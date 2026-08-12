Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia (REUTERS/Liesa Johannssen/Pool)

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El Ejecutivo alemán lleva meses debatiendo una reforma destinada a transformar el funcionamiento de su aparato de inteligencia. El plan gubernamental, que se espera presentar oficialmente, busca ampliar las atribuciones de estos organismos para que puedan realizar operaciones clandestinas y responder a riesgos del exterior. Hasta ahora, la legislación limitaba a estas agencias a funciones centradas en la obtención de datos y la elaboración de informes, sin margen para otras actuaciones más directas.

La coalición encabezada por el canciller Friedrich Merz considera imprescindible reforzar los recursos de inteligencia. Según fuentes parlamentarias y gubernamentales citadas por la AFP, el contexto internacional exige una respuesta más eficaz frente a amenazas que van desde potencias extranjeras hostiles hasta grupos terroristas y actores dedicados a la ciberdelincuencia. Gran parte de esta preocupación llega por Rusia, acusada por las autoridades alemanas de sostener una estrategia de sabotaje, espionaje y desinformación contra el país, que permanece entre los principales aliados militares de Ucrania.

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Marc Henrichmann, presidente del comité de control parlamentario sobre inteligencia, subrayó para la AFP que la situación actual es “un conflicto híbrido, no solo con Rusia sino también con otros actores”. Henrichmann incidió en la necesidad de modernizar estos organismos, asegurando que sus servicios de inteligencia “también deben adaptarse a los tiempos y mantenerse un paso adelante”. Según su visión, la prudencia de su aparato de inteligencia ha provocado que el país haya quedado “rezagado” y no haya podido aportar lo necesario a la seguridad europea.

Entre los argumentos recabados para fundamentar el cambio normativo figura el reciente descubrimiento de un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, suceso que el Gobierno alemán calificó de “atentado híbrido”. “Nos enfrentamos a adversarios que no respetan ninguna regla. No tienen consideración por la ley ni el orden. Su objetivo no es solo presionar a Occidente, la Unión Europea y Alemania, sino, idealmente, doblegarlos”, aseveró Henrichmann.

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Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia (REUTERS/Liesa Johannssen/Pool/File Photo)

Durante mucho tiempo, el marco legal en Alemania ha mantenido bajo estrictas restricciones tanto al BND (el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, O Bundesnachrichtendienst), responsable del espionaje exterior; como a la BfV (la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, o Bundesamt für Verfassungsschutz) encargado de la seguridad interna. Estas limitaciones, justificadas en parte por los antecedentes históricos del país bajo el régimen nazi y en la RDA, así como por una cultura política muy sensible a la privacidad, han impedido que se desarrollen operaciones encubiertas similares a las que se llevan a cabo en otros países.

Peter Neumann, profesor en el King’s College de Londres, explicó a la AFP: “Hasta hace poco, los servicios de inteligencia alemanes eran esencialmente organismos de recolección de información”. Aunque existía cierta capacidad para recopilar datos y asesorar a los responsables políticos, las posibilidades de actuación estaban muy restringidas.

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A raíz de la invasión rusa de Ucrania, Berlín ha incrementado de forma notable el presupuesto destinado a defensa y a la modernización de las Fuerzas Armadas. Ahora, existe consenso sobre la necesidad de adaptar también los recursos de inteligencia para que estas agencias, según describe el borrador legislativo, puedan ejecutar ciberataques, desactivar infraestructuras digitales extranjeras empleadas por adversarios o bloquear transferencias sospechosas. También se contempla el uso de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y la conservación de información por periodos más largos, como el sistema francés ChapsVision, elegido sobre el estadounidense Palantir por las autoridades alemanas, según DW.

El paquete de medidas, de más de 700 páginas, incluye disposiciones para regular la vigilancia online y el rastreo digital. En casos excepcionales, se permitiría al BND acometer misiones de sabotaje en el extranjero, aunque la ley mantendría la prohibición expresa de asesinatos y otras operaciones letales.

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El paquete de medidas, de más de 700 páginas, incluye disposiciones para regular la vigilancia online y el rastreo digital. En casos excepcionales, se permitiría al BND acometer misiones de sabotaje en el extranjero, aunque la ley mantendría la prohibición expresa de asesinatos y otras operaciones letales (REUTERS/DadoRuvic/Illustration)

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, declaró al diario Bild: “Estamos convirtiendo nuestros servicios de inteligencia en verdaderos servicios secretos. Estamos dando una nueva respuesta al panorama de amenazas híbridas y a los intentos de desestabilización mediante sabotaje, espionaje, ciberataques y acciones encubiertas de potencias extranjeras”. Dobrindt argumentó que la reforma situaría a Alemania “a la par de las agencias aliadas en todo el mundo”.

Neumann apuntó que servicios equivalentes en el Reino Unido, Francia o Países Bajos “ya cuentan con muchas más competencias”, y que las restricciones alemanas han dificultado la cooperación internacional y las operaciones conjuntas. “Ya es hora de que los servicios de inteligencia alemanes tengan facultades similares a las de otras democracias europeas”, afirmó.

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El vicepresidente del comité de control, Konstantin von Notz, admitió que “nuevos y sólidos poderes son apropiados, dada la desafiante coyuntura de seguridad actual”, pero alertó de que la propuesta legal podría ir “demasiado lejos” si no se refuerza la supervisión independiente y se arriesga a vulnerar la constitución, que prohíbe a los servicios secretos ejercer tareas policiales.

Henrichmann considera que, pese al refuerzo de competencias, los servicios de inteligencia alemanes son los “más vigilados del mundo” por los controles y garantías legales existentes. Para la Sociedad para los Derechos Civiles, eliminar ciertas restricciones a la inteligencia alemana y permitir la extensión de la vigilancia digital “afectaría profundamente los derechos fundamentales”.

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