El Gobierno aprueba el anteproyecto del Estatuto Marco, pese a las protestas de los médicos

Imagen de archivo: Concentración del sindicato CESM ante el Ministerio de Sanidad. (Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La norma, que regula las condiciones del personal sanitario en España, se encamina a su primera reforma desde el año 2003 con un proyecto que mantiene a los médicos de todo el país en huelga indefinida.

El anteproyecto incorpora mejoras laborales que han conseguido contentar a los sindicatos generalistas y al representante de las enfermeras (SATSE), pero no a las organizaciones exclusivamente médicas. Desde el inicio de las negociaciones, los facultativos han dicho sentirse discriminados en el proceso y han exigido la creación de un estatuto propio para su profesión.

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El anuncio del Consejo de Ministros llega tras una infructífera reunión con el Comité de Huelga facultativo el lunes 1 de junio. Los sindicatos han decidido mantener el paro nacional convocado para la semana del 15 al 19 de junio después de que el ministerio “haya vuelto a demostrar que sigue instalado en la estrategia de dilación, el inmovilismo y la ausencia total de propuestas”.

*Noticia en ampliación

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