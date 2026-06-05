Las carreras con la nota de corte más alta en cada comunidad autónoma: Medicina y el Doble Grado en Física y Matemáticas, a la cabeza (EFE/ J. L. Cereijido)

Este jueves, 4 de junio, terminaba el último examen de la evaluación ordinaria de la EvAU para los estudiantes recién graduados de secundaria de la mayoría de las comunidades autónomas de España. Salvo en Cataluña y Castilla-La Mancha, donde las pruebas serán el 9, 10 y 11 de junio y el 8, 9 y 10 de junio respectivamente; y en Canarias, donde el último examen es hoy, 5 de junio, los futuros universitarios ya están de vacaciones y a la espera de sus resultados.

El próximo miércoles, 10 de junio, se publican en Navarra, Euskadi, Baleares, Castilla y León y Aragón; el jueves 11 en Andalucía, Madrid y Galicia; el viernes 12 en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Valencia y Extremadura; el martes 16 en La Rioja y el martes 23 en Cataluña. Una vez conozcan sus resultados - se publicarán en las plataformas oficiales habilitadas por cada comunidad -, podrán comprobar si han alcanzado las notas de corte para los estudios superiores en los que desean matricularse.

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Las notas de corte representan la nota más baja de acceso a unos estudios universitarios, es decir, la calificación del último estudiante en matricularse en una carrera concreta. Los dobles grados, sobre todo los relacionados con Física, Matemáticas, Ingeniería e Informática, suelen ocupar año tras año las primeras posiciones. De hecho, la nota de corte más alta del país, con un 13,698 sobre 14, es la del Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid, para el cual solo se ofertan 25 plazas.

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La carrera universitaria con la nota de corte más alta en cada comunidad autónoma

La nota de corte más alta registrada en cada comunidad autónoma española corresponde, en todos los casos, a titulaciones de ciencias. Madrid encabeza el listado con la Universidad Complutense y su doble grado de Matemáticas y Física (en español o bilingüe), que requiere ese 13,698. Asturias se sitúa en segundo lugar con el doble grado de Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación más Ciencia e Ingeniería de Datos en la Universidad de Oviedo, con un 13,802. En Andalucía, la calificación más exigente se encuentra en el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Sevilla, con un 13,590.

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En Castilla y León, destaca el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Salamanca, con un 13,534. Cataluña marca su máximo en el doble grado de Matemáticas y Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, con un 13,340. Galicia sitúa la mayor nota de corte en el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Santiago de Compostela, con un 13,314. La Comunitat Valenciana tiene su máximo en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universitat de València, con un 13,268, mientras que la Región de Murcia registra su nota más alta en el 13,253 del doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Murcia.

En Aragón, la mayor nota corresponde a Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza, con un 13,133. Cantabria sitúa la máxima exigencia en el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Cantabria, con un 13,002. Euskadi registra la nota más alta en Ingeniería Biomédica (impartida en inglés) en la Universidad del País Vasco, con un 12,778. En Castilla-La Mancha, el grado de Medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) requiere un 12,869.

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Extremadura exige un 12,861 para matricularse en el grado de Medicina de la Universidad de Extremadura. Canarias sitúa la nota más alta en Medicina en la Universidad de La Laguna, con un 12,828. Navarra reserva su mayor calificación para Medicina en la Universidad Pública de Navarra, con un 12,715. Illes Balears demanda un 12,510 para Medicina en la Universitat de les Illes Balears (Mallorca). La Rioja, por su parte, fija la nota de corte más elevada en Matemáticas en la Universidad de La Rioja, con un 11,444.