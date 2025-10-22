España

Adiós a las bañeras: esta será la nueva tendencia en los baños en 2026

Las duchas sin juntas ganan terreno frente a las bañeras tradicionales, adaptándose a las nuevas rutinas y estilos de vida

Por Clara Barceló

Guardar
Imagen de una bañera (Freepik)
Imagen de una bañera (Freepik)

Durante décadas, la bañera fue un símbolo de la relajación en el hogar. Sin embargo, las nuevas tendencias en diseño de interiores han dado un gran giro. El cambio de hábitos, el ritmo acelerado del día a día y la búsqueda de espacios más cómodos han provocado que las duchas a ras de suelo sin juntas se conviertan en la gran protagonista de los baños modernos.

Los propietarios que antes soñaban con baños largos y tranquilos, ahora prefieren la rapidez y practicidad, y eso se nota en las nuevas obras y reformas. La comodidad, el ahorro de espacio y la estética minimalista se han convertido en los principales motivos por los que las duchas están reemplazando a las bañeras en miles de hogares.

Las duchas a ras de suelo ofrecen una sensación de amplitud y un aspecto contemporáneo que se adapta perfectamente a las viviendas actuales. Los diseñadores de interiores coinciden en que esta tendencia no solo ha llegado para quedarse, sino que seguirá creciendo durante 2025.

Las duchas sin juntas crean una imagen uniforme y elegante, además de facilitar la limpieza, ya que el agua se escurre rápidamente y no se acumula suciedad entre las baldosas. Además, los platos de ducha extraplanos y los sistemas de drenaje integrados permiten una transición fluida entre el suelo del baño y la zona de ducha, eliminando los escalones y mejorando la accesibilidad.

Ahorro de agua y mayor seguridad

El cambio de bañera por ducha no solo se trata de razones estéticas o de espacio. También tiene un impacto directo en el consumo de agua. Una ducha corta con un cabezal eficiente puede gastar menos de la mitad de agua que un baño completo, lo que se traduce en ahorros significativos en la factura y un menor impacto ambiental.

Por otro lado, la seguridad es otro de los factores más valorados. Las duchas a ras de suelo eliminan bordillos y escalones, lo que reduce el riesgo de tropiezos y caídas, algo especialmente importante en hogares con personas mayores, niños o personas con movilidad reducida. Ya no se trata solo de diseño, sino también de confort y prevención. Un baño debe ser bonito, pero también seguro.

Ducha a ras de suelo
Ducha a ras de suelo (Freepik)

Las bañeras, un lujo que resiste

A pesar de su declive, las bañeras no desaparecerán del todo. Muchos hogares siguen valorando tener al menos una, especialmente las familias con niños pequeños, que necesitan ese espacio para el baño diario. Además, los baños con bañera siguen siendo un refugio de relajación, ideales para aliviar tensiones musculares o desconectar del estrés.

Por ello, las viviendas de mayor tamaño o los proyectos de lujo continúan reservando espacio para una bañera, aunque esta ya no sea el foco central.

El equilibrio perfecto: ducha y bañera separadas

De cara a 2026, los estudios de interiorismo prevén que la combinación de ducha y bañera separadas se convertirá en una de las fórmulas estrella para quienes dispongan de espacio suficiente. Esta opción permite disfrutar de la rapidez y funcionalidad de la ducha sin renunciar al placer relajante del baño ocasional.

La disposición más práctica, según los expertos, es colocar la bañera al fondo y la ducha justo antes, aprovechando la profundidad del baño y manteniendo un diseño equilibrado.

El baño, que antes era un espacio funcional, se ha convertido en un rincón de bienestar y diseño. Las duchas a ras de suelo sin juntas reflejan esa nueva mentalidad: hogares más prácticos, sostenibles y cómodos, pensados para adaptarse a las rutinas actuales.

En definitiva, la idea es clara: más amplitud y más comodidad. Y aunque las bañeras seguirán teniendo su lugar en algunos hogares, el futuro del baño moderno pasa, sin duda, por la ducha.

Temas Relacionados

InmobiliariasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Víctor Küppers: “La vida no va de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria”

El experto en crecimiento personal invita a reflexionar sobre la autenticidad y el valor de lo cotidiano

Víctor Küppers: “La vida no

Una mujer muere golpeada por su pareja y tras llamar nueve veces en cuatro horas a los servicios de emergencia: “¿Se cree que somos taxis?”

Tras visitar a la víctima una vez, los servicios médicos decidieron que ya era suficiente a pesar de haberla recomendado que llamara si sus heridas se agravaban

Una mujer muere golpeada por

Patatas al horno a la siciliana, una guarnición diferente inspirada en la tradición italiana

En esta receta al horno, las patatas se acompañan de tomates cherry, aceitunas, orégano y queso parmesano, dando como resultado una guarnición llena de sabor perfecta para acompañar carnes y pescados

Patatas al horno a la

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

La afluencia de compradores se intensificaba en fechas señaladas, especialmente durante fiestas patronales, momento en que la demanda de droga aumentaba de forma considerable

Desarticulado el “santuario” del speed

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

A su juicio, la decisión de atacar en pleno horario de apertura, con el museo lleno de visitantes, revela una sangre fría notable, aunque la banda cometió “fallos de principiantes”

Un ex ladrón comparte todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulado el “santuario” del speed

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

Procedente el despido de un trabajador social de Cruz Roja por errores reiterados en los informes de los solicitantes de protección internacional

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tu empresa te despide por haber cogido un permiso de hospitalización, será nulo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos