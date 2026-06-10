España

Por qué la princesa Leonor tiene acceso al grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III antes que el resto de estudiantes y sin haber hecho la PAU

A diferencia de los 300.000 alumnos españoles que se evalúan en estas pruebas este año, la heredera al trono no ha tenido que realizar los exámenes de acceso

Guardar
Google icon
La princesa Leonor durante el desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. (EFE/Lavandeira jr).
La princesa Leonor durante el desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. (EFE/Lavandeira jr).

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid tras haber “superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero”, conforme notificó la Casa Real a través de un comunicado en abril. Pero, ¿cómo es posible si hasta este miércoles no han salido las primeras notas de la Prueba de Acceso a la Universidad? Es más, hay comunidades, como Cataluña, que empezaron a examinarse el pasado lunes y no terminarán los exámenes hasta el jueves.

La razón reside en que, a diferencia de los 300.000 estudiantes españoles que se evalúan en estas pruebas, la heredera al trono no ha tenido que realizar la PAU porque accede por otro sistema que afecta exclusivamente al 8% de las plazas que oferta la Carlos III. El centro público cuenta con un procedimiento denominado Early Admission al que solo pueden acceder los estudiantes que han cursado el Bachillerato Internacional en el extranjero. En su caso fue en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido).

PUBLICIDAD

No obstante, los españoles que hayan realizado el Bachillerato Internacional en el territorio español no tienen esta ventaja, ya que uno de los requisitos es que estos candidatos acrediten no residir en España en el momento de la realización de dichos estudios.

Las solicitudes a través de este sistema de acceso se valoran en función de la nota media del expediente académico, con lo que pueden obtener hasta un seis en la ponderación; y la adecuación de su currículo al grado que desea cursar que se establece en función de la “formación previa, intereses, calificaciones obtenidas en pruebas externas (SAT, ACT o similares) y calificaciones alcanzadas en determinadas materias”. Esta parte pondera con hasta 4 puntos. Y, conforme detallaba la Casa Real, la princesa ya superó este proceso.

PUBLICIDAD

El resto de estudiantes tendrán que llevar a cabo la preinscripción universitaria hasta el 26 de junio y sabrán si han sido admitidos el 10 de julio. El año pasado, la nota de corte de la carrera que va a cursar la princesa se situó en un 9,542 sobre 14. No obstante, cabe esperar que este año la nota de acceso se dispare.

La Princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), que estaba preparándose como complemento a la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). La Casa Real ha detallado que Leonor ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en Alcantarilla (Murcia), junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia. (Fuente: Casa Real)

Cómo accederán al aula el resto de estudiantes

Los futuros compañeros de Leonor habrán tenido que superar con buenas notas los dos curso de bachillerato. La media de primero y segundo supone el 60% de la nota de acceso y el 40% restante de la calificación se obtiene de la fase obligatoria de la PAU. Ahora bien, para poder llegar hasta el 14 es necesario realizar los exámenes de las asignaturas de la fase voluntaria que tengan mayor ponderación para el grado.

En este caso, las que multiplican por 0,2 son Latín II, Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Fundamentos artísticos, Geografía, Griego, Historia de la filosofía, Historia de España e Historia del arte. Pondera solo 0,1: Artes escénicas II, Dibujo técnico II, Diseño, Física, Geología y ciencias ambientales, Movimientos culturales y artísticos, Química y Lengua extranjera adicional.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaEducaciónEducación EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

Segunda jornada del pontífica en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 10 de junio

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 10 de junio

El futuro del avión de combate europeo tras la cancelación del FCAS: “Es un reflejo de los problemas reales”

El analista Yago Rodríguez señala a ‘Infobae’ que es un ejemplo más de las difíciles relaciones en Europa en el ámbito de la defensa

El futuro del avión de combate europeo tras la cancelación del FCAS: “Es un reflejo de los problemas reales”

El último regalo de Almeida al papa León XIV: una parcela de 3.042 metros cuadrados para que el Arzobispado levante una iglesia en Valdebebas

El Área de Urbanismo adjudicó a finales de mayo el suelo en el distrito de Hortaleza para que se levante un templo, una capilla, un inmueble con viviendas y un auditorio. La cesión, gratuita es por 75 años

El último regalo de Almeida al papa León XIV: una parcela de 3.042 metros cuadrados para que el Arzobispado levante una iglesia en Valdebebas

Los cubanos que solicitan la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’ denuncian a Exteriores por permitir el mercado negro de citas: 300 euros para que un informático te la adelante

Audios a los que ha tenido acceso ‘Infobae’ explican los pagos para agilizar las citas en el Consulado de La Habana. La Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo denuncia al ministerio “por vulneración sistemática de derechos fundamentales en el procedimiento de acceso y tramitación de solicitudes de nacionalidad española”

Los cubanos que solicitan la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’ denuncian a Exteriores por permitir el mercado negro de citas: 300 euros para que un informático te la adelante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

El futuro del avión de combate europeo tras la cancelación del FCAS: “Es un reflejo de los problemas reales”

El último regalo de Almeida al papa León XIV: una parcela de 3.042 metros cuadrados para que el Arzobispado levante una iglesia en Valdebebas

Los cubanos que solicitan la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’ denuncian a Exteriores por permitir el mercado negro de citas: 300 euros para que un informático te la adelante

Giro inesperado en el caso Zapatero: qué implicaría que el juez Calama pueda utilizar los mensajes intervenidos por EEUU sobre el rescate de Plus Ultra, ¿son pruebas válidas?

ECONOMÍA

La encrucijada del BCE: subirá los tipos de interés para frenar la inflación a pesar del débil crecimiento de la eurozona

La encrucijada del BCE: subirá los tipos de interés para frenar la inflación a pesar del débil crecimiento de la eurozona

Las grandes empresas europeas pagan 78 veces más a sus CEO que lo que destinan de media a cada trabajador

El muro invisible que Airbnb ha levantado en Madrid: reduce la llegada de nuevos vecinos a los barrios y bloquea a quienes no tienen un título universitario

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba