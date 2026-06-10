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Qué carreras tienen más salidas laborales en España: estas son las titulaciones con mayor y menor empleabilidad

Miles de estudiantes reciben las notas de la PAU y afrontan la decisión de qué grado estudiar en los próximos años

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Cuatro jóvenes, tres con expresiones de tensión o tristeza y uno sonriente, miran sus teléfonos móviles frente a la fachada de un edificio universitario con banderas.
Miles de estudiantes reciben las notas de la PAU y afrontan la decisión de qué grado estudiar en los próximos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 300.000 estudiantes de toda España están recibiendo estos días las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida popularmente como Selectividad, y con ello se enfrentan a una de las decisiones que puede marcar su futuro: qué carrera estudiar. Este miércoles se publican los resultados en Aragón, Baleares, Castilla y León, Murcia, Navarra y País Vasco, mientras que el resto de comunidades autónomas los darán a conocer en los próximos días.

Elegir qué estudiar no siempre es una decisión sencilla. Algunos estudiantes se guían por su vocación, mientras que otros optan por titulaciones que perciben con “más salidas laborales”, es decir, aquellas que facilitan la inserción en el mercado de trabajo tras finalizar la carrera. A esto se suma el factor económico, ya que las expectativas salariales también influyen en la decisión, especialmente a la hora de valorar las condiciones laborales de cada sector.

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Según el U-Ranking 2025 de la Fundación BBVA e Ivie, que combina la tasa de afiliación, el nivel salarial y la adecuación del empleo a los estudios cursados, las titulaciones con mejor inserción laboral se concentran principalmente en los ámbitos de la salud, la ingeniería y la tecnología, mientras que las posiciones más bajas del ranking se sitúan, en general, en carreras vinculadas a las humanidades, las ciencias sociales y algunas disciplinas creativas.

Medicina e ingenierías, las titulaciones con más salidas

La primera posición del ranking la ocupa Medicina, seguida de Enfermería y Odontología. También destacan varias ingenierías y titulaciones tecnológicas como Ingeniería de Organización Industrial, Desarrollo de Software y Aplicaciones, Farmacia, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería de la Energía.

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El experto en inteligencia artificial, Pep Martorell, analiza cómo la implementación masiva de la IA está generando un aumento en la productividad y transformando sectores específicos del mercado laboral en España.

En el extremo contrario, las últimas posiciones del ranking reflejan una menor inserción laboral en determinadas titulaciones. La clasificación la cierra Estudios y gestión de la cultura, situada en el puesto 108, seguida de Turismo y Criminología. Entre las carreras con peores indicadores de empleabilidad también figuran Gestión hotelera, Protocolo y eventos, Historia del Arte, Conservación y restauración y Bellas Artes.

Sin embargo, la percepción social sobre las carreras con más salidas laborales no siempre coincide con los datos de inserción laboral. Además de estos resultados, el informe Carreras universitarias con mayor empleabilidad en España 2026-2027, elaborado por la Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group, analiza la percepción de empresas y estudiantes sobre qué titulaciones ofrecen más oportunidades en el mercado laboral.

La clasificación está liderada por Ingeniería Informática, seguida de Ingeniería de Software, Ingeniería de Energías Renovables o Energética, Ingeniería de Telecomunicaciones y Medicina. En el extremo opuesto, dentro de las 45 titulaciones analizadas, las carreras con menor empleabilidad las encabeza Historia, en última posición, seguida de Historia del Arte, Filosofía, Filología Hispánica y Sociología.

Humanidades y ciencias sociales, menos valoradas pero necesarias

Según el informe de Fundación BBVA e Ivie, el empleo es cada vez más tecnológico y la transformación digital se ha convertido en un requisito transversal, incluso en sectores tradicionalmente alejados del ámbito tecnológico. Sin embargo, las humanidades y las ciencias sociales siguen aportando competencias clave como el pensamiento crítico, la comunicación, el análisis cultural o la capacidad de adaptación, cada vez más valoradas en un mercado laboral en constante evolución.

IA en logística
Un robot en una cadena de producción. (Shutterstock)

Más allá de los rankings, la elección de una carrera no depende únicamente de las perspectivas de empleabilidad. La vocación, las habilidades personales y las oportunidades de desarrollo profesional también influyen en una decisión que puede marcar el futuro de miles de estudiantes.

Asimismo, el mercado laboral evoluciona constantemente y las trayectorias profesionales son cada vez menos lineales. La Formación Profesional, la especialización posterior a la universidad o incluso los cambios de sector forman parte de una realidad cada vez más habitual. Con las notas de la PAU sobre la mesa, miles de estudiantes deberán dar ahora el siguiente paso y elegir cuál será su rumbo.

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