Ni cortinas ni mamparas: la nueva tendencia que triunfa en los baños

En los últimos años, los baños de las casas han pasado de ser simples espacios funcionales a convertirse en zonas de relajación y estética dentro del hogar. Con el tiempo, los pequeños detalles en la decoración de los baños pueden hacer una gran diferencia, y el diseño de las duchas no ha sido una excepción. Tradicionalmente, las duchas han estado delimitadas por cortinas o mamparas, pero ahora las tendencias han evolucionado hacia opciones más modernas, funcionales y minimalistas, que no solo mejoran la apariencia de estos espacios, sino que también aportan soluciones prácticas.

Una de las tendencias más recientes que está ganando popularidad es el uso de planos fijos de vidrio. Este diseño revolucionario está desbancando las clásicas cortinas y mamparas, y promete transformar por completo el aspecto de los baños. Los planos fijos de vidrio son paneles transparentes que se instalan de forma fija y sin ningún tipo de puerta o cortina, creando una separación sutil entre la ducha y el resto del baño. Esta opción minimalista no solo mejora la estética del baño, sino que también tiene ventajas prácticas que están conquistando a los propietarios de viviendas.

¿Por qué elegir un plano fijo de vidrio?

Uno de sus mayores atractivos es su facilidad de mantenimiento. A diferencia de las cortinas o mamparas tradicionales, que acumulan humedad y suciedad fácilmente, los paneles de vidrio son mucho más fáciles de limpiar. El vidrio no retiene tanto la humedad ni la suciedad, lo que significa que es menos probable que desarrollen moho o hongos. Esto facilita la limpieza, reduciendo la cantidad de trabajo necesario para mantener el baño impecable.

Aunque son modernos y estéticamente atractivos, su funcionalidad no se queda atrás. Estos paneles cumplen perfectamente su función principal: evitar que el agua se derrame fuera de la ducha. A diferencia de las cortinas, que a menudo se desplazan y no ofrecen una barrera 100% efectiva contra el agua, los planos fijos de vidrio garantizan que el agua permanezca dentro del área de la ducha. Esto se logra sin sacrificar el diseño ni la amplitud del espacio.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes. El vidrio utilizado en estas mamparas es de alta resistencia, diseñado para soportar impactos y no romperse fácilmente. De hecho, muchos modelos de vidrio para duchas están fabricados con vidrio templado, lo que asegura que, en caso de rotura, se rompa en fragmentos pequeños y no afilados, reduciendo el riesgo de accidentes.

Además, existe la posibilidad de personalizarlos según el estilo de cada baño. Aunque el vidrio transparente es la opción más popular, existen alternativas con vidrio opaco o texturizado que proporcionan más privacidad, así como opciones de marcos de colores o detalles en acero inoxidable que permiten adaptarlo a distintos estilos decorativos. Esta versatilidad convierte al plano fijo de vidrio en una opción adecuada para una amplia gama de gustos y preferencias.

La tendencia de las duchas italianas

Además del vidrio fijo, otro concepto que ha ganado popularidad es la ducha italiana, un estilo que se está imponiendo en los hogares modernos y que está revolucionando la forma en que se percibe el baño. La ducha italiana, también conocida como ducha a ras de suelo, es una alternativa a la ducha tradicional que elimina las barreras visuales y físicas, creando un diseño más abierto y fluido. Al eliminar el plato de ducha elevado, la mampara o la cortina, y diseñar la ducha directamente en el suelo, se genera una sensación de continuidad y amplitud, lo que es perfecto para espacios pequeños o baños con poca luz.