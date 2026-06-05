España

Las carreras con la nota de corte más alta en cada comunidad autónoma: Medicina y el Doble Grado en Física y Matemáticas, a la cabeza

Con la selectividad ya finalizada en gran parte del país, los futuros universitarios encaran días de espera hasta la publicación de las notas que determinarán el acceso a las titulaciones

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de un estudiante realizando un examen (EFE/ J. L. Cereijido).
Las carreras con la nota de corte más alta en cada comunidad autónoma: Medicina y el Doble Grado en Física y Matemáticas, a la cabeza (EFE/ J. L. Cereijido)

Este jueves, 4 de junio, terminaba el último examen de la evaluación ordinaria de la EvAU para los estudiantes recién graduados de secundaria de la mayoría de las comunidades autónomas de España. Salvo en Cataluña y Castilla-La Mancha, donde las pruebas serán el 9, 10 y 11 de junio y el 8, 9 y 10 de junio respectivamente; y en Canarias, donde el último examen es hoy, 5 de junio, los futuros universitarios ya están de vacaciones y a la espera de sus resultados.

El próximo miércoles, 10 de junio, se publican en Navarra, Euskadi, Baleares, Castilla y León y Aragón; el jueves 11 en Andalucía, Madrid y Galicia; el viernes 12 en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Valencia y Extremadura; el martes 16 en La Rioja y el martes 23 en Cataluña. Una vez conozcan sus resultados - se publicarán en las plataformas oficiales habilitadas por cada comunidad -, podrán comprobar si han alcanzado las notas de corte para los estudios superiores en los que desean matricularse.

PUBLICIDAD

Las notas de corte representan la nota más baja de acceso a unos estudios universitarios, es decir, la calificación del último estudiante en matricularse en una carrera concreta. Los dobles grados, sobre todo los relacionados con Física, Matemáticas, Ingeniería e Informática, suelen ocupar año tras año las primeras posiciones. De hecho, la nota de corte más alta del país, con un 13,698 sobre 14, es la del Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid, para el cual solo se ofertan 25 plazas.

Bloques de saberes básicos y criterios de evaluación comunes: las universidades avanzan hacia una PAU “armonizada” para el próximo curso

La carrera universitaria con la nota de corte más alta en cada comunidad autónoma

La nota de corte más alta registrada en cada comunidad autónoma española corresponde, en todos los casos, a titulaciones de ciencias. Madrid encabeza el listado con la Universidad Complutense y su doble grado de Matemáticas y Física (en español o bilingüe), que requiere ese 13,698. Asturias se sitúa en segundo lugar con el doble grado de Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación más Ciencia e Ingeniería de Datos en la Universidad de Oviedo, con un 13,802. En Andalucía, la calificación más exigente se encuentra en el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Sevilla, con un 13,590.

PUBLICIDAD

En Castilla y León, destaca el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Salamanca, con un 13,534. Cataluña marca su máximo en el doble grado de Matemáticas y Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, con un 13,340. Galicia sitúa la mayor nota de corte en el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Santiago de Compostela, con un 13,314. La Comunitat Valenciana tiene su máximo en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universitat de València, con un 13,268, mientras que la Región de Murcia registra su nota más alta en el 13,253 del doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Murcia.

En Aragón, la mayor nota corresponde a Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza, con un 13,133. Cantabria sitúa la máxima exigencia en el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Cantabria, con un 13,002. Euskadi registra la nota más alta en Ingeniería Biomédica (impartida en inglés) en la Universidad del País Vasco, con un 12,778. En Castilla-La Mancha, el grado de Medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) requiere un 12,869.

Extremadura exige un 12,861 para matricularse en el grado de Medicina de la Universidad de Extremadura. Canarias sitúa la nota más alta en Medicina en la Universidad de La Laguna, con un 12,828. Navarra reserva su mayor calificación para Medicina en la Universidad Pública de Navarra, con un 12,715. Illes Balears demanda un 12,510 para Medicina en la Universitat de les Illes Balears (Mallorca). La Rioja, por su parte, fija la nota de corte más elevada en Matemáticas en la Universidad de La Rioja, con un 11,444.

Temas Relacionados

SelectividadUniversidadesEBAUEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los ejercicios de fuerza para fortalecer los brazos a partir de los 50 años y dejar de verlos flácidos

Combinar ejercicios de fuerza y una alimentación equilibrada puede ayudar a combatir la flacidez de los brazos

Los ejercicios de fuerza para fortalecer los brazos a partir de los 50 años y dejar de verlos flácidos

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

El ejercicio también incluyó la participación de helicópteros AS555 Fennec equipados con cañones de 20 mm

Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

El rincón secreto de Canarias que enamoró a Candela Peña: la isla donde encontró refugio lejos del ruido

La actriz ha hablado en varias ocasiones del profundo vínculo que mantiene con El Hierro, un destino muy especial para ella donde vivió algunos de los momentos más importantes de los últimos años

El rincón secreto de Canarias que enamoró a Candela Peña: la isla donde encontró refugio lejos del ruido

Cáncer de apéndice: causas, síntomas y tratamiento de este tumor raro

Este cáncer poco frecuente suele detectarse accidentalmente por otras pruebas médicas

Cáncer de apéndice: causas, síntomas y tratamiento de este tumor raro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

Leire Díez quería “purgar” a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE buscando pruebas de que estaban a sueldo de Repsol

El pueblo madrileño donde gobierna la izquierda con el partido antitaurino Los Verdes y que se va a gastar 180.000 euros en encierros

Todos los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid este viernes 5 de junio por la visita del papa León XIV

La directora de la Guardia Civil admite sus citas con Leire Díez pero niega haber interferido en ninguna operación contra el cuerpo

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición