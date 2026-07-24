Ordenan el desalojo de otros dos municipios por el fuego, que se dirige a El Escorial

Cenicientos (Madrid), 24 jul (EFE).- La dirección del operativo desplegado para extinguir los incendios que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid ha ordenado el desalojo de otros dos municipios, los de Navalagamella, de unos 3.200 habitantes, y Zarzalejo, de unos 2.000, ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El delegado ha advertido de que el fuego se dirige ahora hacia la zona de El Escorial y ha anunciado que la UME va a establecer las líneas de defensa para proteger este municipio; El Escorial en primer lugar y después San Lorenzo. EFE

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