Ángels Barceló deja la Cadena SER tras su disputa con Fran Llorente: la periodista se despedirá de ‘Hoy por hoy’ la próxima temporada

Ángels Barceló, en imagen de archivo (Europa Press)

El Grupo Prisa ha vivido una de sus mayores sacudidas recientes, ya que se acaba de conocer, según la información de OK Diario, la decisión de Ángels Barceló de abandonar la Cadena SER, emisora líder del grupo. La periodista ha comunicado este viernes a su equipo que dejará de presentar Hoy por Hoy y no continuará la próxima temporada al frente del programa.

Según el citado medio, Ángels Barceló afronta su salida de la Cadena SER después de un enfrentamiento con Fran Llorente, el director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Este conflicto, que se ha prolongado durante meses y que ha alcanzado su punto más crítico recientemente, ha tenido como elemento central la reorientación editorial impulsada desde la dirección, que busca una línea política menos alineada de forma incondicional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La presión por reorientar la ideología de la emisora, aunque manteniendo su enfoque progresista, ha sido una de las órdenes defendidas por Oughourlian, inspirándose en cambios similares en El País. Al margen, el liderazgo de Barceló en las mañanas radiofónicas de España se ha caracterizado desde un principio por la defensa de la autonomía periodística.

Varias personas escuchan la radio de un coche en un taller durante el apagón.

Ángels Barceló abandona Cadena SER

La periodista, según OK Diario, nunca habría aceptado que le impusieran directrices externas, lo que la llevó, junto a otras figuras reconocidas de la emisora, a solicitar la salida de Llorente. Sin embargo, esta reclamación fue rechazada por el propio presidente del grupo, incapaz de ceder ante las presiones de las estrellas de la SER. Según fuentes internas citadas por el medio, “la situación ha sido muy tensa durante meses”.

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“Llorente era muy intervencionista, muy controlador de todo y eso a las estrellas no les gustaba. Había comentarios sobre que hablaba mal a la gente y su comportamiento no era aceptado en la redacción”, aseguran las fuentes del citado medio. Ahora queda en el aire el nombre de la persona que tomará las riendas de Hoy por Hoy tras la marcha de Barceló.

Las tensiones del Grupo Prisa

Se ha especulado con la posible incorporación de Carlos Alsina, actualmente en Onda Cero, aunque desde el grupo Atresmedia han desmentido esta opción. La tradición en este tipo de relevo apunta a que el puesto lo asuma un profesional de la propia cadena. En este sentido, el presentador del espacio nocturno, Aimar Bretos, es uno de los candidatos que más suenan internamente para liderar el principal programa de la SER, pese a su actual incorporación a laSexta.

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Aimar Bretos presenta 'La noche de Aimar' en laSexta (Atresmedia)

La salida se produce al mismo tiempo que los accionistas españoles del grupo, enfrentados con Oughourlian y que buscaban apartarle de la presidencia, ultiman el lanzamiento de La Siete, una nueva televisión privada cuya resolución por parte del Gobierno se espera antes del verano. Este nuevo canal estará encabezado por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, y mantiene una línea editorial de izquierdas.

La taryectoria de Ángels Barceló

Ángels Barceló ha desarrollado una extensa carrera en los medios de comunicación españoles. Inició su actividad profesional con apenas 20 años en Catalunya Radio y poco después se incorporó a la televisión como presentadora del informativo de TV3. Su proyección nacional se consolidó en 1997, cuando asumió el rol de editora de Informativos Telecinco durante los fines de semana.

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En 2005, Barceló se incorporó a la Cadena SER para dirigir y presentar A vivir que son dos días y, en 2008, comenzó a conducir Hora 25. Desde septiembre de 2019, está al frente del programa matutino Hoy por hoy, en la misma emisora, de lunes a viernes.

Àngels Barceló, directora de 'Hoy por hoy' en la Cadena SER. (Foto: Cadena SER)

A lo largo de su trayectoria, Barceló también ha presentado espacios deportivos en Cuatro, como previas de partidos de la Selección Española y programas durante la Eurocopa de 2008. Su labor periodística ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos el Premio Ondas en 2017, el premio Iris en 2005, la Antena de Oro en 1999 y el Micrófono de Oro en 2010. En 2024, fue distinguida con la Creu de Sant Jordi por su contribución al periodismo en cuatro décadas de carrera.

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