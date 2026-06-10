Por qué la princesa Leonor tiene acceso al grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III antes que el resto de estudiantes y sin haber hecho la PAU

La princesa Leonor durante el desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. (EFE/Lavandeira jr).

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid tras haber “superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero”, conforme notificó la Casa Real a través de un comunicado en abril. Pero, ¿cómo es posible si hasta este miércoles no han salido las primeras notas de la Prueba de Acceso a la Universidad? Es más, hay comunidades, como Cataluña, que empezaron a examinarse el pasado lunes y no terminarán los exámenes hasta el jueves.

La razón reside en que, a diferencia de los 300.000 estudiantes españoles que se evalúan en estas pruebas, la heredera al trono no ha tenido que realizar la PAU porque accede por otro sistema que afecta exclusivamente al 8% de las plazas que oferta la Carlos III. El centro público cuenta con un procedimiento denominado Early Admission al que solo pueden acceder los estudiantes que han cursado el Bachillerato Internacional en el extranjero. En su caso fue en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido).

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No obstante, los españoles que hayan realizado el Bachillerato Internacional en el territorio español no tienen esta ventaja, ya que uno de los requisitos es que estos candidatos acrediten no residir en España en el momento de la realización de dichos estudios.

Las solicitudes a través de este sistema de acceso se valoran en función de la nota media del expediente académico, con lo que pueden obtener hasta un seis en la ponderación; y la adecuación de su currículo al grado que desea cursar que se establece en función de la “formación previa, intereses, calificaciones obtenidas en pruebas externas (SAT, ACT o similares) y calificaciones alcanzadas en determinadas materias”. Esta parte pondera con hasta 4 puntos. Y, conforme detallaba la Casa Real, la princesa ya superó este proceso.

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El resto de estudiantes tendrán que llevar a cabo la preinscripción universitaria hasta el 26 de junio y sabrán si han sido admitidos el 10 de julio. El año pasado, la nota de corte de la carrera que va a cursar la princesa se situó en un 9,542 sobre 14. No obstante, cabe esperar que este año la nota de acceso se dispare.

La Princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), que estaba preparándose como complemento a la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). La Casa Real ha detallado que Leonor ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en Alcantarilla (Murcia), junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia. (Fuente: Casa Real)

Cómo accederán al aula el resto de estudiantes

Los futuros compañeros de Leonor habrán tenido que superar con buenas notas los dos curso de bachillerato. La media de primero y segundo supone el 60% de la nota de acceso y el 40% restante de la calificación se obtiene de la fase obligatoria de la PAU. Ahora bien, para poder llegar hasta el 14 es necesario realizar los exámenes de las asignaturas de la fase voluntaria que tengan mayor ponderación para el grado.

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En este caso, las que multiplican por 0,2 son Latín II, Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Fundamentos artísticos, Geografía, Griego, Historia de la filosofía, Historia de España e Historia del arte. Pondera solo 0,1: Artes escénicas II, Dibujo técnico II, Diseño, Física, Geología y ciencias ambientales, Movimientos culturales y artísticos, Química y Lengua extranjera adicional.