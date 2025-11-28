España

La 1 ficha a José Luis Sastre como presentador para actualizar el mítico ‘Tribunal Popular’ bajo el nombre de ‘El juicio’

El programa se emitirá en ‘prime time’ y contará con un juez, dos abogados y un jurado popular para tratar temas de actualidad

José Luis Sastre presentará 'El juicio' (RTVE)

RTVE continúa ensanchando su parrilla de programas. En esta ocasión, el ente público está preparando El juicio, un nuevo formato para el prime time de La 1 que presentará el periodista José Luis Sastre. Como su nombre indica, seguirá la estructura de un juicio, pero para llevar a cabo grandes debates sobre temas sociales y asuntos que conciernen a la población de España.

En cada programa, un jurado popular será el encargado de dar su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales en los que esté envuelto el país, primando siempre la actualidad a la hora de dar con los temas. Se trata de un homenaje que pretende actualizar el mítico Tribunal Popular, el formato que produjo RTVE entre 1989 y 1991. Además, su dinámica también recuerda a Demos, el espacio democrático que presentaba Risto Mejide en Telecinco.

Sastre, una de las principales voces radiofónicas del país, se ha convertido en todo un referente para la nueva generación de profesionales de la comunicación. En El juicio, no estará solo, ya que también le acompañarán un juez y dos abogados, cuya identidad todavía no ha revelado la cadena pública.

El presidente de RTVE defiende el veto a Israel en Eurovisión Título (Congreso / Europa Press)

Durante el juicio ficticio no faltará ni un solo detalle: habrá presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final, entre otros elementos. De esta manera, La 1 aprovechará el tirón internacional de los court show, un género que actualmente no tiene mucha presencia en España.

José Luis Sastre y los elementos de ‘El juicio’

El periodista conducirá este espacio en el que tendrán cabida diferentes elementos del periodismo de investigación: pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos para la audiencia. También se incluirán reportajes en los que Sastre podrá entrevistar a personajes relevantes para el tópico del capítulo. Otro de sus encargos será encabezar las piezas de seguimiento con algunos de los protagonistas del tema central de la entrega.

Para elegir al jurado popular, que será uno de los elementos característicos del programa, el objetivo será realizar un retrato lo más plural posible que represente a la sociedad española en su totalidad. Así intentarán escapar de la polarización ideológica que tan extendida está en los últimos tiempos.

Fragmento de 'Tribunal popular' (RTVE)
Fragmento de 'Tribunal popular' (RTVE)

Los nueve integrantes del jurado popular

Este jurado estará compuesto por nueve integrantes, que serán ciudadanos de a pie elegidos mediante un proceso de casting demoscópicamente representativo. El formato les dará vía libre para que den sus propias opiniones y participen durante los debates. Entre medias, se incluirán piezas que estén relacionadas con los momentos clave de sus deliberaciones y toma de decisiones.

Para este formato de producción propia, RTVE también colaborará con la productora Abacus, con sede en Barcelona. Juntos buscarán recuperar el espíritu que ya trajo en su día Tribunal Popular más de tres décadas después, pero aportándole un aire fresco que quepa en la parrilla actual. En la época se llegaron a tratar temas tan controversiales como el tabaco, el machismo, la caza, la legalización de la droga, la religión o la astrología.

