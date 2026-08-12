Ver todo el fútbol la próxima temporada se dispara: LaLiga y la Champions costarán, como mínimo, 972 euros al año

Un aficionado al fútbol ve un partido desde el sillón de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada de fútbol arranca este sábado 15 de agosto con una factura cada vez más elevada para los aficionados que quieren seguir todas las competiciones. LaLiga EA Sports regresa con los precios al alza y quienes quieran disfrutar de los principales torneos —LaLiga, Champions, Europa League, Copa del Rey y LaLiga Hypermotion— tendrán que recurrir, de nuevo, a los paquetes de Movistar u Orange, las dos compañías que concentran la oferta más completa.

Los precios parten de 81 euros si los partidos se contratan con fibra, lo que supone 972 euros al año, y de 103 euros si también se incluye en el paquete una línea de móvil, lo que al año alcanza los 1.236 euros. Ambas cuotas corresponden a la teleco naranja, que ofrece los mejores precios al inicio del curso 2026/2027, mientras que Movistar aplica un mínimo de 117 euros. La diferencia entre ambas opciones es de 14 euros al mes cuando se comparan sus tarifas de fibra y móvil más económicas, lo que supone 168 euros al año.

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Este encarecimiento no es un fenómeno puntual. Según un análisis realizado por el comparador Kelisto, el precio del fútbol se ha disparado un 65,86% en los últimos diez años. En el verano de 2017, la tarifa más barata con fibra, móvil y las principales competiciones costaba 62,1 euros al mes. Este agosto, el mínimo se sitúa en 103 euros. La diferencia alcanza los 40,9 euros mensuales y 490,8 euros al año.

Fuente: Kelisto.

El fútbol se encarece mientras las telecomunicaciones bajan

La evolución de precios resulta llamativa cuando se compara con el comportamiento del resto de los servicios de telecomunicaciones. Mientras el fútbol no ha dejado de encarecerse, los paquetes de Internet y telefonía han seguido una trayectoria descendente. Los hogares con banda ancha fija y móvil y telefonía fija y móvil han pasado de gastar una media de 67,63 euros mensuales a 46,5 euros, un descenso del 31,24%, equivalente a 21,13 euros menos cada mes y 253,6 euros al año.

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Los paquetes que incluyen televisión también han experimentado una ligera reducción. En este caso, el gasto medio ha pasado de 96,18 a 93,7 euros mensuales, un descenso del 2,58%. La tendencia contrasta con la del fútbol, que ha mantenido una evolución alcista.

“El fútbol seguirá costando un dineral en la próxima temporada, sin bajar de los 972 euros al año de mínimo y superando la barrera de los 100 euros al mes para aquellos que contraten un paquete de fibra y móvil”, explica Sara Perales, portavoz de telecomunicaciones de Kelisto. Considera que los consumidores han asumido durante los últimos años el elevado coste de disfrutar de los principales partidos, al tiempo que las promociones de inicio de temporada se han reducido o limitado.

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Una subida mínima de 24 euros en un año

El aumento de precios también se ha producido durante el último año. Las tarifas de fibra y móvil más baratas con todo el fútbol son ahora 24 euros más caras al año. En Orange, la cuota ha pasado de 101 a 103 euros mensuales, mientras que Movistar ha elevado la suya de 115 a 117 euros. El incremento puede parecer reducido, pero se suma a las subidas acumuladas durante varias temporadas.

Además, las tarifas superiores han experimentado aumentos todavía mayores, especialmente cuando incorporan plataformas de streaming. El encarecimiento de algunos servicios audiovisuales se ha trasladado también a determinados paquetes de telecomunicaciones, elevando todavía más la factura final para los clientes que buscan reunir en una sola tarifa Internet, móvil, televisión y fútbol.

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La concentración de los derechos en menos operadores es otro de los factores que explican la situación actual. Según el análisis, Movistar y Orange son actualmente las compañías que concentran las principales competiciones, después de la retirada de otros operadores que anteriormente ofrecían fútbol. Para los aficionados que no quieren perderse ningún partido, las posibilidades de elección son, por tanto, más limitadas.

Las plataformas permiten ver fútbol por menos de 10 euros

La alternativa para quienes no necesitan acceder a todos los partidos está en las plataformas de streaming. Orange TV Libre, por 7,99 euros al mes, y Movistar Plus, por 9,99 euros, ofrecen una vía de entrada mucho más económica a varias competiciones. Ambas permiten ver un partido por jornada de LaLiga EA Sports y de la Champions, además de encuentros de otras ligas y torneos.

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Movistar Plus añade toda LaLiga Hypermotion y otro partido de la Premier League por jornada, mientras Orange TV Libre ofrece tres encuentros por jornada de Segunda División. Ninguna de las dos plataformas exige contratar fibra, móvil u otros servicios de la compañía, y pueden ser contratadas por clientes de cualquier operador.

Para quienes quieran seguir LaLiga Hypermotion completa, Movistar Plus ofrece esta competición por 9,99 euros al mes. En el caso de LaLiga EA Sports, la alternativa más barata es DAZN, con una cuota mensual sin permanencia de 29,99 euros. La plataforma también permite contratar su plan anual por 219,99 euros o aprovechar la promoción de agosto, que reduce el pago fraccionado de 19,99 a 14,99 euros mensuales durante el primer año.

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Cómo ahorrar cientos de euros al año

La estrategia para reducir la factura del fútbol pasa por combinar servicios en lugar de contratar todo el fútbol dentro de un único paquete. Según los cálculos de Kelisto, combinar DAZN, Orange TV Libre y una tarifa de fibra económica permitiría gastar 37,98 euros al mes frente a los 81 euros de la tarifa de Orange más barata para acceder a LaLiga y Champions. El ahorro alcanzaría los 516,24 euros al año.

El ahorro podría ser todavía mayor si el aficionado acepta renunciar a una de las dos plataformas. En ese caso, el recorte podría alcanzar los 756,12 euros anuales. La contrapartida es evidente: cuantos menos servicios se contraten, menos partidos y competiciones estarán disponibles.

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Incluso quienes quieran verlo absolutamente todo tienen margen para reducir el coste. Una de las opciones consiste en contratar solo fibra y fijo con fútbol por 81 euros al mes y añadir una línea móvil por separado. Con una tarifa de 15 GB y llamadas ilimitadas por 4,9 euros mensuales, el gasto total sería de 85,9 euros al mes. Frente a los 103 euros de la tarifa de Orange con fibra y móvil, el ahorro anual sería de 205,2 euros.

Un grupo de amigos ve un partido de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las promociones pueden abaratar la factura, pero con condiciones

El momento de contratar también puede marcar la diferencia. Las compañías suelen lanzar promociones durante el verano para captar nuevos clientes o usuarios procedentes de otros operadores. En algunos casos, las rebajas durante el primer año son especialmente elevadas.

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Movistar, por ejemplo, ha ofrecido una tarifa con fibra de 1 Gbps, móvil con datos ilimitados, Movistar Plus+, varias plataformas de streaming y el paquete de Fútbol Total por 45 euros al mes durante el primer año para determinadas portabilidades. Después, el precio asciende a 135,99 euros mensuales. Orange, por su parte, ha planteado una oferta de 53 euros al mes durante el primer año para determinados clientes que cambien de compañía, frente a los 112 euros posteriores.

DAZN también ha rebajado durante agosto sus tarifas anuales. El plan que cuesta habitualmente 219,99 euros al contado pasa a 164,99 euros durante el primer año, mientras que la modalidad fraccionada baja de 19,99 a 14,99 euros mensuales. Además, esta temporada vuelve a emitir un encuentro de LaLiga EA Sports en abierto, que puede verse sin necesidad de contratar el plan de fútbol.

A juicio de Sara Perales, “las promociones de este año, que llegan a ofrecer un ahorro de hasta el 67%, vuelven a ser exclusivas para clientes de determinadas portabilidades, lo que limita mucho el acceso”.

En su opinión, la alternativa más barata para quienes no puedan acceder a descuentos es “renunciar a encuentros, suscribirse a plataformas de streaming (desde 7,99 euros) y contratar una tarifa de fibra y móvil barata. Dependiendo de los partidos a los que queramos acceder o de los planes con los que combinemos las suscripciones, el recorte potencial es de hasta 756,12 euros, un 77,79% menos”.

Ojo con la letra pequeña

La letra pequeña, sin embargo, puede cambiar el cálculo. Algunas ofertas exigen permanencias de hasta 12 meses, de modo que el cliente puede verse obligado a seguir pagando durante los meses de verano, cuando apenas hay partidos. Por eso, antes de contratar, conviene comprobar no solo el precio promocional, sino también cuánto costará la tarifa cuando termine el descuento, qué servicios incluye y cuál es el periodo mínimo de permanencia, recomiendan los expertos de Kelisto.

En este escenario, el fútbol vuelve a situarse entre los grandes gastos audiovisuales de los hogares españoles. Para quienes quieran verlo todo, la factura anual supera con facilidad los 1.000 euros anuales. Para quienes estén dispuestos a renunciar a determinados encuentros, en cambio, el mercado ofrece alternativas mucho más económicas.

La clave está en comparar las combinaciones disponibles antes de contratar y, sobre todo, calcular cuánto costará realmente ver fútbol durante toda la temporada, no solo durante los primeros meses de promoción.