensaje en el mismo idioma y prácticamente al mismo tiempo. “Información verificada: La entrada irregular a Ceuta o Melilla no confiere ningún derecho de estancia en España ni de acceso al resto de Europa. Toda información contraria es FALSA”, señala la representación diplomática.

Una convocatoria que cambia de escenario en las redes

La movilización del 15 de agosto no apareció de la nada. Días después de la entrada masiva comenzaron a circular publicaciones que fijaban esa fecha para un nuevo intento de acceso a Ceuta. El patrón recuerda al que precedió al episodio del pasado 30 de julio: primero, mensajes públicos destinados a captar participantes; después, grupos de mensajería más reducidos en los que se comparte información y se mantiene la conversación.

La nueva barrera flotante de contención de la frontera en Ceuta instalada tras el paso masivo de migrantes. (Marcos Moreno / Europa Press)
La nueva barrera flotante de contención de la frontera en Ceuta instalada tras el paso masivo de migrantes. (Marcos Moreno / Europa Press)

Uno de los mensajes difundidos en redes decía: “Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido”, acompañado únicamente de la fecha 15/08/2026. Otros llamamientos recurren a expresiones como “nuestra última oportunidad” o “todo se verá ese día” y animan a los usuarios a incorporarse a grupos privados.

La actividad se ha repartido entre distintas plataformas. Facebook actúa como escaparate de la convocatoria y como principal espacio para captar nuevos participantes. Allí se publican llamamientos abiertos y se comparten enlaces para incorporarse a grupos de WhatsApp. Instagram se ha utilizado para difundir imágenes en las que aparece superpuesta la fecha del 15 de agosto, acompañada en ocasiones de referencias a Fnideq —Castillejos—, la localidad marroquí situada frente a Ceuta.

WhatsApp concentra una conversación diferente. Una vez que los usuarios abandonan los espacios públicos, los mensajes pasan a cuestiones relacionadas con la posible movilización y con la situación en la frontera. También aparecen preguntas sobre lo sucedido durante la última entrada masiva y sobre las posibilidades de que se repita.

Telegram funciona en algunos casos como un puente hacia grupos de WhatsApp más pequeños, mientras que algunos usuarios reclaman precisamente mantener la conversación fuera de los espacios abiertos para evitar que pueda ser detectada.

El término “harraga Marruecos” aparece también de manera recurrente en las publicaciones. La expresión se emplea en el norte de África para referirse a quienes emigran de forma irregular hacia Europa y se ha convertido en una de las etiquetas utilizadas para agrupar contenidos relacionados con la convocatoria.

Ceuta sigue la evolución de la convocatoria mientras se refuerza el dispositivo

La preocupación ya había llegado al Gobierno de Ceuta antes del nuevo mensaje de la Guardia Civil. Su portavoz, Alejandro Ramírez, reconoció que el Ejecutivo autonómico seguía con inquietud la aparición de nuevos llamamientos después de la crisis de finales de julio. “Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes”, afirmó, al tiempo que explicó que la información recopilada se había trasladado a los organismos competentes para que valorasen la situación.

La respuesta policial se ha ido preparando mientras las publicaciones continuaban circulando. Interior ha enviado 45 agentes antidisturbios adicionales a Ceuta, además de efectivos especializados en Extranjería y Fronteras y miembros de las unidades de Información. La Guardia Civil también ha reforzado el dispositivo con personal del Grupo de Reserva y Seguridad y de Seguridad Ciudadana, junto a medios marítimos, drones, buzos del GEAS y apoyo aéreo.

La ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad como asegura el Gobierno.

El Instituto Armado ha adoptado además una medida excepcional ante la proximidad de la fecha. La Dirección General ha suspendido las vacaciones y permisos de parte del personal destinado en Ceuta y Melilla para garantizar la disponibilidad de efectivos durante estos días.

A medida que se acerca el 15 de agosto, la fecha continúa apareciendo en los canales utilizados para difundir la convocatoria. Frente a ellos, la respuesta institucional española ha pasado de la vigilancia discreta a un mensaje público y dirigido específicamente a los usuarios que siguen esas publicaciones.

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