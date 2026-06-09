El menú del papa en Canarias: quesos, papas negras o la piña de El Hierro, entre los alimentos que tomará León XIV de la mano de 13 chefs

Una mesa en una terraza canaria ofrece una exquisita muestra de gastronomía local, incluyendo papas arrugadas con mojos, queso Majorero y piña, con el impresionante paisaje costero al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las mayores incógnitas de la visita del papa León XIV es poder saber qué dieta mantiene durante su viaje. Como sabemos, el pontífice tiene un protocolo que trae desde Roma y que le exige mantener un estricto horario de sueño. Pero, ¿es igual de exigente con su alimentación? Aunque no se han difundido muchos detalles sobre las dietas que mantiene el máximo representante de la Iglesia, la Consejería regional de Turismo ha confirmado que León degustará algunos platos típicos de la gastronomía canaria.

Esto tendrá lugar a partir de este jueves, 11 de junio, cuando el pontífice aterrice en Gran Canaria. Además, los platos que se ofrecerán al papa han sido expresamente seleccionados por trece profesionales de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), una empresa pública adscrita a la administración pública, junto a dos estudiantes del ciclo de Dirección de Cocina.

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Estos se encargarán también de elaborar y servir íntegramente los menús del desayuno, el almuerzo y la cena del pontífice. Todos estos servicios tendrán lugar durante su estancia en la sede del Obispado de la Diócesis de Canarias, asumiendo el equipo toda la logística asociada al evento.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el Papa León XIV (Diócesis de Canarias)

“La cocina canaria habla de acogida”

Entre los manjares elegidos para deleitar el paladar del Santo Padre, destacan joyas gastronómicas como los quesos canarios, las tradicionales papas negras, la reconfortante crema de berros y el sabroso cochino negro. A estos platos se les sumarán, a lo largo de su visita, otros grandes emblemas de las islas como el gofio, excelentes aceites de producción local, repostería típica artesanal, un exclusivo café procedente de los singulares cafetales cultivados en el archipiélago y, por supuesto, fruta fresca de temporada, donde brillará con luz propia el extraordinario sabor de la piña de El Hierro.

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El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha sido el encargado de solicitar los servicios a las autoridades autonómicas, expresando su profundo agradecimiento a Hecansa por su total “implicación y disponibilidad”. Mazuelos ha subrayado igualmente que esta esperada visita supone “una magnífica ocasión para mostrar la riqueza gastronómica de Canarias, fruto de nuestra tierra, de nuestro mar y de nuestras tradiciones”. Asimismo, el prelado se mostró convencido de que, a través de estos platos locales, el Santo Padre descubrirá la auténtica esencia de las islas, afirmando que “la cocina canaria habla de acogida, de encuentro y de una cultura que sabe unir tradición e innovación”.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, junto a la consejera canaria de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia (Consejería de Turismo canaria)

“Un acontecimiento histórico y una gran responsabilidad”

El dispositivo desplegado para este magno evento cuenta, además, con la participación de cuatro antiguos alumnos de Hecansa (dos especializados en Sala y otros dos en Cocina), que actualmente desarrollan su labor en establecimientos de la entidad. Para la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, la implicación de estos cualificados profesionales resalta el incalculable valor de la formación en las islas. De León señaló con orgullo que “estamos ante un acontecimiento histórico y una gran responsabilidad que el equipo de Hecansa afronta con la máxima profesionalidad e ilusión”. Además, aseguró que los menús servirán al Pontífice como “una magnífica carta de presentación de la hospitalidad, la gastronomía y la excelencia de las islas”.

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Por su parte, Paola Plasencia, consejera delegada de Hecansa, quiso destacar públicamente el tremendo orgullo y la excelente disposición que ha mostrado todo el personal desde que recibieron el encargo. “Este encargo confirma la confianza depositada en el trabajo que desarrollamos cada día y en la capacidad de nuestros equipos para responder con profesionalidad a un reto de esta envergadura”, ha señalado Plasencia. También ha añadido que la ocasión permitirá demostrar el verdadero “músculo” organizativo de sus centros de formación. El equipo de profesionales ha recibido la noticia con una enorme satisfacción y todo está encaminado para que León XIV y su comitiva saboreen la verdadera alma de Canarias.

El Papa León XIV ha visitado este martes el Pabellón 3 de IFEMA, donde se ha citado con miles voluntarios que han aclamado al Pontícife a su llegada. Un acto que cierra la actividad de su visita a Madrid. (Fuente: RTVE/POOL)

¿Qué sabemos de estos tres alimentos?

La gastronomía canaria se distingue por la extraordinaria riqueza de sus productos locales, profundamente arraigados en la historia, el clima y las tradiciones de las islas. Entre ellos, los quesos canarios, las papas negras y la piña de El Hierro son indiscutibles pilares fundamentales de su identidad culinaria.

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Las papas negras, introducidas en el archipiélago en el siglo XVI desde América por isleños que regresaban, son hoy consideradas una de las mayores exquisiteces de la gastronomía de Canarias. Esta auténtica joya ha sido conservada por el tesón de generaciones de campesinos y goza de la Denominación de Origen Protegida “Papas Antiguas de Canarias”. Su inconfundible textura cremosa, junto con su apreciado sabor dulce y menor harinosidad, la convierten en un producto de inmenso valor culinario e histórico.

Por su parte, los quesos canarios conforman un universo gustativo amplísimo que refleja fielmente los microclimas y la orografía del archipiélago. Elaborados mayoritariamente con leche de razas caprinas autóctonas, ostentan tres Denominaciones de Origen Protegidas: Majorero, Palmero y Queso de Flor de Guía. Las singulares prácticas artesanales de las islas, que incluyen cortezas con pimentón, gofio, aceite o ahumados con vegetales, han llevado a estos quesos a ganar los máximos galardones en certámenes internacionales, relatando con cada bocado la historia de su terruño.

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Finalmente, la piña de El Hierro, introducida en los años ochenta porque los vientos dañaban el plátano, destaca enormemente por su increíble sabor y perfecta adaptación al Valle de El Golfo. Más allá del paladar, este cultivo de kilómetro cero es vital para generar empleo, fijar población en el medio rural y reforzar la identidad gastronómica local frente a los mercados de importación.