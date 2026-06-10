Qué carreras universitarias tienen notas de corte más bajas en España: estos son los grados para los que necesitas menos puntuación en la PAU

Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Sevilla, a 2 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). (Rocío Ruz/Europa Press)

Una vez terminada la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), miles de estudiantes en España se enfrentan ahora a un reto nuevo: aguantar los nervios antes de ver las calificaciones que han obtenido en los exámenes. Este miércoles ya comienzan a salir las notas en algunas comunidades autónomas, como Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra o País Vasco.

Mientras tanto, los alumnos de las demás deberán todavía aguardar uno o varios días. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde serán publicadas el jueves 11 de junio a las 12.00 horas. También en Cataluña, donde las calificaciones no podrán consultarse hasta el 23 de junio.

PUBLICIDAD

Tras revisar las notas, queda un paso importante: elegir el grado universitario que va a estudiarse. Es por ello por lo que las próximas semanas estarán cargadas de tensión, con los estudiantes comprobando si las puntuaciones obtenidas en los exámenes de la PAU han sido suficientes para matricularse en la carrera que desean.

Las notas de la PAU comenzarán a conocerse hoy en algunas comunidades autónomas. (Magnific)

Mientras que algunas de estas titulaciones tienen notas de corte muy altas, por encima del 13 o incluso del 13′5 —es el caso de Medicina, Física y Matemáticas, algunas ingenierías o dobles grados como el de Relaciones Internacionales + Derecho en varias universidades—, otras se sitúan en el 5, por lo que acceder a ellas es muy sencillo para los estudiantes que han superado con éxito la PAU.

PUBLICIDAD

Qué es la nota de corte

La nota de corte de una carrera universitaria es la calificación de admisión del último estudiante que consiguió obtener una plaza en la convocatoria ordinaria del curso anterior. Esta, por tanto, no está fijada previamente, por lo que cada año puede variar en función de la demanda y las plazas disponibles.

Así, la nota de corte suele cambiar poco de un año para otro, excepto en aquellos grados muy demandados o en los cursos en los que haya cambiado el modelo de selectividad.

PUBLICIDAD

Alumnos comienzan la PAU 2026 en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, a 2 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). (DIMA/Europa Press)

Cuáles son las carreras que necesitan menos nota

Aunque a estas alturas ya muchos estudiantes tienen claro qué quieren estudiar, algunos todavía se debaten entre varias opciones o lo desconocen por completo. Para ellos y también para los que desafortunadamente no alcancen la nota necesaria para acceder a su primera opción, existe una amplia variedad de grados universitarios que puede ajustarse a sus preferencias.

Las notas de corte más bajas suelen ubicarse en carreras relacionadas con las humanidades. Es el caso de Historia, Estudios Literarios, Filología Hispánica o Antropología. Sin embargo, también hay grados vinculados a las ciencias sociales (como ADE o Derecho), las ciencias naturales (como Ciencias Ambientales) o algunas ingenierías. También titulaciones vinculadas con el sector servicios como Turismo.

PUBLICIDAD

Incluso algunos dobles grados cuentan con notas de corte de 5. Es el caso de Derecho + ADE en León o Ingeniería Mecánica + Ingeniería en explotación de minas y recursos energéticos en Huelva.

Bloques de saberes básicos y criterios de evaluación comunes: las universidades avanzan hacia una PAU “armonizada” para el próximo curso

En cada universidad, la nota de corte es distinta, por lo que los centros en los que hay una mayor demanda suelen tener las calificaciones más altas. Mientras tanto, en algunas comunidades autónomas, estas puntuaciones bajan considerablemente, por lo que son opciones muy buenas para todos los estudiantes: es el caso de algunas universidades de Andalucía, Castilla y León, Baleares o Canarias, entre otros.

PUBLICIDAD

También en las universidades públicas madrileñas y barcelonesas hay grados con notas de corte de 5, como Educación Infantil en la Rey Juan Carlos, Fisioterapia en la Autónoma de Madrid, Turismo en la Complutense, Arqueología en la Autónoma de Barcelona o el doble grado de Marketing, Innovación y Tecnología + Gestión y Digitalización de Deporte en la Politécnica de Catalunya. Incluso en las universidades de Barcelona existe una considerable oferta de grados relacionados con el mundo de los videojuegos que cuenta con notas de corte de 5, como la Universidad Pompeu Fabra o la Universidad de Barcelona.