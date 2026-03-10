España

Las 5 posturas de yoga ideales para personas con más de 55 años: mejora tu movilidad con estos ejercicios

Aprende a hacer estas posturas y aprovecha todos sus beneficios para tu bienestar físico y mental

Guardar
Personas haciendo ejercicio. (Freepik)
Personas haciendo ejercicio. (Freepik)

El yoga se ha convertido en una de las disciplinas más populares de los últimos años. Este auge no es casual: responde a problemas muy comunes en la actualidad, como el estrés, el cansancio o la búsqueda de espacios para socializar y conectar con otros.

Los ejercicios que conforman esta modalidad ayudan a aliviar tensión, fortalecer el cuerpo y, en muchas ocasiones, te permite conocer a personas con gustos similares que acuden a tu clase. Todos estos factores llevan a mejorar nuestro autoestima y sentirnos más plenos a nivel físico y mental.

Uno de sus principales puntos positivos es que, debido a la gran diversidad de ejercicios y estiramientos disponibles, es fácil encontrar una rutina que se adapte perfectamente a tus necesidades, sin importar la edad. De hecho, hay ciertos ejercicios que pueden ayudar a recuperar la movilidad, especialmente en personas mayores de 55 años.

Postura del gato-vaca

Esta postura es ideal para mantener la flexibilidad de la columna vertebral, aliviar la tensión acumulada en la zona lumbar y el cuello, y mejorar la movilidad articular. También favorece la respiración profunda y ayuda a relajar la mente, reduciendo el estrés. Es especialmente útil para personas que pasan muchas horas sentadas o sufren rigidez en la espalda.

Postura gato-vaca yoga. (Freepik)
Postura gato-vaca yoga. (Freepik)

Cómo hacerla:

  1. Colócate en cuatro apoyos, manos alineadas con los hombros y rodillas con las caderas.
  2. Inhala arqueando la espalda hacia abajo, levantando la cabeza y el coxis.
  3. Exhala redondeando la espalda y llevando la barbilla al pecho.
  4. Repite suavemente 8–10 veces, coordinando movimiento y respiración.

Postura del perro boca abajo

Esta postura estira de manera completa la espalda, hombros y piernas, ayudando a aliviar rigidez y tensión muscular. Favorece la circulación sanguínea y la oxigenación de todo el cuerpo, contribuyendo a una sensación de energía renovada. Para personas mayores, también puede mejorar la movilidad de la cadera y la fuerza de brazos y hombros.

Mujeres practicando la postura del
Mujeres practicando la postura del perro boca abajo en una clase de yoga (AdobeStock)

Cómo hacerla:

  1. Apoya manos y pies en el suelo, con caderas levantadas formando una “V” invertida.
  2. Flexiona ligeramente las rodillas y mantén los talones levantados si es necesario.
  3. Mantén la postura 20–30 segundos, respirando profunda y lentamente.

Postura del niño

Esta postura ayuda a relajar la espalda, hombros y caderas, alivia tensión y estrés, y favorece la respiración profunda. Es especialmente útil para descansar entre posturas más activas, mejorar la flexibilidad de la columna y reducir la rigidez muscular. También proporciona un momento de calma mental, ayudando a conectar cuerpo y mente.

Postura del niño, ejercicio de
Postura del niño, ejercicio de yoga. (Imagen generada con IA)

Cómo hacerla:

  1. Siéntate sobre los talones, con las rodillas separadas al ancho de las caderas o un poco más.
  2. Inclínate hacia adelante apoyando la frente en el suelo y los brazos estirados hacia adelante o a los lados del cuerpo.
  3. Mantén la postura 30–60 segundos, respirando lenta y profundamente.
  4. Para salir, hazlo despacio, primero levantando la cabeza y luego incorporándote.

Postura de la montaña

Aunque parece sencilla, esta postura ayuda a mejorar la postura corporal, el equilibrio y la estabilidad. Fortalece los músculos de las piernas y la espalda baja, y enseña a mantener una correcta alineación del cuerpo. También aumenta la conciencia corporal y la concentración, lo que puede prevenir caídas y mejorar la seguridad al caminar.

Postura de la montaña generada
Postura de la montaña generada por IA

Cómo hacerla:

  1. Ponte de pie con los pies separados al ancho de las caderas.
  2. Distribuye el peso de manera uniforme en ambos pies.
  3. Mantén la columna recta, hombros relajados y mirada al frente.
  4. Respira profundamente durante 30–60 segundos, sintiendo la conexión con el suelo.

