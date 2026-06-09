Los interioristas coinciden: estas tres reglas harán que tu baño siga la tendencia de 2026

Las tendencias de 2026 para los cuartos de baño abogan por los espacios amplios y luminosos. (Magnific)

Las tendencias en interiorismo cambian con el paso del tiempo de una forma muy similar a lo que ocurre en la moda. Lo que hace unos años parecía imprescindible puede terminar quedando anticuado, mientras que elementos que habían desaparecido regresan reinterpretados para adaptarse a las nuevas necesidades y gustos. Las viviendas evolucionan junto a quienes las habitan, y sus espacios reflejan también esos cambios.

Durante décadas, por ejemplo, los baños estuvieron dominados por azulejos pequeños, colores llamativos y una abundancia de elementos decorativos. Más tarde llegó la fiebre del minimalismo, con superficies blancas, líneas rectas y una estética casi clínica que buscaba transmitir orden y limpieza. Sin embargo, las preferencias actuales se alejan cada vez más de esos ambientes impersonales.

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La tendencia que se consolida en 2026 apuesta por espacios visualmente amplios, funcionales y capaces de transmitir sensación de bienestar. El baño deja de entenderse únicamente como una estancia práctica para convertirse en un lugar de desconexión dentro del hogar. En este contexto, interioristas y diseñadores coinciden en tres claves que marcarán el aspecto de los baños más actuales durante los próximos meses.

El plato de ducha gana terreno a otras opciones

La primera gran tendencia es la consolidación del plato de ducha como elemento protagonista. Aunque la bañera sigue teniendo su público, especialmente en viviendas amplias, la mayoría de los proyectos actuales optan por duchas que permitan aprovechar mejor el espacio disponible.

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La mayoría de los interioristas apuntan por la ducha en lugar de la bañera. (Magnific)

Entre las propuestas más demandadas destacan los platos de ducha extraplanos con acabado efecto piedra. Este tipo de superficies ofrecen una apariencia más natural y elegante que los modelos tradicionales, además de integrarse mejor en el conjunto del baño.

Los diseñadores buscan cada vez más que la zona de ducha se perciba como una prolongación del resto de la estancia. Por ello, los platos de ducha a ras de suelo se han convertido en una de las soluciones favoritas. La ausencia de escalones no solo aporta una imagen más moderna, sino que también mejora la accesibilidad y genera una mayor sensación de amplitud.

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Además, los acabados inspirados en materiales naturales, como la piedra o el microcemento, conectan con una de las corrientes más importantes del interiorismo contemporáneo: acercar la naturaleza al interior de las viviendas mediante texturas y colores orgánicos.

Las cortinas desaparecen del baño moderno

Otra de las reglas que los expertos consideran fundamentales para actualizar un baño consiste en desterrar las tradicionales cortinas de ducha. Durante años fueron una solución económica y práctica, pero actualmente se asocian a diseños más antiguos y a una estética que rompe la continuidad visual del espacio. Las cortinas generan barreras visuales, crean sensación de saturación y, además, suelen requerir un mantenimiento más frecuente debido a la humedad.

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Las cortinas de ducha ya no son tendencia en 2026. (Magnific)

En su lugar, las mamparas de cristal transparente se han convertido en la opción preferida por interioristas y arquitectos. Su principal ventaja es que permiten que la luz circule libremente por toda la estancia, haciendo que incluso los baños más pequeños parezcan más amplios.

Superficies continuas y menos juntas visibles

La tercera gran tendencia para 2026 tiene que ver con la búsqueda de continuidad visual. Los expertos coinciden en que los baños actuales deben evitar la fragmentación excesiva de las superficies.

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Para lograrlo, cada vez se utilizan más revestimientos de gran formato, capaces de cubrir amplias zonas de pared con un número mínimo de juntas. Esta solución genera una imagen más limpia, sofisticada y ordenada.

Los interioristas apuestan por las superficies continuas y las juntas menos visibles en los cuartos de baño. (Magnific)

Las juntas visibles han sido durante mucho tiempo una característica habitual de los baños, pero hoy se intenta reducir su presencia al máximo. Cuantas menos interrupciones visuales existan, mayor será la sensación de amplitud y armonía.

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