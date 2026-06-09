Sanidad presentará a las comunidades autónomas un Estatuto Marco rechazado por todos los sanitarios

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 9 de junio. (Europa Press)

El Ministerio de Sanidad reunirá este miércoles a todas las comunidades autónomas en un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario. El motivo del encuentro es el Anteproyecto del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones de los sanitarios españoles y que mantiene en pie de guerra a los médicos desde diciembre. El pasado 2 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la última versión de esta ley, que podría encaminarse a su primera reforma desde el año 2003. El resultado final no solo no convence a los médicos, sino que ha hecho que Sanidad pierda el resto de apoyos obtenidos entre los trabajadores sanitarios.

CSIF, SATSE, UGT y CCOO alcanzaron un acuerdo con el equipo de Mónica García el pasado mes de enero que permitió que el borrador del Estatuto Marco siguiera adelante en su tramitación. Los últimos cambios añadidos desde el ministerio han hecho que estos sindicatos, los únicos que apoyaban la reforma propuesta, se bajen del carro. CSIF, UGT y SATSE han mostrado su “rechazo frontal” al anteproyecto aprobado por el gobierno, que finalmente excluye el derecho a la jubilación parcial y anticipada, “una cuestión básica desde el inicio de la negociación”.

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“Además, han recortado cuestiones retributivas como los trienios de categoría superior por promoción interna, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extras”, recuerda el representante de los funcionarios. Estos cambios introducidos “a última hora”, según SATSE, “suponen un grave retroceso en las mejoras acordadas el pasado mes de enero”. El sindicato de enfermeras ha calificado de “traición institucional” el movimiento del ministerio.

Estas organizaciones, que hasta ahora daban por saldado el conflicto con Sanidad, han retomado la amenaza de huelga tras conocer los últimos cambios.

Nueva semana de huelga médica antes del verano

Manifestación en Madrid contra el Estatuto Marco. (Europa Press)

Desde el colectivo médico, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha manifestado su rechazo a la aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros. La organización, junto con el resto de sindicatos dentro del Comité de Huelga, mantiene el conflicto abierto contra Sanidad, que continuará el próximo lunes 15 de junio con una nueva semana de huelga nacional.

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Los paros darán tregua durante el verano y es previsible que vuelvan a convocarse en septiembre. Mientras tanto, decenas de hospitales han anunciado un parón de peonadas (hornadas extraordinarias voluntarias de los médicos) en varios de sus servicios clínicos, una medida de presión que esperan que movilice a las administraciones sanitarias tanto a nivel estatal como autonómico.

El anteproyecto de Estatuto Marco ha pasado a una fase de audiencia e información pública, en la que puede recibir alegaciones de cualquier organización o asociación interesada. CESM ha aprovechado para presentar las suyas propias, donde pide “la retirada inmediata del Estatuto Marco aprobado en el Consejo de Ministros”.

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Las comunidades estallan contra el Estatuto Marco

A la espera de conocer todos los detalles de la norma este miércoles, algunas autonomías ya han mostrado su rechazo al anteproyecto aprobado el pasado 2 de junio. La consejera madrileña, Fátima Matute, ha afeado al ministerio que aprobase “un Estatuto Marco lesivo y regresivo” que crea “problemas y malestar entre los profesionales sanitarios”.

Para Matute, la convocatoria del CISNS es “una patada hacia adelante” que intenta “proyectar responsabilidades del Ministerio en las comunidades autónomas”. Desde el País Vasco, la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, dejó “en el aire” la asistencia de su consejero a la reunión y acusó a la ministra de enquistar el conflicto con el colectivo médico. “No ayuda a solucionar un problema”, señaló. Galicia, que hace poco logró un acuerdo con sus propios sindicatos médicos, reiteró que el conflicto que afronta el sistema sanitario es “gravísimo”.

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Desde el Ministerio de Sanidad, la postura no cambia: Mónica García insistió este martes en que son las comunidades autónomas las que “tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas”. “Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí”, aseguró.