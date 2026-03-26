El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir” . (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

El acceso a la vivienda en alquiler en España ha alcanzado unos niveles de esfuerzo económico que para muchos ciudadanos son insostenibles. De media, los españoles destinan el 51,38% de su salario bruto mensual al pago de la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados. Este porcentaje se queda corto en las grandes capitales como Barcelona y Madrid, donde supera el 100% del sueldo, según un informe elaborado por los analistas de pisos.com.

El cálculo se ha realizado tomando como referencia el salario bruto medio nacional que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al cuarto trimestre de 2025, fue de 2.531,04 euros mensuales.

“Cuando comparamos estos datos con los de otros países europeos, la situación española resulta especialmente preocupante”, reconoce Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com. Explica que en mercados como el alemán o el neerlandés, donde la vivienda en alquiler tiene un peso estructural mucho mayor, “existe una oferta de arrendamiento regulado y asequible que aquí sencillamente no existe. España llegó tarde al modelo del alquiler y lo está pagando caro”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Alquileres que superan el sueldo

Si dedicar más del 51% del salario al alquiler es un gran esfuerzo, el que hay que realizar en las grandes ciudades es el doble. En Madrid y Barcelona, los dos mayores mercados inmobiliarios del país, el alquiler de un piso estándar de 90 metros cuadrados supera por completo el salario bruto mensual de un trabajador medio.

En cuanto a Barcelona, el precio medio por metro cuadrado se sitúa en 30,04 euros, lo que para un piso de 90 metros representa 2.703,45 euros mensuales, equivalentes al 106,81% del salario bruto medio.

En Madrid, el precio medio es de 29,61 euros el metro cuadrado, elevando el coste de la renta hasta los 2.665,16 euros mensuales, es decir, el 105,30% del salario. Esto significa que, incluso entregando todo el sueldo, un trabajador no podría pagar el alquiler de un piso estándar en ninguna de estas dos ciudades.

Tras Madrid y Barcelona, aunque con cifras algo más moderadas, se encuentran Donostia-San Sebastián, donde hay que dedicar el 75,42% del sueldo a pagar la renta, Palma de Mallorca (69,83%), Sevilla (62,18%), València (59,74%), Málaga (57,52%) y Bilbao (56,85%). Ocho capitales de provincia superan, por tanto, el umbral del 50% del salario bruto destinado al alquiler, demostrando que la presión habitacional no es exclusiva de las grandes metrópolis, sino que afecta a buena parte de España.

Un hombre mira el escaparate de una inmobiliaria con anuncios de viviendas en alquiler. REUTERS/Phil Noble/Foto de archivo

Esta realidad es consecuencia de “años de inversión insuficiente en vivienda pública y de un parque de alquiler que ha crecido por la vía del pequeño propietario particular, sin apenas vivienda social ni build-to-rent asequible”, explica Font. Considera que revertir esta realidad “requiere decisiones políticas y plazos largos. No es un problema que se resuelva en una legislatura”.

Ciudades más asequibles

No todo son rentas desorbitadas. Existen algunas capitales en las que el alquiler es más llevadero. Las más asequibles son Palencia, donde arrendar una casa de 90 metros cuadrados se lleva el 23,67% del salario bruto medio, Huelva, con un 25,43%; Zamora, con el 25,72%, y Ourense, con el 26,53%. En todos estos casos, los niveles se aproximan al 30% que los expertos en finanzas personales establecen como referencia razonable para el gasto en vivienda.

No obstante, incluso en estas ciudades más económicas, el esfuerzo supera el 23% del salario bruto, por lo que Font reconoce que, aunque el dato en ellas es “relativamente positivo” en términos de esfuerzo, “hay que leerlo con matices: en muchos casos, la asequibilidad del alquiler refleja también una menor demanda de empleo y de servicios, lo que plantea un dilema real para quienes buscan oportunidades profesionales".

Un privilegio al alcance de cada vez menos trabajadores

Los precios disparados de las rentas hacen que alquilar en solitario ya no sea una opción que se pueda permitir gran parte de la población. Cada vez más ciudadanos se ven obligados a compartir piso o a emanciparse con su pareja, dividiendo los gastos para poder afrontar un alquiler que de otro modo sería inasumible. Estos dos modelos son los únicos que pueden permitirse amplias capas de la población para acceder a una vivienda sin comprometer el resto de sus finanzas personales.

Esta situación la viven sobre todo los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, cuyos salarios son generalmente inferiores a la media y que, por tanto, afrontan un esfuerzo proporcionalmente mucho mayor al calculado en el análisis de pisos.com.

Ante esta realidad, Font sostiene que “estamos ante un cambio estructural en los modelos de convivencia. Cada vez más personas mayores de treinta y cinco años comparten piso, algo que hasta hace una década era impensable fuera del entorno universitario. Y no es una elección de estilo de vida, es una respuesta de supervivencia económica”.

El experto reconoce que eso tiene un impacto directo en la autonomía personal, en las decisiones de pareja y en la edad a la que se plantea tener hijos. El fenómeno refleja un mercado del alquiler tensionado, en el que la vivienda se ha convertido en un gasto estructural y permanente para millones de hogares, y no en un paso transitorio hacia la compra.

Barcelona es la capital donde más porcentaje del salario se destina al alquiler. (Canva)

Vivir en renta: un destino “permanente”

Más allá de Madrid y Barcelona, el análisis ofrece un panorama detallado de toda España. Ciudades como Alicante (42,86%), Santa Cruz de Tenerife (43,17%), Segovia (43,12%), Vitoria-Gasteiz (45,72%) o Las Palmas de Gran Canaria (48,54%) muestran un esfuerzo elevado para afrontar el alquiler, sin llegar a los extremos de las grandes urbes, pero muy por encima de lo considerado sostenible.

En el conjunto de España, solo unas pocas capitales presentan porcentajes por debajo del 30%, mientras que la mayoría supera el 35% y casi una cuarta parte supera el 50% del salario bruto destinado al alquiler. Esto refleja un mercado tensionado de forma estructural en todo el territorio, no solo en los grandes núcleos urbanos.

En este escenario, Font apunta que el mercado del alquiler en España ha dejado de ser un mercado de transición para convertirse en el “destino permanente” de millones de hogares. Lo que a su juicio “exige replantear toda la política de vivienda: no podemos seguir gestionando el alquiler como si fuera una etapa provisional antes de la compra. Es la realidad habitacional de una parte muy significativa de la población, y merece soluciones a esa escala”.