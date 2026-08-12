Ordenan la retirada de otro modelo más de gafas para el eclipse cuando apenas quedan unas horas para que se produzca

Varias personas se preparan para observar un eclipse con la protección adecuada. (Europa Press)

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Las autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado de siete modelos de gafas para la observación del eclipse solar de este miércoles por riesgo de lesiones oculares. A los seis modelos retirados el lunes —de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia— se ha sumado este miércoles la marca Mó, cuando apenas quedan unas horas para el inicio del fenómeno, el primero de estas características que será visible en España desde 1912.

Así lo ha publicado la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

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El riesgo identificado es el mismo en todos los casos. Al colocarse las gafas, el usuario solo percibe oscuridad y, como respuesta instintiva, puede retirarlas por un momento para ubicar el sol. Durante ese breve instante sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar intensa y esa exposición, aunque sea muy corta, puede causar daños irreversibles en las células foveales de la retina.

La retirada de las gafas para el eclipse solar de la marca Mó, de Multiópticas, modelo 2508-RS003, ha sido notificada por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear.

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En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto fue notificado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones.

Las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por los responsables de Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta.

En cuanto a las gafas de la marca Pelispan, la orden de retirada del mercado se incluyó por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta. También Galicia ha alertado de unas gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1 con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares.

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Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03) notificada por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja.

Por su parte, la orden de inmovilización de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta por las autoridades del Gobierno de Aragón.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

Ni filtros caseros ni cristales ahumados

Las gafas seguras para seguir el fenómeno son las homologadas bajo la norma internacional ISO 12312-2, que garantizan un filtrado suficiente de la radiación solar. Además, deben incluir el distintivo EN ISO 12312-2:2015, llevar un marcado CE válido si se han vendido en la Unión Europea y mostrar el nombre del fabricante, instrucciones de uso y advertencias. Ni los filtros caseros, ni los cristales ahumados, ni las gafas de sol convencionales ofrecen protección real.

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Las autoridades también desaconsejan el uso de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, ya que estos instrumentos concentran la radiación y pueden provocar un daño ocular prácticamente instantáneo.

(Con información de EFE)