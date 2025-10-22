España

Cada vez más hogares dicen adiós al clásico bidé: esta es la nueva tendencia en los baños que lo está sustituyendo

Su practicidad, su bajo coste y su diseño minimalista están convirtiendo este elemento en protagonista de muchas viviendas

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
El clásico bidet que muchos
El clásico bidet que muchos hogares españoles tienen está comenzando a desaparecer. (Canva)

En los hogares modernos, el baño ya no es solo un espacio funcional: se ha convertido en un refugio de diseño, comodidad y practicidad. En los últimos años, la tendencia a optimizar metros cuadrados ha transformado radicalmente la distribución de este lugar de la casa.

El cambio de las bañeras a las duchas o la colocación de los armarios debajo del lavado para ahorrar espacio son solo algunos de los cambios que se han producido en las últimas décadas. Ahora le llega el turno al bidé, un elemento de porcelana blanca que ha sido indispensable especialmente en muchos de los hogares españoles. Con la reducción de los lugares disponibles, este elemento sanitario, sin embargo, se convierte en el principal nominado para ser eliminado de la casa.

En su lugar, un pequeño dispositivo metálico está ganando cada vez más presencia: la ducha lateral o grifo higiénico, también conocido como grifo supply bide, bidé portátil, ducha inodoro... Este accesorio, habitual desde hace años en países del sudeste asiático y Oriente Medio, está empezando a consolidarse en Europa como una solución práctica y moderna.

En lugares como Tailandia, Arabia Saudí o Japón, su uso es tan común que se considera un elemento básico de higiene personal. Su expansión hacia Occidente se ha producido de la mano de los nuevos hábitos de consumo y del interés por incorporar diseños más funcionales en el hogar.

Ducha lateral o grifo supply
Ducha lateral o grifo supply bide. (Adobe Stock)

¿Cómo funciona la ducha lateral?

El bidé ha sido durante décadas un símbolo de limpieza y refinamiento doméstico. Sin embargo, con la evolución del diseño interior y la reducción del tamaño medio de los baños, ha comenzado a ser percibido como un elemento voluminoso y poco práctico. Las nuevas promociones inmobiliarias, especialmente en ciudades con alto precio por metro cuadrado, optan por suprimirlo.

La ducha lateral, que surge como respuesta a esta nueva dinámica en torno al espacio, se trata de un pequeño grifo con manguera flexible que permite emitir un chorro de agua para la higiene íntima, sin necesidad de un bidé independiente.

Su instalación apenas requiere obra, pues puede conectarse directamente al suministro de agua del inodoro, y su diseño se integra con facilidad en estilos modernos o minimalistas. Además, muchos modelos permiten elegir entre agua fría y caliente, lo que mejora la experiencia de uso y la asemeja a la del bidé tradicional, pero con menos complicaciones.

Además de estas ventajas, destaca su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto para la higiene personal como para limpiar el propio inodoro o el suelo. También es útil para las personas con movilidad reducida o mayores.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Junto a todo esto, el ahorro también es reseñable: instalar una ducha higiénica es mucho más económico que colocar un bidé tradicional, tanto en material como en mano de obra. El mantenimiento también resulta más sencillo y permite mantener una mayor sensación de limpieza en el baño. Además, en términos medioambientales, fomenta un uso más racional del papel higiénico y del agua, al ofrecer una alternativa más sostenible y eficiente.

No obstante, su adopción en España todavía avanza lentamente. Aunque el bidé está desapareciendo de los planos de las nuevas construcciones, su sustituto aún genera cierta curiosidad o incluso recelo entre quienes lo asocian con hábitos culturales lejanos. Sin embargo, los expertos en diseño interior aseguran que su implantación es cuestión de tiempo, ya que combina higiene, funcionalidad y ahorro de espacio.

Temas Relacionados

HogarDecoraciónDiseñoBañoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precios, ingredientes y comparación de los buñuelos y huesos de santo de los supermercados españoles: Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés…

Los supermercados no quieren quedarse atrás en estas fechas de tanto consumo de dulcería, y algunos añaden a sus surtidos su propia versión industrial de estos tradicionales bocados

Precios, ingredientes y comparación de

La tarifa de la luz en España para este jueves

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

La tarifa de la luz

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Las subvenciones estatales y autonómicas priorizan a las familias vulnerables que viven en zonas climáticas adversas

Se acerca el invierno, pero

Postura de la paloma: el ejercicio de yoga que ayuda a mejorar los dolores de espalda y fortalece los glúteos

Además de potenciar la flexibilidad, reduce la tensión muscular y actúa como un eficaz estiramiento sobre la zona lumbar y las caderas, algo vital para quienes permanecen sentados muchas horas al día

Postura de la paloma: el

El renacer del palacio de Tatoi: salen a la luz los objetos personales que la reina Sofía dejó en Grecia en su exilio

El Ministerio de Cultura griego ha dado un impulso a este histórico edifico al exhibir algunos recuerdos de la antigua familia real

El renacer del palacio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este jueves

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Funcas mejora hasta el 2,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 pero alerta sobre una desaceleración futura

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos