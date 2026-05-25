José Luis Sastre dedica unas emotivas palabras a Àngels Barceló tras conocerse su salida de La SER: “Estamos tristes, no estamos bien”

José Luis Sastre y Àngels Barceló en 'Hoy por hoy' (CADENA SER).

La despedida de Àngels Barceló de Cadena SER ya ha comenzado a sentirse en antena. Después de que la emisora confirmara oficialmente que la periodista no continuará al frente de Hoy por Hoy la próxima temporada, este lunes uno de los momentos más emotivos ha llegado de la mano de José Luis Sastre, quien ha querido dedicarle unas palabras cargadas de afecto y reconocimiento en pleno directo a su mentora.

La emisión arrancó con Al mar!, del grupo Manel, una elección musical nada casual. “Esta canción puede resumir bien el espíritu con el que estamos hoy”, comentaba Sastre al inicio del programa, dejando claro desde el primer minuto el tono emocional de la mañana.

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Tras las noticias del día, el periodista ha reconocido que sabía que debían pronunciarse públicamente tras conocerse la salida de Barceló de la cadena. “Tuve claro desde el principio que había que decir algo y que había que decirlo aquí, en la radio, porque esto va de compartir las cosas con los oyentes”, ha explicado ante la audiencia.

La despedida de Barceló se producirá oficialmente el próximo 31 de agosto, cuando concluya la temporada radiofónica. La comunicadora pondrá así fin a una trayectoria de más de dos décadas en la SER, donde ha pasado por programas emblemáticos como A vivir que son dos días, Hora 25 y el propio Hoy por Hoy. Su salida llega además en un contexto de cambios internos dentro del grupo Prisa y tras meses de rumores sobre tensiones con la dirección de la emisora.

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Sin embargo, más allá de las cuestiones empresariales, la intervención de Sastre se ha centrado en el lado humano y profesional de la periodista catalana. “Nosotros estamos tristes, no estamos bien, y lo digo en nombre de todos”, ha confesado con sinceridad. También ha destacado el papel de Barceló como líder de equipo y el espacio creativo que ha sabido construir en el programa matinal.

“Estamos muy orgullosos de esto que hemos hecho y seguimos haciendo”, ha añdido antes de elogiar el modelo de radio impulsado por la comunicadora. Según ha explicado, Barceló ha permitido desarrollar un formato “coral, exigente, respetuoso, empático y plural”, además de mantener el nivel periodístico que caracteriza históricamente a la cadena.

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Ángels Barceló, en imagen de archivo (Europa Press)

Sastre ha insistido especialmente en la confianza que la periodista ha depositado en sus colaboradores durante todos estos años. “Nos has dado margen y confianza para crear”, ha señalado visiblemente emocionado. El periodista ha recordado incluso cómo ambos bromeaban en el pasado sobre el momento en el que llegaran a esa franja horaria, aunque ha admitido que esta vez el momento invitaba más al agradecimiento que al humor: “Lo seguimos haciendo, pero hoy lo que toca es dar las gracias y especialmente darte las gracias”.

La respuesta de Àngels

La respuesta de Barceló ha sido breve, serena y muy centrada en quienes la han acompañado durante su etapa en la radio. “Yo solo puedo decir gracias”, ha comenzado diciendo. La comunicadora ha querido acordarse de sus equipos, de los trabajadores de la cadena y también de la audiencia, cuyo apoyo en las últimas horas ha reconocido que la había desbordado emocionalmente. “A los oyentes, porque las muestras de cariño me han abrumado”, ha confesado.

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La catalana también ha tenido palabras para las distintas delegaciones de la SER repartidas por España y ha reivindicado el trabajo colectivo dentro de la emisora. “Me han demostrado que cuando uno trabaja a favor, todo sale mejor”, ha expresado antes de cerrar su intervención con una frase sencilla pero significativa: “Habrá que seguir”.