La propuesta de los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco mantiene las guardias de 24 horas, uno de los principales puntos de conflicto con Sanidad

Imagen de archivo de una manifestación por un estatuto propio para la profesión médica. (Europa Press)

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas mantienen este miércoles una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Entre los 12 puntos que se presentan en el orden del día, el Estatuto Marco centra la atención de todos: el equipo de Mónica García dará información sobre el desarrollo legislativo del anteproyecto, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 2 de junio.

La última versión de esta norma, que regula las condiciones laborales de los sanitarios españoles, ha hecho que el ministerio pierda el apoyo de los sindicatos generalistas y de enfermería, mientras se mantiene el conflicto con los médicos. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han presentado sus alegaciones al anteproyecto, actualmente en fase de audiencia e información pública, y han animado a otros a que se unan a su petición.

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El sindicato exige la retirada del Estatuto Marco tal y como está redactado y propone la creación de una regulación propia para los médicos. La normativa que sugieren, al igual que la del ministerio, mantiene la posibilidad de hacer guardias de 24 horas.

Así es la propuesta de guardias de los médicos

Las guardias de 24 horas son uno de los principales puntos de discordia entre el colectivo médico y Sanidad. Los facultativos han criticado duramente la propuesta de Mónica García, que reduce el número de horas de guardia a 17, pero permite que se alargue hasta las 24 “para aquellos puestos identificados como de difícil cobertura o en el caso de fines de semana y festivos”. Estas solo podrán darse “excepcionalmente, con el consentimiento expreso de los trabajadores afectados, de manera voluntaria y previo informe del servicio de prevención de riesgos laborales”.

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La principal diferencia en este sentido con el estatuto del ministerio es que CESM contempla que todas las guardias sean de carácter voluntario. Con este marco establecido, se dan tres posibilidades: guardias de 12 horas (de 8:00 a 20:00 horas o de 20:00 a 8:00 horas), guardias de 17 horas en días laborales y guardias extraordinarias de 24 horas.

Manifestación contra el Estatuto Marco en el que una mujer sujeta un cartel contra las guardias de 24 horas. (Europa Press)

Al igual que en la versión del ministerio, estas guardias tendrán que ocurrir “por razones justificadas, para aquellos puestos identificados como de difícil cobertura o en el caso de fines de semana y festivos, con el consentimiento expreso del profesional, previo informe del servicio de prevención de riesgos laborales” y siempre “en las condiciones pactadas en las mesas sectoriales”.

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Consultados por este medio, el sindicato recalca que la diferencia clave está en que estas guardias sean voluntarias y reconocen que, en ciertas especialidades, las guardias de 24 horas son necesarias.

CESM defiende, asimismo, que todos los periodos de guardia deben considerarse trabajo extraordinario y conllevar la aplicación de factores de reducción de edad de jubilación. Asimismo, su retribución debe ser “igual o superior al doble de la hora ordinaria”. Su propuesta establece también un máximo de cuatro guardias al mes.

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Los cambios que defiende CESM

Representantes del sindicato CESM ante la sede del Ministerio de Sanidad. (Europa Press)

El estatuto médico propuesto por CESM incluye otros cambios respecto al anteproyecto de Sanidad. Primeramente, exige crear una nueva clasificación profesional que ubique a médicos y farmacéuticos especialistas en el grupo 9, por encima del resto de sanitarios. “Una disposición adicional debe establecer las consecuencias de esta nueva clasificación en materia retributiva”, expresan.

El estatuto de CESM marca, además, una jornada ordinaria de 35 horas para los médicos (ampliable a 45), que debe discurrir en horario de mañana (8:00 a 15:00). Trabajar en un horario de tarde o nocturno será una decisión voluntaria del médico y conllevará una compensación retributiva.

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