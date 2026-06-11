El restaurante Noma reabre con una nueva dirección y con el chef René Redzepi, denunciado por abusos, como creativo

El chef René Redzepi en las cocinas de Noma (Ritzau Scanpix/Soeren Bidstrup via REUTERS)

Noma vuelve a abrir sus puertas. El restaurante danés, considerado durante años el gran templo de la alta cocina mundial, volverá a dar servicio en Copenhague a partir del próximo 5 de agosto. Lo hará con una estructura renovada, un equipo directivo distinto y una propuesta gastronómica que pretende volver a situarlo entre las experiencias más exclusivas del panorama internacional.

¿Y su chef? La pregunta viene a la mente de manera automática, después de meses especialmente delicados para su fundador, René Redzepi. El restaurante y su cocinero han vivido una crisis reputacional provocada por las acusaciones de antiguos empleados a Redzepi por presuntos abusos físicos, psicológicos y verbales durante turnos de cocina. Una noticia que puso en tela de juicio al tres estrellas Michelin, poniendo en jaque el futuro del proyecto.

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Tras el escándalo, Redzepi dio un paso atrás en el proyecto, aunque nunca estableció la intención de desvincularse por completo. De hecho, en esta nueva etapa, Redzepi seguirá vinculado a Noma, pero con un papel completamente distinto. El cocinero asumirá el papel de director creativo, centrado en la visión global del restaurante y en el desarrollo de nuevas ideas, mientras que la operativa diaria quedará en manos de un nuevo equipo de liderazgo.

“Contamos con un equipo renovado, una nueva energía aportada por jóvenes líderes que se harán cargo de Noma y se encargarán de su gestión diaria”, explicaba Redzepi en un vídeo-comunicado en Instagram. El nuevo organigrama estará encabezado por Annika de Las Heras, que asumirá el cargo de CEO; Mette Brink Søberg, que liderará el área de I+D; y Pablo Soto, que será el nuevo chef ejecutivo.

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Pablo Soto, Mette Brink Søberg y Annika de Las Heras, el nuevo equipo que lidera Noma (Restaurante Noma)

Los tres forman parte de Noma desde hace años y representan una nueva generación dentro del propio restaurante, del cual asumirán la gestión diaria. Por su parte, René Redzepi seguirá siendo propietario y pasará a asumir el papel de director creativo. “Yo, por mi parte, me centraré en proyectos a largo plazo relacionados con la alimentación”, explica el chef danés en su publicación.

Acompañado de un pequeño equipo de chefs y creativos, Redzepi cocinará con insectos, algas, legumbres y hongos, con la idea de crear nuevos sabores y recetas que luego se aplicarán al menú de Noma. “También tenemos un proyecto tecnológico en el que estamos trabajando”, continúa explicando, antes de despedirse: “Cuentan con todo mi apoyo en esto, y siempre estaré ahí para guiarlos y ayudarlos cuando me necesiten”.

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El nuevo Noma de Copenhague, que se ubicará en el mismo local en el que ya operaban hasta 2024, en Refshalevej 96, ofrecerá un menú degustación con un precio de 4.500 coronas danesas, unos 602 euros, sin incluir bebidas. La propuesta cambiará cada mes y estará “inspirada en los ingredientes, los paisajes y las ideas que nos inspiran en ese momento”, según indica un comunicado emitido por el restaurante. Las reservas para el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 31 de octubre se abrirán el 24 de junio.

Del éxito más absoluto a las denuncias por abuso

Noma, elegido mejor restaurante del mundo cinco veces y con tres estrellas Michelin en su palmarés, cerró sus puertas a finales de 2024 para comenzar una nueva etapa dedicada a la cocina experimental, a colaboraciones biotecnológicas y a colaboraciones globales. A principios de este 2026, el proyecto de Redzepi se había trasladado de forma temporal a Los Ángeles, con un proyecto en forma de pop-up que quedó marcado radicalmente por las denuncias de sus extrabajadores.

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Rene Redzepi, propietario de Noma (REUTERS/Yuya Shino/File Photo)

La liebre ya saltó cuando Jason Ignacio White, antiguo director del laboratorio de fermentación de Noma, comenzó a publicar en Instagram su testimonio, asegurando haber sido testigo de abusos físicos y psicológicos durante los tres años que estuvo trabajando bajo los mandos del danés. Tras contar su experiencia, publicó decenas de testimonios anónimos enviados por muchos otros antiguos trabajadores y becarios de Noma.

Posteriormente, el diario estadounidense New York Times publicó una investigación con el testimonio de 35 trabajadores que describían un sistemático uso de castigos físicos infligidos por Redzepi y otros responsables del lugar. Redzepi pidió inicialmente disculpas en un comunicado y aseguró que había trabajado para cambiar, pero finalmente dimitió.

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“He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado”, aseguraba entonces en un texto compartido en sus historias. “Después de más de dos décadas construyendo y dirigiendo este restaurante, he decidido dar un paso al lado y permitir que nuestros extraordinarios líderes guíen ahora al restaurante hacia su próxima etapa. También he dimitido de la junta directiva de MAD, la organización sin ánimo de lucro que fundé en 2011″.